Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandi

·0·Sport
Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandi

Angliya futboli afsonasi va Manchester Yunayted sobiq yarim himoyachisi Pol Skoulz Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldo haqida keskin fikr bildirdi. Uning fikricha, 41 yoshli hujumchi ayni vaqtda jamoaning umumiy oʻyiniga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda va murabbiy Roberto Martinez uchun qiyin vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining ilk turida Portugaliya terma jamoasi Kongo DR bilan durang (1:1) oʻynadi. Mazkur bahsda Cristiano Ronaldo samarali harakatlari bilan ajralib tura olmadi. Goal.com nashrining yozishicha, Skoulz ushbu holatni tahlil qilar ekan, yosh omili zamonaviy futbolda oʻz soʻzini aytishini taʼkidlagan. Uning soʻzlariga koʻra, 41 yoshda faqat darvozabon sifatida maydonga tushish maqsadga muvofiqdir.

Raqobat va ruhiy bosim

Skoulzning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldoning kayfiyatiga nafaqat oʻzining oʻyini, balki uning azaliy raqobatchisi Lionel Messi hamda yosh yulduz Kylian Mbappe koʻrsatayotgan natijalar ham taʼsir qiladi. Lionel Messi turnirning ilk oʻyinidayoq Jazoir darvozasiga uchta gol urib, xet-trik qayd etdi. Kylian Mbappe esa oʻz hisobiga dubl yozdirib qoʻyishga ulgurdi.

"Cristiano hozir juda gʻazabda, chunki Lionel Messi xet-trik qildi, Kylian Mbappe esa ikkita gol urdi. Bu uni ich-etini yeyayotgan boʻlishi aniq. Men Roberto Martinezga achinaman, u dunyoning eng yaxshi toʻpurari menda deb vaziyatni yumshatishga harakat qilyapti, lekin ich-ichidan bu jamoaga zarar berayotganini tushunib turibdi", — deydi Skoulz.

Taktik muammolar va yechim

Portugaliya terma jamoasi tarkibida mahoratli futbolchilar koʻp boʻlishiga qaramay, hujum markazida Cristiano Ronaldoning boʻlishi jamoaning oʻtish davridagi (transition) tezligini pasaytirmoqda. Skoulzning fikricha, zamonaviy futbolda hujumchi tinimsiz harakatda boʻlishi va himoyachilarga bosim oʻtkazishi shart.

Pol Skoulz tajribali hujumchidan qanday foydalanish borasida oʻz taklifini ham berib oʻtdi: "Ronaldo toʻpga egalik qiladigan jamoada gol urishi mumkin, ammo tezkor qarshi hujumlarda uning harakatlari muammo tugʻdiradi. Portugaliyada boshqa ajoyib hujumchilar bor, ularga yugura oladigan oʻyinchi kerak. Menimcha, Cristiano faqat soʻnggi 15 daqiqada maydonga tushishi kerak".

Hozirda Portugaliya terma jamoasi va uning murabbiylar shtabi tanqidlar ostida qolgan. Keyingi oʻyinlarda Roberto Martinez tarkibda oʻzgarishlar qiladimi yoki besh karra "Oltin toʻp" sohibiga ishonishda davom etadimi, buni vaqt koʻrsatadi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu qarama-qarshilik hamda ikki afsonaning sirtqi dueli doimo diqqat markazida boʻlib kelmoqda.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugaliyaFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Bugun, 20:59Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 20:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 20:44Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiTottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiBugun, 20:35Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiAbbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 20:32Liverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildiLiverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi