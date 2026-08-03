AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdi

·17·Texno
AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdi
Qisqacha

AQSh Harbiy-havo kuchlari tadqiqot laboratoriyasi Blue Origin kompaniyasi bilan imzolangan shartnoma qiymatini yana 11,7 million dollarga ko'paytirib, umumiy qiymatni 13 million dollar atrofida shakllantirdi. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi tijoriy raketa tashuvchilardan foydalangan holda harbiy yuklarni yer yuzining istalgan nuqtasiga bir soatdan kamroq vaqt ichida yetkazib berish imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

AQSh Harbiy-havo kuchlari tadqiqot laboratoriyasi (AFRL) kosmik texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni kengaytirib, Blue Origin kompaniyasi bilan imzolangan shartnoma qiymatini deyarli 10 barobarga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyalashtirish hajmi yana 11,7 million dollarga koʻpaytirilib, umumiy qiymat 13 million dollar atrofida shakllandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyihaning asosiy maqsadi tijoriy raketa tashuvchilardan foydalangan holda harbiy yuklarni yer yuzining istalgan nuqtasiga bir soatdan kamroq vaqt ichida yetkazib berish imkoniyatlarini oʻrganishdan iborat. Mutaxassislar ushbu tashabbus kelgusida logistika jarayonlarini tubdan oʻzgartirib, favqulodda vaziyatlarda tezkorlikni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlamoqda.

Nuqtadan nuqtaga yetkazib berish konsepsiyasi

Loyihaga muvofiq, Blue Origin mutaxassislari ikkita yerusti nuqtasi orasida raketa yordamida yuk tashishni nazarda tutuvchi point-to-point sxemasi uchun texnik talablar va missiya parametrlarini aniqlashi lozim. Anʼanaviy havo yoki dengiz transporti orqali amalga oshiriladigan koʻp soatlik va koʻp kunlik tashuvlar oʻrniga kerakli yuklarni atigi bir soat ichida manzilga yetkazish rejalashtirilmoqda.

Hozircha mazkur ilmiy-tadqiqot ishlari 2027-yil oktabr oyigacha moʻljallangan. Biroq shartnoma shartlariga koʻra, tayyor yetkazib berish tizimini yaratish yoki sinov tariqasida amaliy raketa uchirishni amalga oshirish hali nazarda tutilmagan. Bosqichma-bosqich yondashuv doirasida faqat chuqur tadqiqotlar, texnologik tahlillar va konseptual ishlanmalar bajarilmoqda.

REGAL dasturi va kelgusidagi rejalar

Mazkur loyiha AFRL tomonidan boshqariladigan REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics) dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus orqali harbiy idora logistika maqsadlarida tijoriy raketa texnologiyalarini joriy etish istiqbollarini baholab bormoqda. Eʼtiborlisi, mazkur dastur doirasida nafaqat Blue Origin, balki Anduril Industries, Sierra Space hamda Rocket Lab kabi kompaniyalar ham moliyalashtirishni qoʻlga kiritgan.

Ushbu yoʻnalishdagi asosiy texnik platforma sifatida ogʻir sinfga mansub koʻp martalik New Glenn raketasi koʻrib chiqilmoqda. Mazkur raketa oʻzining ilk orbital parvozini 2025-yil yanvar oyida amalga oshirib, shundan keyin yana 3 ta orbital missiyani muvaffaqiyatli bajargan edi.

Shunga qaramay, 2026-yil 28-may sanasida Florida shtatidagi sinov maydonchasida oʻt ochish sinovlari vaqtida yuzaga kelgan nosozlik sababli parvozlar vaqtincha toʻxtatilgan edi. Ushbu hodisa natijasida start maydonchasi uskunalari shikastlangan boʻlsa-da, Blue Origin joriy yil yakuniga qadar New Glenn raketasining parvozlarini qayta tiklashni rejalashtirmoqda.

Blue OriginAQSh Harbiy-havo kuchlariNew GlennRaketa logistikasiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiKvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiBugun, 05:56Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiOneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiBugun, 03:26Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiGlobal xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiBugun, 02:50SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiBugun, 02:29Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiSam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi