Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandi
Angliya futboli afsonasi va Manchester Yunayted sobiq yarim himoyachisi Pol Skoulz Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo haqida keskin fikr bildirdi. Uning fikricha, 41 yoshli hujumchi ayni vaqtda jamoaning umumiy oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda va murabbiy Roberto Martinez uchun qiyin vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining ilk turida Portugaliya terma jamoasi Kongo DR bilan durang (1:1) oʻynadi. Mazkur bahsda Cristiano Ronaldo samarali harakatlari bilan ajralib tura olmadi. Goal.com nashrining yozishicha, Skoulz ushbu holatni tahlil qilar ekan, yosh omili zamonaviy futbolda oʻz soʻzini aytishini taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, 41 yoshda faqat darvozabon sifatida maydonga tushish maqsadga muvofiqdir.
Raqobat va ruhiy bosimSkoulzning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldoning kayfiyatiga nafaqat oʻzining oʻyini, balki uning azaliy raqobatchisi Lionel Messi hamda yosh yulduz Kylian Mbappe koʻrsatayotgan natijalar ham taʼsir qiladi. Lionel Messi turnirning ilk oʻyinidayoq Jazoir darvozasiga uchta gol urib, xet-trik qayd etdi. Kylian Mbappe esa oʻz hisobiga dubl yozdirib qoʻyishga ulgurdi.
"Cristiano hozir juda gʻazabda, chunki Lionel Messi xet-trik qildi, Kylian Mbappe esa ikkita gol urdi. Bu uni ich-etini yeyayotgan boʻlishi aniq. Men Roberto Martinezga achinaman, u dunyoning eng yaxshi toʻpurari menda deb vaziyatni yumshatishga harakat qilyapti, lekin ich-ichidan bu jamoaga zarar berayotganini tushunib turibdi", — deydi Skoulz.
Taktik muammolar va yechimPortugaliya terma jamoasi tarkibida mahoratli futbolchilar koʻp boʻlishiga qaramay, hujum markazida Cristiano Ronaldoning boʻlishi jamoaning oʻtish davridagi (transition) tezligini pasaytirmoqda. Skoulzning fikricha, zamonaviy futbolda hujumchi tinimsiz harakatda boʻlishi va himoyachilarga bosim oʻtkazishi shart.
Pol Skoulz tajribali hujumchidan qanday foydalanish borasida oʻz taklifini ham berib oʻtdi: "Ronaldo toʻpga egalik qiladigan jamoada gol urishi mumkin, ammo tezkor qarshi hujumlarda uning harakatlari muammo tugʻdiradi. Portugaliyada boshqa ajoyib hujumchilar bor, ularga yugura oladigan oʻyinchi kerak. Menimcha, Cristiano faqat soʻnggi 15 daqiqada maydonga tushishi kerak".
Hozirda Portugaliya terma jamoasi va uning murabbiylar shtabi tanqidlar ostida qolgan. Keyingi oʻyinlarda Roberto Martinez tarkibda oʻzgarishlar qiladimi yoki besh karra "Oltin toʻp" sohibiga ishonishda davom etadimi, buni vaqt koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu qarama-qarshilik hamda ikki afsonaning sirtqi dueli doimo diqqat markazida boʻlib kelmoqda.
…