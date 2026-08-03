Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
O‘zbekistonlik jangchi Abdumalik Yorbutayev Armanistonda o‘tgan Hype Armenia turnirida Albert Doevni nokautga uchratib, navbatdagi ishonchli g‘alabasini qo‘lga kiritdi. «Abbi» laqabi bilan tanilgan sportchi bundan avval ham 2026 yil 28 mart kuni Yerevanda o‘tgan Hype FC turnirida qozog‘istonlik Yerasil Akranbekni texnik nokaut bilan yenggandi.
O‘zbekistonlik jangchi Abdumalik Yorbutayev Armanistondagi navbatdagi ishtirokini ham yorqin g‘alaba bilan yakunladi. U Hype Armenia turnirida Albert Doevni nokautga uchratib, zarbali janglardagi xavfli raqib ekanini yana bir bor namoyish etdi.
Yorbutayevning bu natijasi tasodifiy muvaffaqiyat emas. «Abbi» laqabi bilan tanilgan sportchi avvalgi janglarida ham raqiblarini ilk raundlarda to‘xtatib, muxlislar orasida o‘zining hujumkor uslubi bilan tanilgandi.
Jang to‘liq masofaga cho‘zilmadi
Hype Armenia doirasida Abdumalik Yorbutayev va Albert Doev o‘rtasidagi bahs muddatidan oldin yakunlandi. O‘zbekistonlik jangchi raqibini nokautga uchratib, navbatdagi ishonchli g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Hozircha jang qaysi raundda yakunlangani, nokautga olib kelgan zarbalar kombinatsiyasi va rasmiy vaqt haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Biroq bahs natijasi aniq — Doev yakuniy gonggacha yetib bora olmadi.
Yorbutayev Hype sahnasida yana g‘alaba qozondi
Bu Abdumalik Yorbutayevning Armanistondagi Hype turnirlaridagi birinchi yorqin ishtiroki emas.
U 2026 yil 28 mart kuni Yerevanda o‘tgan Hype FC turnirida qozog‘istonlik Yerasil Akranbekka qarshi jang qilgandi. O‘sha bahsda Yorbutayev raqibini uch marta nokdaunga uchratib, birinchi raundning 1 daqiqa 40 soniyasida texnik nokaut bilan g‘alaba qozongan.
O‘sha natijadan keyin u Hype Fighting doirasida ketma-ket ikkinchi g‘alabasini qayd etgan edi. Albert Doev ustidan qozonilgan yangi g‘alaba esa uning ushbu promoushendagi muvaffaqiyatli seriyasini davom ettirdi.
Doev oson raqib hisoblanmasdi
Albert Doev jang san’atlarida tajribasiz sportchi emas. U 77 kilogramm vaznda yunon-rum kurashi bo‘yicha Bolgariya sharafini himoya qilgan va 23 yoshgacha bo‘lganlar o‘rtasidagi Yevropa chempionatlarida ishtirok etgan.
Doevning professional MMAdagi ilk qayd etilgan jangi ham muddatidan oldin yakunlangan. U 2025 yil sentyabrda Magomed Aushevni birinchi raundda qo‘lni qayirish usuli bilan taslim qilgan. Biroq Tapology ushbu turnirni tashkil etish bilan bog‘liq shubhalar sabab natijani rasmiy rekordga qo‘shmagan.
Shu jihatdan, Yorbutayev nafaqat zarba berish, balki kurash mahoratiga ham ega raqibni to‘xtatishga muvaffaq bo‘ldi.
«Abbi»ning asosiy quroli — ilk daqiqalardagi bosim
Yorbutayev jangni uzoq kuzatish va ochko to‘plashdan ko‘ra, dastlabki soniyalardan raqibga bosim o‘tkazishni afzal ko‘radi. Uning oldingi natijalari ham bu uslubni tasdiqlaydi.
Sherdog ma’lumotlarida Yorbutayevning professional MMAdagi rekordi 5 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat sifatida ko‘rsatilgan. G‘alabalarining uchtasi nokaut yoki texnik nokaut, ikkitasi esa og‘riqli va bo‘g‘uvchi usullar orqali qo‘lga kiritilgan.
Biroq Hype doirasidagi qo‘lqopli yoki maxsus formatdagi janglar har doim ham professional MMA statistikasiga kiritilmaydi. Shu sabab Doev ustidan g‘alaba Yorbutayevning rasmiy rekordida qanday qayd etilishi turnir qoidalariga bog‘liq.
So‘nggi janglarda nokautlar ko‘paydi
Yorbutayev so‘nggi vaqtlarda zarbali yo‘nalishda ayniqsa xavfli ko‘rinmoqda. U 2025 yil noyabrda Majid Sedig Moridani jang boshlanganidan bir necha soniya o‘tib texnik nokautga uchratgan. Mart oyida Akranbekni birinchi raundda to‘xtatgan bo‘lsa, iyul oyida Odiljon Sandibekov ustidan ham ilk raundda g‘alaba qozongan.
Endi ushbu ro‘yxatga Albert Doev ham qo‘shildi. Bu natijalar «Abbi»ning kuchli zarbasi bilan birga, jangni tez yakunlash qobiliyati ham shakllanayotganini ko‘rsatmoqda.
Yorbutayev uchun katta janglar vaqti keldimi?
Hype turnirlaridagi ketma-ket yorqin chiqishlar Yorbutayevning media nufuzini ham oshirmoqda. Uning hujumkor uslubi, emotsional harakatlari va nokautga intilishi tomoshabinbop janglar uchun mos keladi.
Endi asosiy savol — tashkilot unga yana bir oddiy reyting jangi beradimi yoki katta auditoriyaga ega, taniqli raqib bilan to‘qnashuv tashkil qiladimi?
Albert Doev ustidan qozonilgan nokaut Yorbutayev uchun navbatdagi g‘alaba bo‘libgina qolmadi. U «Abbi»ning Hype sahnasidagi mavqeini yanada mustahkamlab, keyingi katta jangga da’vosini kuchaytirdi.
Sizningcha, Abdumalik Yorbutayev keyingi jangini qaysi taniqli raqibga qarshi o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…