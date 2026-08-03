«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi
Xabi Alonso «Real»dagi og‘riqli davr ortda qolganini va bu tajribani mag‘lubiyat emas, muhim saboq sifatida qabul qilayotganini bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis 2026 yil 1 iyuldan boshlab «Chelsi» bosh murabbiyi vazifasini bajarishga kirishdi va London klubi bilan 2030 yil yozigacha mo‘ljallangan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. 44 yoshli murabbiy murakkab mavsumdan chiqqan «Chelsi»ni qayta tiklashi, jamoaga aniq o‘yin uslubi va g‘oliblik ruhini qaytarishi kerak.
Xabi Alonso «Real»dagi qisqa va og‘riqli davr ortida qolganini aytdi. Ispaniyalik mutaxassis Madrid klubidan ketish qalbida iz qoldirganini yashirmadi, ammo endi bu tajribani mag‘lubiyat emas, muhim saboq sifatida qabul qilmoqda.
44 yoshli murabbiyning oldida yangi va oson bo‘lmagan vazifa turibdi: u murakkab mavsumdan chiqqan «Chelsi»ni qayta tiklashi, jamoaga aniq o‘yin uslubi va g‘oliblik ruhini qaytarishi kerak.
«Real»dan ketish qalbida iz qoldirdi
Alonso murabbiylik faoliyati davomida og‘ir zarbalar ko‘p bo‘lmaganini, ammo «Real» bilan xayrlashish unga jiddiy ta’sir qilganini tan oldi.
«“Real”dagi yara bitdi. Endi yangi sinovdan zavq olishga tayyorman», — dedi u.
Murabbiyning ta’kidlashicha, Madriddagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin u o‘z faoliyatini qattiq tahlil qilgan. Alonso nafaqat taktik qarorlar, balki futbolchilar bilan ishlash va jamoa ichidagi munosabatlarni boshqarishda nimani yaxshiroq bajarishi mumkinligi haqida ham ko‘p o‘ylagan.
Orzu qilingan lavozim yetti oyda yakunlandi
Xabi Alonso «Real» bosh murabbiyi vazifasini 2025 yil may oyida qabul qilib, Karlo Anchelottining o‘rnini egallagan edi. Biroq uning Madriddagi faoliyati sakkiz oyga ham yetmadi.
2026 yil 12 yanvar kuni «Real» Alonso bilan o‘zaro kelishuv asosida xayrlashganini e’lon qildi. Qaror jamoaning Ispaniya Superkubogi finalida «Barselona»ga mag‘lub bo‘lishidan keyin qabul qilindi. BBC ma’lumotiga ko‘ra, murabbiy ayrim yetakchi futbolchilar va klub rahbariyati bilan kelishmovchiliklarga ham duch kelgan.
Bu Alonso uchun kutilmagan burilish edi. U «Bayer»ni tarixida birinchi marta Germaniya chempioniga aylantirib, Yevropaning eng istiqbolli murabbiylaridan biri sifatida Madridga kelgan, ammo yulduzlarga boy jamoada o‘z g‘oyalarini to‘liq amalga oshira olmagandi.
«Chelsi» unga ikkinchi katta imkoniyatni berdi
London klubi 17 may kuni Xabi Alonso bosh murabbiy etib tayinlanganini rasman e’lon qildi. U vazifasini 2026 yil 1 iyuldan boshladi va «Chelsi» bilan to‘rt yillik shartnoma imzoladi. Demak, kelishuv 2030 yil yozigacha amal qiladi.
Alonso tayinlovdan keyin «Chelsi»ni jahon futbolidagi eng katta klublardan biri deb atadi. U klub rahbariyati bilan maqsadlari mushtarak ekanini, jamoani yana sovrinlar uchun muntazam kurashadigan darajaga olib chiqmoqchi ekanini bildirdi.
Murabbiy xatolarini tan oldi
Alonsoning so‘zlarida eng muhim jihat — u «Real»dagi omadsizlikni faqat tashqi omillar bilan izohlamayapti. Ispaniyalik mutaxassis o‘z qarorlariga tanqidiy qaraganini va o‘sha davrdan xulosa chiqarganini aytdi.
Uning fikricha, xafagarchilik va mag‘lubiyatlar insonga ba’zan g‘alabalardan ham ko‘proq narsa o‘rgatadi. Murabbiy qisqa tanaffusdan foydalanib, kuchini tiklagan va endi yangi loyihaga boshqacha yondashuv bilan kirishganini ta’kidladi.
«Chelsi»dagi vazifa nega oson emas?
Alonso barqarorlikka muhtoj klubni qabul qilib oldi. «Chelsi» 2025/26 yilgi mavsumda bir nechta murabbiy almashtirdi va kutilgan natijalarni ko‘rsata olmadi. Klub yangi murabbiyning taktik bilimi, yetakchilik qobiliyati va jamoa bilan ishlash uslubi vaziyatni o‘zgartirishiga umid qilmoqda.
Ispaniyalik mutaxassisning birinchi vazifalari quyidagilar bo‘ladi:
futbolchilar o‘rtasida ishonchli muhit yaratish;
jamoaga aniq va tushunarli o‘yin g‘oyasini singdirish;
yoshlar bilan tajribali futbolchilar o‘rtasida muvozanat topish;
«Chelsi»ni Chempionlar ligasi va sovrinlar uchun kurashga qaytarish.
Alonso «Chelsi»da jamoaga «ruh va maqsad» berish zarurligini ta’kidlab, shaxsiy manfaatlardan ko‘ra kollektiv ustuvor bo‘lishini aytdi.
«Real»dagi mag‘lubiyat uni kuchliroq qiladimi?
«Bayer»dagi tarixiy muvaffaqiyat Alonso nimalarga qodirligini ko‘rsatgan bo‘lsa, «Real»dagi yetti oy uning zaif nuqtalarini ochib berdi. Endi «Chelsi»dagi natija ispaniyalik mutaxassis o‘sha saboqlarni qanchalik to‘g‘ri o‘zlashtirganini ko‘rsatadi.
Uning Madriddagi yarasi bitgan bo‘lishi mumkin. Ammo Londonda muxlislar xotiralar emas, natija kutadi. Alonso uchun yangi bosqichning haqiqiy bahosi ham aynan maydonda beriladi.
Sizningcha, Xabi Alonso «Chelsi»ni yana Angliya chempionligi uchun kurashadigan jamoaga aylantira oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…