«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi

·26·Sport
«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi
Qisqacha

Xabi Alonso «Real»dagi og‘riqli davr ortda qolganini va bu tajribani mag‘lubiyat emas, muhim saboq sifatida qabul qilayotganini bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis 2026 yil 1 iyuldan boshlab «Chelsi» bosh murabbiyi vazifasini bajarishga kirishdi va London klubi bilan 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. 44 yoshli murabbiy murakkab mavsumdan chiqqan «Chelsi»ni qayta tiklashi, jamoaga aniq o‘yin uslubi va g‘oliblik ruhini qaytarishi kerak.

Xabi Alonso «Real»dagi qisqa va og‘riqli davr ortida qolganini aytdi. Ispaniyalik mutaxassis Madrid klubidan ketish qalbida iz qoldirganini yashirmadi, ammo endi bu tajribani mag‘lubiyat emas, muhim saboq sifatida qabul qilmoqda.

44 yoshli murabbiyning oldida yangi va oson bo‘lmagan vazifa turibdi: u murakkab mavsumdan chiqqan «Chelsi»ni qayta tiklashi, jamoaga aniq o‘yin uslubi va g‘oliblik ruhini qaytarishi kerak.

«Real»dan ketish qalbida iz qoldirdi

Alonso murabbiylik faoliyati davomida og‘ir zarbalar ko‘p bo‘lmaganini, ammo «Real» bilan xayrlashish unga jiddiy ta’sir qilganini tan oldi.

«“Real”dagi yara bitdi. Endi yangi sinovdan zavq olishga tayyorman», — dedi u.

Murabbiyning ta’kidlashicha, Madriddagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin u o‘z faoliyatini qattiq tahlil qilgan. Alonso nafaqat taktik qarorlar, balki futbolchilar bilan ishlash va jamoa ichidagi munosabatlarni boshqarishda nimani yaxshiroq bajarishi mumkinligi haqida ham ko‘p o‘ylagan.

Orzu qilingan lavozim yetti oyda yakunlandi

Xabi Alonso «Real» bosh murabbiyi vazifasini 2025 yil may oyida qabul qilib, Karlo Anchelottining o‘rnini egallagan edi. Biroq uning Madriddagi faoliyati sakkiz oyga ham yetmadi.

2026 yil 12 yanvar kuni «Real» Alonso bilan o‘zaro kelishuv asosida xayrlashganini e’lon qildi. Qaror jamoaning Ispaniya Superkubogi finalida «Barselona»ga mag‘lub bo‘lishidan keyin qabul qilindi. BBC ma’lumotiga ko‘ra, murabbiy ayrim yetakchi futbolchilar va klub rahbariyati bilan kelishmovchiliklarga ham duch kelgan.

Bu Alonso uchun kutilmagan burilish edi. U «Bayer»ni tarixida birinchi marta Germaniya chempioniga aylantirib, Yevropaning eng istiqbolli murabbiylaridan biri sifatida Madridga kelgan, ammo yulduzlarga boy jamoada o‘z g‘oyalarini to‘liq amalga oshira olmagandi.

«Chelsi» unga ikkinchi katta imkoniyatni berdi

London klubi 17 may kuni Xabi Alonso bosh murabbiy etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. U vazifasini 2026 yil 1 iyuldan boshladi va «Chelsi» bilan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. Demak, kelishuv 2030 yil yozigacha amal qiladi.

Alonso tayinlovdan keyin «Chelsi»ni jahon futbolidagi eng katta klublardan biri deb atadi. U klub rahbariyati bilan maqsadlari mushtarak ekanini, jamoani yana sovrinlar uchun muntazam kurashadigan darajaga olib chiqmoqchi ekanini bildirdi.

Murabbiy xatolarini tan oldi

Alonsoning so‘zlarida eng muhim jihat — u «Real»dagi omadsizlikni faqat tashqi omillar bilan izohlamayapti. Ispaniyalik mutaxassis o‘z qarorlariga tanqidiy qaraganini va o‘sha davrdan xulosa chiqarganini aytdi.

Uning fikricha, xafagarchilik va mag‘lubiyatlar insonga ba’zan g‘alabalardan ham ko‘proq narsa o‘rgatadi. Murabbiy qisqa tanaffusdan foydalanib, kuchini tiklagan va endi yangi loyihaga boshqacha yondashuv bilan kirishganini ta’kidladi.

«Chelsi»dagi vazifa nega oson emas?

Alonso barqarorlikka muhtoj klubni qabul qilib oldi. «Chelsi» 2025/26 yilgi mavsumda bir nechta murabbiy almashtirdi va kutilgan natijalarni ko‘rsata olmadi. Klub yangi murabbiyning taktik bilimi, yetakchilik qobiliyati va jamoa bilan ishlash uslubi vaziyatni o‘zgartirishiga umid qilmoqda.

Ispaniyalik mutaxassisning birinchi vazifalari quyidagilar bo‘ladi:

  • futbolchilar o‘rtasida ishonchli muhit yaratish;

  • jamoaga aniq va tushunarli o‘yin g‘oyasini singdirish;

  • yoshlar bilan tajribali futbolchilar o‘rtasida muvozanat topish;

  • «Chelsi»ni Chempionlar ligasi va sovrinlar uchun kurashga qaytarish.

Alonso «Chelsi»da jamoaga «ruh va maqsad» berish zarurligini ta’kidlab, shaxsiy manfaatlardan ko‘ra kollektiv ustuvor bo‘lishini aytdi.

«Real»dagi mag‘lubiyat uni kuchliroq qiladimi?

«Bayer»dagi tarixiy muvaffaqiyat Alonso nimalarga qodirligini ko‘rsatgan bo‘lsa, «Real»dagi yetti oy uning zaif nuqtalarini ochib berdi. Endi «Chelsi»dagi natija ispaniyalik mutaxassis o‘sha saboqlarni qanchalik to‘g‘ri o‘zlashtirganini ko‘rsatadi.

Uning Madriddagi yarasi bitgan bo‘lishi mumkin. Ammo Londonda muxlislar xotiralar emas, natija kutadi. Alonso uchun yangi bosqichning haqiqiy bahosi ham aynan maydonda beriladi.

Sizningcha, Xabi Alonso «Chelsi»ni yana Angliya chempionligi uchun kurashadigan jamoaga aylantira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 07:10Stirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiStirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiBugun, 06:5212 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 06:47Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 06:22Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiUilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 06:19Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Bugun, 06:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda