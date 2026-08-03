Stirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildi
Belgraddagi UFC Fight Night 283 turnirida yangi zelandiyalik Navaxo Stirling yarim og‘ir vaznning sobiq chempioni Yan Blaxovichni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratdi. 28 yoshli Stirling qisqa muddatda qabul qilgan ushbu jangda raqibini muvozanatdan chiqarib, parterda ketma-ket zarbalar yo‘lladi va referi bahsni to‘xtatdi. Shu tariqa, UFC doirasida hali mag‘lub bo‘lmagan Stirlingning ketma-ket g‘alabalari soni oltitaga yetdi.
Belgraddagi UFC Fight Night 283 turnirining ikkinchi asosiy jangi katta sensatsiya bilan yakunlandi. Yangi Zelandiya vakili Navaxo Stirling yarim og‘ir vaznning sobiq chempioni Yan Blaxovichni birinchi raundda texnik nokautga uchratib, faoliyatidagi eng yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi.
28 yoshli jangchi qisqa muddatda qabul qilgan bahsida tajriba va reytingdagi katta farqni yo‘qqa chiqardi. Janggacha Blaxovich divizionda 4-, Stirling esa 9-pog‘onada turgan edi.
Bir zarbadan keyin jang keskin o‘zgardi
Dastlabki raundda jangchilar asosan tik holatda masofa izladi. Blaxovich o‘zining tajribasi va kuchli tepkilariga tayanishga harakat qilgan bo‘lsa, Stirling tezligi hamda harakatchanligi bilan raqibiga bosim o‘tkazdi.
Hal qiluvchi vaziyatda yangi zelandiyalik jangchi kuchli zarba bilan Blaxovichni muvozanatdan chiqarib, oktagon bo‘ylab orqaga chekinishga majbur qildi. Polyak yiqilgach, Stirling parterda ketma-ket zarbalar yo‘lladi va uning yuzida jiddiy jarohat ochildi. Referi jangni davom ettirish xavfli deb topib, bahsni to‘xtatdi.
Shu tariqa, qisqa muddatda raqib almashtirgan Stirling sobiq chempionni birinchi raundda taslim etdi.
So‘nggi uchta jang — uchta texnik nokaut
Belgraddagi g‘alaba Stirlingning UFC doirasidagi ketma-ket uchinchi muddatidan oldingi natijasi bo‘ldi. U avval Bruno Lopes va Ion Kutelabani ham zarbalar bilan to‘xtatgan edi.
Blaxovichga qarshi natijadan keyin Stirlingning UFCdagi seriyasi oltita g‘alabaga yetdi. U tashkilotda hali mag‘lub bo‘lmagan va endi yarim og‘ir vazn toifasining kuchli beshligiga yaqinlashishi mumkin.
Bu g‘alaba uni oddiy istiqbolli jangchidan chempionlik poygasining jiddiy ishtirokchisiga aylantirdi. Chunki 28 yoshli sportchi birinchi marta reytingning eng yuqori qismida turgan sobiq chempion bilan to‘qnashib, katta bosimga qaramay ishonchli natija ko‘rsatdi.
Blaxovichning g‘alabasiz seriyasi davom etdi
43 yoshli Yan Blaxovich oxirgi marta 2022 yil may oyida Aleksandr Rakichni uchinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etgan edi. O‘sha bahs raqibining tizzasidan jarohat olishi sabab to‘xtatilgan.
Shundan keyin polyak jangchi Magomed Ankalayev va Bogdan Guskov bilan durang qayd etdi, Aleks Pereyra hamda Karlos Ulbergga hakamlar qarori bilan yutqazdi. Stirlingdan qabul qilingan mag‘lubiyat natijasida uning g‘alabasiz seriyasi beshta jangga yetdi — 3 ta mag‘lubiyat va 2 ta durang.
Blaxovich 2020 yilda Dominik Reyesni nokaut qilib, UFC yarim og‘ir vazn chempionligini qo‘lga kiritgan. Keyin Israel Adesanyaga qarshi kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan, ammo 2021 yilda Glover Teysheyraga boy bergan edi.
Aslida Blaxovich Guskov bilan jang qilishi kerak edi
Belgraddagi turnir uchun dastlab Yan Blaxovich va o‘zbekistonlik Bogdan Guskov o‘rtasida revansh rejalashtirilgan edi. Ularning 2025 yil dekabridagi birinchi uchrashuvi hakamlarning ko‘pchilik qarori bilan durang yakunlangan.
Biroq Xalil Rauntri jarohat olgach, Guskov Magomed Ankalayevga qarshi katta jangga jalb qilindi. Blaxovich esa raqibsiz qoldi va Navaxo Stirling qisqa muddatda uning o‘rnini to‘ldirishga rozi bo‘ldi.
Raqib almashishi natijasida Guskov Belgraddagi revanshdan mahrum bo‘ldi, Stirling esa faoliyatini butunlay o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan imkoniyatni qo‘lga kiritdi — va undan maksimal darajada foydalandi.
Yarim og‘ir vaznda yangi da’vogar paydo bo‘ldi
Blaxovichdek tajribali va yuqori reytingli raqibni birinchi raundda to‘xtatish Stirlingni divizion elitasiga olib kirishi kutilmoqda. Endi unga kuchli beshlikdagi jangchi yoki chempionlikka yaqin turgan boshqa da’vogar berilishi mumkin.
Blaxovich uchun esa vaziyat ancha murakkab. To‘rt yildan ortiq davom etgan g‘alabasiz seriyadan keyin sobiq chempionning keyingi qadami — yana bir jang o‘tkazish yoki faoliyati bo‘yicha katta qaror qabul qilish — asosiy savolga aylandi.
Belgradda esa bitta narsa aniq bo‘ldi: Navaxo Stirling endi kelajakdagi iste’dod emas, yarim og‘ir vaznda barcha hisoblashishi kerak bo‘lgan real kuchdir.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…