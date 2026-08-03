Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)

·37·Sport
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Qisqacha

O‘zbekistonlik jangchi Abdumalik Yorbutayev Armanistonda o‘tgan Hype Armenia turnirida Albert Doevni nokautga uchratib, navbatdagi ishonchli g‘alabasini qo‘lga kiritdi. «Abbi» laqabi bilan tanilgan sportchi bundan avval ham 2026 yil 28 mart kuni Yerevanda o‘tgan Hype FC turnirida qozog‘istonlik Yerasil Akranbekni texnik nokaut bilan yenggandi.

O‘zbekistonlik jangchi Abdumalik Yorbutayev Armanistondagi navbatdagi ishtirokini ham yorqin g‘alaba bilan yakunladi. U Hype Armenia turnirida Albert Doevni nokautga uchratib, zarbali janglardagi xavfli raqib ekanini yana bir bor namoyish etdi.

Yorbutayevning bu natijasi tasodifiy muvaffaqiyat emas. «Abbi» laqabi bilan tanilgan sportchi avvalgi janglarida ham raqiblarini ilk raundlarda to‘xtatib, muxlislar orasida o‘zining hujumkor uslubi bilan tanilgandi.

Jang to‘liq masofaga cho‘zilmadi

Hype Armenia doirasida Abdumalik Yorbutayev va Albert Doev o‘rtasidagi bahs muddatidan oldin yakunlandi. O‘zbekistonlik jangchi raqibini nokautga uchratib, navbatdagi ishonchli g‘alabasini qo‘lga kiritdi.

Hozircha jang qaysi raundda yakunlangani, nokautga olib kelgan zarbalar kombinatsiyasi va rasmiy vaqt haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Biroq bahs natijasi aniq — Doev yakuniy gonggacha yetib bora olmadi.

Yorbutayev Hype sahnasida yana g‘alaba qozondi

Bu Abdumalik Yorbutayevning Armanistondagi Hype turnirlaridagi birinchi yorqin ishtiroki emas.

U 2026 yil 28 mart kuni Yerevanda o‘tgan Hype FC turnirida qozog‘istonlik Yerasil Akranbekka qarshi jang qilgandi. O‘sha bahsda Yorbutayev raqibini uch marta nokdaunga uchratib, birinchi raundning 1 daqiqa 40 soniyasida texnik nokaut bilan g‘alaba qozongan.

O‘sha natijadan keyin u Hype Fighting doirasida ketma-ket ikkinchi g‘alabasini qayd etgan edi. Albert Doev ustidan qozonilgan yangi g‘alaba esa uning ushbu promoushendagi muvaffaqiyatli seriyasini davom ettirdi.

Doev oson raqib hisoblanmasdi

Albert Doev jang san’atlarida tajribasiz sportchi emas. U 77 kilogramm vaznda yunon-rum kurashi bo‘yicha Bolgariya sharafini himoya qilgan va 23 yoshgacha bo‘lganlar o‘rtasidagi Yevropa chempionatlarida ishtirok etgan.

Doevning professional MMAdagi ilk qayd etilgan jangi ham muddatidan oldin yakunlangan. U 2025 yil sentyabrda Magomed Aushevni birinchi raundda qo‘lni qayirish usuli bilan taslim qilgan. Biroq Tapology ushbu turnirni tashkil etish bilan bog‘liq shubhalar sabab natijani rasmiy rekordga qo‘shmagan.

Shu jihatdan, Yorbutayev nafaqat zarba berish, balki kurash mahoratiga ham ega raqibni to‘xtatishga muvaffaq bo‘ldi.

«Abbi»ning asosiy quroli — ilk daqiqalardagi bosim

Yorbutayev jangni uzoq kuzatish va ochko to‘plashdan ko‘ra, dastlabki soniyalardan raqibga bosim o‘tkazishni afzal ko‘radi. Uning oldingi natijalari ham bu uslubni tasdiqlaydi.

Sherdog ma’lumotlarida Yorbutayevning professional MMAdagi rekordi 5 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat sifatida ko‘rsatilgan. G‘alabalarining uchtasi nokaut yoki texnik nokaut, ikkitasi esa og‘riqli va bo‘g‘uvchi usullar orqali qo‘lga kiritilgan.

Biroq Hype doirasidagi qo‘lqopli yoki maxsus formatdagi janglar har doim ham professional MMA statistikasiga kiritilmaydi. Shu sabab Doev ustidan g‘alaba Yorbutayevning rasmiy rekordida qanday qayd etilishi turnir qoidalariga bog‘liq.

So‘nggi janglarda nokautlar ko‘paydi

Yorbutayev so‘nggi vaqtlarda zarbali yo‘nalishda ayniqsa xavfli ko‘rinmoqda. U 2025 yil noyabrda Majid Sedig Moridani jang boshlanganidan bir necha soniya o‘tib texnik nokautga uchratgan. Mart oyida Akranbekni birinchi raundda to‘xtatgan bo‘lsa, iyul oyida Odiljon Sandibekov ustidan ham ilk raundda g‘alaba qozongan.

Endi ushbu ro‘yxatga Albert Doev ham qo‘shildi. Bu natijalar «Abbi»ning kuchli zarbasi bilan birga, jangni tez yakunlash qobiliyati ham shakllanayotganini ko‘rsatmoqda.

Yorbutayev uchun katta janglar vaqti keldimi?

Hype turnirlaridagi ketma-ket yorqin chiqishlar Yorbutayevning media nufuzini ham oshirmoqda. Uning hujumkor uslubi, emotsional harakatlari va nokautga intilishi tomoshabinbop janglar uchun mos keladi.

Endi asosiy savol — tashkilot unga yana bir oddiy reyting jangi beradimi yoki katta auditoriyaga ega, taniqli raqib bilan to‘qnashuv tashkil qiladimi?

Albert Doev ustidan qozonilgan nokaut Yorbutayev uchun navbatdagi g‘alaba bo‘libgina qolmadi. U «Abbi»ning Hype sahnasidagi mavqeini yanada mustahkamlab, keyingi katta jangga da’vosini kuchaytirdi.

Sizningcha, Abdumalik Yorbutayev keyingi jangini qaysi taniqli raqibga qarshi o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Abdumalik YorbutayevAlbert DoevYerevanO'zbekistonArmaniston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdiBugun, 07:21Stirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiStirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiBugun, 06:5212 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 06:47Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 06:22Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiUilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 06:19Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Bugun, 06:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda