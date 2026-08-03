«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandi
Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib, qidiruvga berilgan shaxs Toshkent shahrida qo‘lga olindi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u ijtimoiy tarmoqlardagi savdo profillari orqali 50 ga yaqin fuqaroni aldagan bo‘lishi mumkin.
Ushlangan shaxsning telefoni tekshirilganda «Apple Nasiya» va «Halol Nasiya Savdo» nomli profillar aniqlangan. Hozir tergovchilar ushbu sahifalar orqali amalga oshirilgan ehtimoliy savdolar, pul o‘tkazmalari va jabrlanuvchilar doirasini o‘rganmoqda.
Tergovdan yashiringan shaxs Uchtepada topildi
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug‘ilgan R.Q. axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan firibgarlikka oid ish bo‘yicha tergov organlaridan yashirinib yurgan.
Shu sababli unga nisbatan «qamoqqa olish» tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanib, qidiruv e’lon qilingan.
Buxoro viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o‘tkazgan tezkor-qidiruv tadbirlari davomida gumonlanuvchining Toshkent shahrida ekani aniqlangan. U Uchtepa tumani hududida yashirinib yurgan paytida qo‘lga olingan.
Telefondan ikki savdo profili aniqlandi
Qo‘lga olish jarayonida R.Q.ga tegishli mobil telefon xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirilgan.
Tekshiruv vaqtida qurilma ichida:
«Apple Nasiya»;
«Halol Nasiya Savdo»
nomli profillar mavjudligi aniqlangan.
Telefon va undagi elektron ma’lumotlar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Endi mutaxassislar profillardagi yozishmalar, to‘lov rekvizitlari, e’lonlar va ehtimoliy mijozlar bilan muloqotlarni tekshirishi mumkin.
Profillarning telefondan topilgani ish bo‘yicha muhim dalil bo‘lishi mumkin, ammo ularning o‘zi shaxsning aybini avtomatik ravishda isbotlamaydi. Yakuniy huquqiy baho barcha dalillar o‘rganilganidan keyin beriladi.
50 ga yaqin odam jabrlangan bo‘lishi mumkin
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchi ushbu profillar orqali 50 ga yaqin fuqaroni chuv tushirgan bo‘lishi mumkin.
Ehtimoliy sxema, yetkazilgan zarar miqdori va fuqarolardan pul qanday usulda olingani hozircha ochiqlanmagan. Shuningdek, jabrlanuvchilarning aniq soni ham tergov yakuniga qadar o‘zgarishi mumkin.
Tergov doirasida quyidagi holatlarni aniqlash muhim bo‘ladi:
profillarda qanday mahsulotlar taklif qilingani;
xaridorlardan oldindan to‘lov olingan-olinmagani;
pullar qaysi hisobraqam yoki kartalarga o‘tkazilgani;
tovarlar haqiqatda yetkazib berilgan-berilmagani;
jinoiy harakatlarda boshqa shaxslar qatnashgan-qatnashmagani.
Nom o‘xshashligi boshqa do‘konlarga ayb qo‘yish uchun asos emas
«Apple Nasiya» va «Halol Nasiya Savdo» kabi umumiy nomlardan internetda turli savdo sahifalari foydalanishi mumkin. Shu sababli ushlangan shaxs telefonida aniqlangan profillarni xuddi shunday yoki o‘xshash nomda ishlayotgan boshqa do‘konlar bilan avtomatik tarzda bog‘lash to‘g‘ri emas.
Tergov organlari aynan qaysi akkauntlar, telefon raqamlari va to‘lov rekvizitlari mazkur ishga aloqador ekanini dalillar asosida belgilashi lozim.
Onlayn xaridda nimalarga e’tibor berish kerak?
Ijtimoiy tarmoq orqali telefon yoki boshqa qimmatbaho texnika xarid qilayotganda sotuvchining faqat obunachilari soniga ishonish xavfli.
Xaridorlar do‘konning yuridik ma’lumotlari, haqiqiy manzili, kafolat hujjatlari va to‘lov qabul qiluvchi shaxs kimligini tekshirishi kerak. Shaxsiy kartaga to‘liq oldindan to‘lov talab qilinishi, bozor narxidan keskin arzon takliflar va shoshilinch pul o‘tkazishga majburlash xavf belgisi bo‘lishi mumkin.
Shubhali holatda yozishmalar, to‘lov cheki, akkaunt havolasi va telefon raqamlarini o‘chirmasdan saqlab qo‘yish muhim — ular keyinchalik dalil vazifasini bajarishi mumkin.
Tergov davom etmoqda
Hozirda mazkur holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilib, qonuniy choralar ko‘rilmoqda. Ehtimoliy jabrlanuvchilar soni, yetkazilgan umumiy zarar va ishning boshqa tafsilotlari qo‘shimcha tekshiruvlardan keyin ma’lum bo‘ladi.
Ayni paytda R.Q.ning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlangani haqida ma’lumot berilmagan. O‘zbekiston Konstitutsiyasiga ko‘ra, shaxsning aybi sudda isbotlanib, qonuniy kuchga kirgan hukm bilan aniqlanmaguncha u aybsiz deb hisoblanadi.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn do‘konlar uchun majburiy tasdiqlash tizimi joriy etilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…