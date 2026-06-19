Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindi

·20·Sport
Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindi

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik xaridni amalga oshirdi. Angliya Premer-ligasi vakili Brayton jamoasining markaziy himoyachisi Yan Paul van Xekke bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer London klubi uchun himoya chizigʻini mustahkamlash yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, niderlandiyalik futbolchi uchun Tottenxem 52 million funt sterling (taxminan 69 million dollar) miqdorida mablagʻ sarflagan. 26 yoshli himoyachi klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Van Xekke joriy mavsumda Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan uchinchi yirik transferga aylandi. Bungacha jamoa erkin agent sifatida Markos Senesi va Endi Robertsonni oʻz safiga qoʻshib olgan edi.

De Zerbi va van Xekke: Eski tanishlarning yangi hamkorligi

Mazkur transferning amalga oshishida Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi asosiy rol oʻynadi. Italiyalik mutaxassis Brayton klubidagi faoliyati davomida van Xekke bilan birga ishlagan va uning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi iliq munosabatlar niderlandiyalik himoyachining aynan London klubini tanlashiga sabab boʻlgan omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.

"Tottenxem kabi buyuk klub aʼzosiga aylanish men uchun katta sharaf. Bu haqiqiy orzuning ushalishidir. Bosh murabbiy bilan mustahkam aloqalarimiz bor va u bilan yana birga ishlashni intiqlik bilan kutyapman. Shuningdek, terma jamoadoshim Mikki van de Ven ham klub haqida juda ijobiy fikrlar bildirdi", — deya taʼkidladi futbolchi klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Klub sport direktori Yoxan Lange ham ushbu transfer tasodifiy emasligini, futbolchi uzoq vaqt davomida skautlar kuzatuvida boʻlganini maʼlum qildi. Langening soʻzlariga koʻra, van Xekke nafaqat texnik mahorati, balki oʻzining professional xarakteri va yetukligi bilan ham jamoaning uzoq muddatli rejalari uchun mos keladi.

Statistika va murabbiyning ishonchi

Oʻtgan mavsumda Yan Paul van Xekke Brayton tarkibida barcha musobaqalarda 40 ta oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Bu markaziy himoyachi uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. U oʻzining jismoniy holati va toʻp bilan ishlash qobiliyati bilan Premer-liganing eng ishonchli himoyachilaridan biri sifatida nom qozongan.

Roberto De Zerbi oʻzining hujumkor va keng qamrovli oʻyin tizimida van Xekkening oʻrni beqiyos boʻlishiga ishonmoqda. Murabbiyning fikricha, futbolchining toʻpni oʻyinga kiritishdagi jasorati va maydonni koʻra olish qobiliyati Tottenxemning yangi uslubiga toʻliq mos tushadi. Hozirda futbolchi Niderlandiya terma jamoasi bilan jahon chempionatida ishtirok etayotgan boʻlsa-da, tez orada yangi jamoasi ixtiyoriga kelib qoʻshiladi.

TottenxemTransferPremer-ligaFutbolNiderlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 21:07Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 21:00Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Bugun, 20:59Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 20:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 20:44Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiAbbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi