Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindi
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi yirik xaridni amalga oshirdi. Angliya Premer-ligasi vakili Brayton jamoasining markaziy himoyachisi Yan Paul van Xekke bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer London klubi uchun himoya chizigʻini mustahkamlash yoʻlidagi muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, niderlandiyalik futbolchi uchun Tottenxem 52 million funt sterling (taxminan 69 million dollar) miqdorida mablagʻ sarflagan. 26 yoshli himoyachi klub bilan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Van Xekke joriy mavsumda Tottenxem safiga kelib qoʻshilgan uchinchi yirik transferga aylandi. Bungacha jamoa erkin agent sifatida Markos Senesi va Endi Robertsonni oʻz safiga qoʻshib olgan edi.
De Zerbi va van Xekke: Eski tanishlarning yangi hamkorligiMazkur transferning amalga oshishida Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi asosiy rol oʻynadi. Italiyalik mutaxassis Brayton klubidagi faoliyati davomida van Xekke bilan birga ishlagan va uning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi iliq munosabatlar niderlandiyalik himoyachining aynan London klubini tanlashiga sabab boʻlgan omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.
"Tottenxem kabi buyuk klub aʼzosiga aylanish men uchun katta sharaf. Bu haqiqiy orzuning ushalishidir. Bosh murabbiy bilan mustahkam aloqalarimiz bor va u bilan yana birga ishlashni intiqlik bilan kutyapman. Shuningdek, terma jamoadoshim Mikki van de Ven ham klub haqida juda ijobiy fikrlar bildirdi", — deya taʼkidladi futbolchi klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Klub sport direktori Yoxan Lange ham ushbu transfer tasodifiy emasligini, futbolchi uzoq vaqt davomida skautlar kuzatuvida boʻlganini maʼlum qildi. Langening soʻzlariga koʻra, van Xekke nafaqat texnik mahorati, balki oʻzining professional xarakteri va yetukligi bilan ham jamoaning uzoq muddatli rejalari uchun mos keladi.
Statistika va murabbiyning ishonchiOʻtgan mavsumda Yan Paul van Xekke Brayton tarkibida barcha musobaqalarda 40 ta oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Bu markaziy himoyachi uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi. U oʻzining jismoniy holati va toʻp bilan ishlash qobiliyati bilan Premer-liganing eng ishonchli himoyachilaridan biri sifatida nom qozongan.
Roberto De Zerbi oʻzining hujumkor va keng qamrovli oʻyin tizimida van Xekkening oʻrni beqiyos boʻlishiga ishonmoqda. Murabbiyning fikricha, futbolchining toʻpni oʻyinga kiritishdagi jasorati va maydonni koʻra olish qobiliyati Tottenxemning yangi uslubiga toʻliq mos tushadi. Hozirda futbolchi Niderlandiya terma jamoasi bilan jahon chempionatida ishtirok etayotgan boʻlsa-da, tez orada yangi jamoasi ixtiyoriga kelib qoʻshiladi.
…