Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)

·52·Sport
Sarukyan hindistonlik blogerni ikki daqiqada taslim qildi (video)
Qisqacha

UFC yengil vazn toifasining yetakchi da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan Hype FC turnirida 12 milliondan ziyod obunachisi bor hindistonlik fitnes-bloger Ankit Bayanpuriyni greppling qoidalari asosida yengdi. Jang atigi ikki daqiqadan sal ko‘proq davom etdi va Sarukyan raqibini uch marta parterga o‘tkazib, yakunda og‘riqli usul bilan taslim qildi.

UFC yengil vazn toifasining yetakchi da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan uzoq tanaffusdan keyin yana maydonga chiqdi. Biroq bu safar u oktagonda emas, greppling bahsida ishtirok etib, 12 milliondan ziyod obunachisi bor hindistonlik fitnes-blogerni qisqa vaqt ichida taslim qildi.

Jang atigi ikki daqiqadan sal ko‘proq davom etdi. Sarukyan raqibini uch marta parterga o‘tkazdi va yakunda og‘riqli usul bilan bahsga nuqta qo‘ydi.

27 oyda UFC'da atigi bir marta jang qildi

Arman Sarukyan so‘nggi 27 oy davomida UFC oktagoniga faqat bir marta chiqqan. Shu sababli uning tarixiy vatanidagi Hype FC turnirida ishtirok etishi muxlislarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Bahs aralash jang san’atlari emas, greppling qoidalari asosida o‘tkazildi. Bunday bellashuvlarda zarba berish taqiqlanadi, g‘alaba esa nazorat, ochkolar yoki raqibni og‘riqli va bo‘g‘uvchi usul bilan taslim qilish orqali qo‘lga kiritiladi.

Sarukyanning raqibi professional jangchi emasdi. Shu bois kuchlar nisbati uchrashuv boshlanmasidanoq sezilarli darajada farq qilardi.

12 million obunachi tajribaning o‘rnini bosmadi

Hindistonlik Ankit Bayanpuriy ijtimoiy tarmoqlardagi fitnes kontenti bilan mashhur. Uning sahifalarini 12 milliondan ortiq kishi kuzatadi.

Biroq blogerning professional jang san’atlarida deyarli tajribasi yo‘q edi. Bu farq bellashuvning dastlabki soniyalaridanoq ko‘zga tashlandi.

Sarukyan raqibiga masofani saqlash yoki o‘z rejasini amalga oshirish imkonini bermadi. U qisqa vaqt ichida Bayanpuriyni uch marta yerga yiqitib, parterda to‘liq ustunlik qildi.

Og‘riqli usul jangni yakunladi

Ikki daqiqadan sal ko‘proq vaqt o‘tgach, UFC jangchisi hal qiluvchi hujumni amalga oshirdi. Sarukyan raqibining qo‘lini nazoratga olib, tirsak bo‘g‘imini qayirish usulini qo‘lladi.

Bayanpuriy qarshilikni davom ettira olmadi va taslim bo‘lganini bildirishga majbur bo‘ldi. Shu tariqa, Sarukyan muddatidan oldin g‘alaba qozondi.

Bahsning qisqa ssenariysi kutilmagan holat emasdi: Sarukyan yuqori darajadagi kurash va parter texnikasi bilan tanilgan professional UFC jangchisi, uning raqibi esa asosan fitnes-bloger sifatida mashhur.

Bu g‘alaba UFC reytingiga ta’sir qilmaydi

Hype FC turniridagi natija Sarukyanning professional MMA rekordiga yoki UFC reytingiga qo‘shilmaydi. Chunki bahs greppling qoidalari asosida tashkil etilgan ko‘rgazmali bellashuv edi.

Shunga qaramay, uchrashuv jangchiga musobaqa muhitini his qilish, jismoniy holatini namoyish etish va muxlislar oldida yana bir bor ko‘rinish imkonini berdi.

Endi asosiy savol blogerga qarshi g‘alabada emas: Sarukyan UFC oktagoniga qachon qaytadi va yengil vazn chempionligi uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ladimi?

Sizningcha, Sarukyan keyingi jangida kimga qarshi chiqishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Arman TsarukyanUFCAnkit BaiyanpuriHype FCHindiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdi«Real» yarasi bitdi: Xabi Alonso «Chelsi»da yangi sahifa ochdiBugun, 07:21Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)Bugun, 07:10Stirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiStirling sensatsiya qildi: Blaxovich birinchi raundda to‘xtatildiBugun, 06:5212 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)Bugun, 06:47Uilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiUilyam Sepeda ikkinchi urinishda WBC chempionlik kamarini qo‘lga kiritdiBugun, 06:19Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Bugun, 06:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda