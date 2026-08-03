«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandi

·0·Jamiyat
«Apple Nasiya» izi: qidiruvdagi shaxs Toshkentda ushlandi

Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda firibgarlik sodir etganlikda gumon qilinib, qidiruvga berilgan shaxs Toshkent shahrida qo‘lga olindi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u ijtimoiy tarmoqlardagi savdo profillari orqali 50 ga yaqin fuqaroni aldagan bo‘lishi mumkin.

Ushlangan shaxsning telefoni tekshirilganda «Apple Nasiya» va «Halol Nasiya Savdo» nomli profillar aniqlangan. Hozir tergovchilar ushbu sahifalar orqali amalga oshirilgan ehtimoliy savdolar, pul o‘tkazmalari va jabrlanuvchilar doirasini o‘rganmoqda.

Tergovdan yashiringan shaxs Uchtepada topildi

Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida tug‘ilgan R.Q. axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan firibgarlikka oid ish bo‘yicha tergov organlaridan yashirinib yurgan.

Shu sababli unga nisbatan «qamoqqa olish» tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanib, qidiruv e’lon qilingan.

Buxoro viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o‘tkazgan tezkor-qidiruv tadbirlari davomida gumonlanuvchining Toshkent shahrida ekani aniqlangan. U Uchtepa tumani hududida yashirinib yurgan paytida qo‘lga olingan.

Telefondan ikki savdo profili aniqlandi

Qo‘lga olish jarayonida R.Q.ga tegishli mobil telefon xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirilgan.

Tekshiruv vaqtida qurilma ichida:

  • «Apple Nasiya»;

  • «Halol Nasiya Savdo»

nomli profillar mavjudligi aniqlangan.

Telefon va undagi elektron ma’lumotlar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Endi mutaxassislar profillardagi yozishmalar, to‘lov rekvizitlari, e’lonlar va ehtimoliy mijozlar bilan muloqotlarni tekshirishi mumkin.

Profillarning telefondan topilgani ish bo‘yicha muhim dalil bo‘lishi mumkin, ammo ularning o‘zi shaxsning aybini avtomatik ravishda isbotlamaydi. Yakuniy huquqiy baho barcha dalillar o‘rganilganidan keyin beriladi.

50 ga yaqin odam jabrlangan bo‘lishi mumkin

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, gumonlanuvchi ushbu profillar orqali 50 ga yaqin fuqaroni chuv tushirgan bo‘lishi mumkin.

Ehtimoliy sxema, yetkazilgan zarar miqdori va fuqarolardan pul qanday usulda olingani hozircha ochiqlanmagan. Shuningdek, jabrlanuvchilarning aniq soni ham tergov yakuniga qadar o‘zgarishi mumkin.

Tergov doirasida quyidagi holatlarni aniqlash muhim bo‘ladi:

  • profillarda qanday mahsulotlar taklif qilingani;

  • xaridorlardan oldindan to‘lov olingan-olinmagani;

  • pullar qaysi hisobraqam yoki kartalarga o‘tkazilgani;

  • tovarlar haqiqatda yetkazib berilgan-berilmagani;

  • jinoiy harakatlarda boshqa shaxslar qatnashgan-qatnashmagani.

Nom o‘xshashligi boshqa do‘konlarga ayb qo‘yish uchun asos emas

«Apple Nasiya» va «Halol Nasiya Savdo» kabi umumiy nomlardan internetda turli savdo sahifalari foydalanishi mumkin. Shu sababli ushlangan shaxs telefonida aniqlangan profillarni xuddi shunday yoki o‘xshash nomda ishlayotgan boshqa do‘konlar bilan avtomatik tarzda bog‘lash to‘g‘ri emas.

Tergov organlari aynan qaysi akkauntlar, telefon raqamlari va to‘lov rekvizitlari mazkur ishga aloqador ekanini dalillar asosida belgilashi lozim.

Onlayn xaridda nimalarga e’tibor berish kerak?

Ijtimoiy tarmoq orqali telefon yoki boshqa qimmatbaho texnika xarid qilayotganda sotuvchining faqat obunachilari soniga ishonish xavfli.

Xaridorlar do‘konning yuridik ma’lumotlari, haqiqiy manzili, kafolat hujjatlari va to‘lov qabul qiluvchi shaxs kimligini tekshirishi kerak. Shaxsiy kartaga to‘liq oldindan to‘lov talab qilinishi, bozor narxidan keskin arzon takliflar va shoshilinch pul o‘tkazishga majburlash xavf belgisi bo‘lishi mumkin.

Shubhali holatda yozishmalar, to‘lov cheki, akkaunt havolasi va telefon raqamlarini o‘chirmasdan saqlab qo‘yish muhim — ular keyinchalik dalil vazifasini bajarishi mumkin.

Tergov davom etmoqda

Hozirda mazkur holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilib, qonuniy choralar ko‘rilmoqda. Ehtimoliy jabrlanuvchilar soni, yetkazilgan umumiy zarar va ishning boshqa tafsilotlari qo‘shimcha tekshiruvlardan keyin ma’lum bo‘ladi.

Ayni paytda R.Q.ning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlangani haqida ma’lumot berilmagan. O‘zbekiston Konstitutsiyasiga ko‘ra, shaxsning aybi sudda isbotlanib, qonuniy kuchga kirgan hukm bilan aniqlanmaguncha u aybsiz deb hisoblanadi.

Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn do‘konlar uchun majburiy tasdiqlash tizimi joriy etilishi kerakmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiToshkentda qurilish maydonida yer o‘pirildi: rasmiylar hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 01:26O‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda ChatGPT orqali yaratilgan qiz akkaunt ortida ayol emas, erkak turgani ma’lum bo‘ldiBugun, 01:22Energetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldiEnergetik sabab erkakning yuzidagi katta o‘simta tarmoqlarda turli bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 01:17O‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqdaO‘zbekistonda demografik o‘zgarishlar: tug‘ilish pasaymoqda, o‘lim ko‘paymoqdaKecha, 16:55Chorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindiChorvoqda kriminal to‘qnashuv: 13 kishi qo‘lga olindiKecha, 13:24ZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdiZIL yuk mashinasi katta yo‘lda ag‘darilib, pomidorlar sochilib ketdi01.08, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda