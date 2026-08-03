Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi
Meksikalik bokschi Uilyam Sepeda Las-Vegasda Lamont Rouchni 12 raundlik jangda hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, yengil vazn toifasidagi vakant WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi. Bir yil avval Shakur Stivensonga qarshi jangda imkoniyatni boy bergan 30 yoshli bokschi bu safar xatolar ustida ishlab, to‘xtovsiz bosim va seriyali zarbalar evaziga g‘alabaga erishdi.
Meksikalik Uilyam Sepeda professional faoliyatidagi eng katta maqsadiga erishdi. 30 yoshli bokschi Las-Vegasda Lamont Rouchni 12 raundlik jangda hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etib, yengil vazn toifasidagi vakant WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.
Bir yil avval Shakur Stivensonga qarshi birinchi chempionlik imkoniyatidan foydalana olmagan Sepeda bu safar jangni boshqacha ssenariyda o‘tkazdi. Uning to‘xtovsiz bosimi va yuqori faolligi hakamlar qaydnomasidagi katta farqni ta’minladi.
Sepeda jang sur’atini raqibiga bermadi
Las-Vegasdagi asosiy bahs to‘liq 12 raund davom etdi. Sepeda odatiga ko‘ra oldinga harakat qildi, Rouchga qulay masofa tanlash imkonini kam berdi va seriyali zarbalar bilan tashabbusni o‘z qo‘lida ushlab turdi.
Amerikalik bokschi qarshi hujumlar orqali javob qaytarishga uringan bo‘lsa-da, Sepedaning ish hajmi va barqaror bosimi hal qiluvchi omilga aylandi. Uchala hakam ham g‘alabani meksikalik bokschiga berdi:
118–110;
117–111;
117–111.
Shu tariqa, Sepeda hech qanday bahsli vaziyatga o‘rin qoldirmasdan yangi WBC chempioni deb e’lon qilindi.
Bir yil avvalgi mag‘lubiyatdan keyingi qaytish
Sepeda uchun bu chempionlik yo‘li oson kechmadi. U 2025 yilda WBC kamari uchun Shakur Stivensonga qarshi ringga chiqqan, ammo hakamlarning yakdil qarori bilan faoliyatidagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilgan edi.
Stivenson boshqa vazn toifasiga o‘tganidan keyin WBC kamari vakant qoldi. Tashkilot reytingida yuqori o‘rinlarni egallab turgan Sepeda va Rouchga yangi chempionni aniqlash imkoniyati berildi.
Ikkinchi imkoniyatda meksikalik bokschi avvalgi xatosini takrorlamadi. G‘alabadan keyin uning professional rekordi 34 ta g‘alaba, 1 ta mag‘lubiyat va 27 ta nokaut ko‘rinishiga keldi.
Birinchi urinishda mag‘lub bo‘lgan Sepeda oradan bir yil o‘tib, aynan o‘sha kamarning to‘laqonli egasiga aylandi.
Rouchning ikki durangdan keyingi seriyasi uzildi
Lamont Rouch ushbu bahsga elita darajasidagi ikki murakkab jangdan keyin kelgan edi. Amerikalik bokschi Jervonta Devis va Isaak Krusga qarshi uchrashuvlarda hakamlarning ko‘pchilik qarori bilan durang qayd etgan.
Bu natijalar Rouchning texnikasi, himoyasi va yuqori bosimga dosh berish qobiliyatini namoyish qilgandi. Biroq Sepedaga qarshi jangda u raqibning faolligini yetarlicha cheklay olmadi. Mag‘lubiyatdan keyin Rouchning rekordi 25–2–3 ko‘rinishiga keldi.
Muratalla ham kamarini ishonchli himoya qildi
Oqshomning ikkinchi asosiy jangida IBF chempioni Reymond Muratalla sobiq jahon chempioni Robson Konseysaoga qarshi ringga chiqdi.
Muratalla butun bahs davomida aniqlik, tezlik va nazorat bo‘yicha ustunlik qildi. Hakamlar uning g‘alabasini katta farq bilan qayd etdi:
Hakam
Hisob
Birinchi hakam
118–110
Ikkinchi hakam
119–109
Uchinchi hakam
119–109
Shu natija bilan Muratalla IBF yengil vazn kamarini muvaffaqiyatli himoya qildi. Bu uning chempion sifatidagi ikkinchi himoyasi bo‘ldi.
Yengil vaznda yangi chempion paydo bo‘ldi
Sepedaning g‘alabasi yengil vazn toifasidagi kuchlar nisbatiga yangi intriga qo‘shdi. Endi meksikalik bokschi WBC kamari egasi sifatida boshqa chempionlar bilan birlashtiruvchi janglar va yirik to‘qnashuvlarga da’vogar bo‘lishi mumkin.
Ammo Las-Vegasdagi kechaning asosiy xulosasi aniq: Shakur Stivensonga qarshi mag‘lubiyat Sepedani sindira olmadi. U ikkinchi imkoniyatni kutib, xatolar ustida ishladi va bir yil avval qo‘li yetmagan kamarni ishonchli g‘alaba bilan Meksikaga olib ketdi.
Sizningcha, yangi chempion Sepedaga keyingi jangda qaysi bokschi munosib raqib bo‘la oladi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…