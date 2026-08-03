Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)
UFC yengil vazn toifasining yetakchi da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan Hype FC turnirida 12 milliondan ziyod obunachisi bor hindistonlik fitnes-bloger Ankit Bayanpuriyni greppling qoidalari asosida yengdi. Jang atigi ikki daqiqadan sal ko‘proq davom etdi va Sarukyan raqibini uch marta parterga o‘tkazib, yakunda og‘riqli usul bilan taslim qildi.
UFC yengil vazn toifasining yetakchi da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan uzoq tanaffusdan keyin yana maydonga chiqdi. Biroq bu safar u oktagonda emas, greppling bahsida ishtirok etib, 12 milliondan ziyod obunachisi bor hindistonlik fitnes-blogerni qisqa vaqt ichida taslim qildi.
Jang atigi ikki daqiqadan sal ko‘proq davom etdi. Sarukyan raqibini uch marta parterga o‘tkazdi va yakunda og‘riqli usul bilan bahsga nuqta qo‘ydi.
27 oyda UFC'da atigi bir marta jang qildi
Arman Sarukyan so‘nggi 27 oy davomida UFC oktagoniga faqat bir marta chiqqan. Shu sababli uning tarixiy vatanidagi Hype FC turnirida ishtirok etishi muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Bahs aralash jang san’atlari emas, greppling qoidalari asosida o‘tkazildi. Bunday bellashuvlarda zarba berish taqiqlanadi, g‘alaba esa nazorat, ochkolar yoki raqibni og‘riqli va bo‘g‘uvchi usul bilan taslim qilish orqali qo‘lga kiritiladi.
Sarukyanning raqibi professional jangchi emasdi. Shu bois kuchlar nisbati uchrashuv boshlanmasidanoq sezilarli darajada farq qilardi.
12 million obunachi tajribaning o‘rnini bosmadi
Hindistonlik Ankit Bayanpuriy ijtimoiy tarmoqlardagi fitnes kontenti bilan mashhur. Uning sahifalarini 12 milliondan ortiq kishi kuzatadi.
Biroq blogerning professional jang san’atlarida deyarli tajribasi yo‘q edi. Bu farq bellashuvning dastlabki soniyalaridanoq ko‘zga tashlandi.
Sarukyan raqibiga masofani saqlash yoki o‘z rejasini amalga oshirish imkonini bermadi. U qisqa vaqt ichida Bayanpuriyni uch marta yerga yiqitib, parterda to‘liq ustunlik qildi.
Og‘riqli usul jangni yakunladi
Ikki daqiqadan sal ko‘proq vaqt o‘tgach, UFC jangchisi hal qiluvchi hujumni amalga oshirdi. Sarukyan raqibining qo‘lini nazoratga olib, tirsak bo‘g‘imini qayirish usulini qo‘lladi.
Bayanpuriy qarshilikni davom ettira olmadi va taslim bo‘lganini bildirishga majbur bo‘ldi. Shu tariqa, Sarukyan muddatidan oldin g‘alaba qozondi.
Bahsning qisqa ssenariysi kutilmagan holat emasdi: Sarukyan yuqori darajadagi kurash va parter texnikasi bilan tanilgan professional UFC jangchisi, uning raqibi esa asosan fitnes-bloger sifatida mashhur.
Bu g‘alaba UFC reytingiga ta’sir qilmaydi
Hype FC turniridagi natija Sarukyanning professional MMA rekordiga yoki UFC reytingiga qo‘shilmaydi. Chunki bahs greppling qoidalari asosida tashkil etilgan ko‘rgazmali bellashuv edi.
Shunga qaramay, uchrashuv jangchiga musobaqa muhitini his qilish, jismoniy holatini namoyish etish va muxlislar oldida yana bir bor ko‘rinish imkonini berdi.
Endi asosiy savol blogerga qarshi g‘alabada emas: Sarukyan UFC oktagoniga qachon qaytadi va yengil vazn chempionligi uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ladimi?
Sizningcha, Sarukyan keyingi jangida kimga qarshi chiqishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…