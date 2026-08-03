Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi

·29·Sport
Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi
Qisqacha

Meksikalik bokschi Uilyam Sepeda Las-Vegasda Lamont Rouchni 12 raundlik jangda hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, yengil vazn toifasidagi vakant WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi. Bir yil avval Shakur Stivensonga qarshi jangda imkoniyatni boy bergan 30 yoshli bokschi bu safar xatolar ustida ishlab, to‘xtovsiz bosim va seriyali zarbalar evaziga g‘alabaga erishdi.

Meksikalik Uilyam Sepeda professional faoliyatidagi eng katta maqsadiga erishdi. 30 yoshli bokschi Las-Vegasda Lamont Rouchni 12 raundlik jangda hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, yengil vazn toifasidagi vakant WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.

Bir yil avval Shakur Stivensonga qarshi birinchi chempionlik imkoniyatidan foydalana olmagan Sepeda bu safar jangni boshqacha ssenariyda o‘tkazdi. Uning to‘xtovsiz bosimi va yuqori faolligi hakamlar qaydnomasidagi katta farqni ta’minladi.

Sepeda jang sur’atini raqibiga bermadi

Las-Vegasdagi asosiy bahs to‘liq 12 raund davom etdi. Sepeda odatiga ko‘ra oldinga harakat qildi, Rouchga qulay masofa tanlash imkonini kam berdi va seriyali zarbalar bilan tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab turdi.

Amerikalik bokschi qarshi hujumlar orqali javob qaytarishga uringan bo‘lsa-da, Sepedaning ish hajmi va barqaror bosimi hal qiluvchi omilga aylandi. Uchala hakam ham g‘alabani meksikalik bokschiga berdi:

  • 118–110;

  • 117–111;

  • 117–111.

Shu tariqa, Sepeda hech qanday bahsli vaziyatga o‘rin qoldirmasdan yangi WBC chempioni deb e’lon qilindi.

Bir yil avvalgi mag‘lubiyatdan keyingi qaytish

Sepeda uchun bu chempionlik yo‘li oson kechmadi. U 2025 yilda WBC kamari uchun Shakur Stivensonga qarshi ringga chiqqan, ammo hakamlarning yakdil qarori bilan faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilgan edi.

Stivenson boshqa vazn toifasiga o‘tganidan keyin WBC kamari vakant qoldi. Tashkilot reytingida yuqori o‘rinlarni egallab turgan Sepeda va Rouchga yangi chempionni aniqlash imkoniyati berildi.

Ikkinchi imkoniyatda meksikalik bokschi avvalgi xatosini takrorlamadi. G‘alabadan keyin uning professional rekordi 34 ta g‘alaba, 1 ta mag‘lubiyat va 27 ta nokaut ko‘rinishiga keldi.

Birinchi urinishda mag‘lub bo‘lgan Sepeda oradan bir yil o‘tib, aynan o‘sha kamarning to‘laqonli egasiga aylandi.

Rouchning ikki durangdan keyingi seriyasi uzildi

Lamont Rouch ushbu bahsga elita darajasidagi ikki murakkab jangdan keyin kelgan edi. Amerikalik bokschi Jervonta Devis va Isaak Krusga qarshi uchrashuvlarda hakamlarning ko‘pchilik qarori bilan durang qayd etgan.

Bu natijalar Rouchning texnikasi, himoyasi va yuqori bosimga dosh berish qobiliyatini namoyish qilgandi. Biroq Sepedaga qarshi jangda u raqibning faolligini yetarlicha cheklay olmadi. Mag‘lubiyatdan keyin Rouchning rekordi 25–2–3 ko‘rinishiga keldi.

Muratalla ham kamarini ishonchli himoya qildi

Oqshomning ikkinchi asosiy jangida IBF chempioni Reymond Muratalla sobiq jahon chempioni Robson Konseysaoga qarshi ringga chiqdi.

Muratalla butun bahs davomida aniqlik, tezlik va nazorat bo‘yicha ustunlik qildi. Hakamlar uning g‘alabasini katta farq bilan qayd etdi:

Hakam

Hisob

Birinchi hakam

118–110

Ikkinchi hakam

119–109

Uchinchi hakam

119–109

Shu natija bilan Muratalla IBF yengil vazn kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi. Bu uning chempion sifatidagi ikkinchi himoyasi bo‘ldi.

Yengil vaznda yangi chempion paydo bo‘ldi

Sepedaning g‘alabasi yengil vazn toifasidagi kuchlar nisbatiga yangi intriga qo‘shdi. Endi meksikalik bokschi WBC kamari egasi sifatida boshqa chempionlar bilan birlashtiruvchi janglar va yirik to‘qnashuvlarga da’vogar bo‘lishi mumkin.

Ammo Las-Vegasdagi kechaning asosiy xulosasi aniq: Shakur Stivensonga qarshi mag‘lubiyat Sepedani sindira olmadi. U ikkinchi imkoniyatni kutib, xatolar ustida ishladi va bir yil avval qo‘li yetmagan kamarni ishonchli g‘alaba bilan Meksikaga olib ketdi.

Sizningcha, yangi chempion Sepedaga keyingi jangda qaysi bokschi munosib raqib bo‘la oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdiBugun, 07:21Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 07:10Stirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiStirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiBugun, 06:5212 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 06:47Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)Bugun, 06:22Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Bugun, 06:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda