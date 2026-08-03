Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullari

·0·Avto
Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullari

Soʻnggi oʻn yil ichida elektromobillar texnologiyasi jadal rivojlanib, masofa zaxirasi oshdi va narxlar maqbullashdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda energiya narxlarining oshishi sababli elektromobilni quvvatlash xarajatlari sezilarli darajada qimmatlashdi. Shunga qaramay, haydovchining odatlaridagi baʼzi kichik oʻzgarishlar va toʻgʻri rejalashtirish quvvatlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Haydash uslubini oʻzgartirish va rekuperatsiya

Elektromobillar tezlanish vaqtida kuchli dinamikaga ega boʻlsa-da, ular anʼanaviy benzinli yoki dizel dvigatelli mashinalarga qaraganda haydash uslubiga anʼanaviy sezgirroqdir. Mashinani Eco rejimiga oʻtkazish gaz pedalining reaksiyasini yumshatib, energiya tejamkor harakatlanishni taʼminlaydi. Shuningdek, tormozlash vaqtida ham eʼtiborli boʻlish muhim.

Elektromobillarda anʼanaviy mexanik tormoz tizimi mavjud boʻlsa-da, ular asosan favqulodda toʻxtashlardagina ishlatiladi. Qolgan vaqtlarda elektromotor ichidagi magnit qarshiligi hisobiga sekinlashuv sodir boʻladi. Bu regenerativ tormozlash jarayoni elektr energiyasini ishlab chiqarib, batareyaga qaytarib beradi. Yoʻlda oldinga qarab harakatlanib, chorrahalar uchun biroz ertaroq sekinlashish orqali har bir quvvatlanishdan koʻproq masofa yutish mumkin.

Uy sharoitida quvvatlashning afzalliklari

Agar uyda elektromobilni tarmoqqa ulash imkoniyati mavjud boʻlsa, bu deyarli har doim eng qulay va arzon usul hisoblanadi. Masalan, Buyuk Britaniyadagi eng koʻp sotiladigan elektromobillardan biri boʻlgan Tesla Model Y Premium Long Range Komplektatsiyasida har bir kW-soat elektr energiyasiga rasman 4,6 mil masofa bosib oʻtadi.

Maʼlumotlarga koʻra, agar siz maxsus maishiy energiya tarifidan foydalansangiz, bir mil yoʻl bosish narxi juda arzon tushadi. Bu jamoat quvvatlash stansiyalaridagi oʻrtacha narxlardan deyarli ikki baravar arzonroqdir. Koʻpchilik lizing kompaniyalari xizmat avtomobilini rasmiylashtirishda uy quvvatlash moslamasini qoʻshish imkoniyatini taqdim etadi va ish beruvchi buni soliq oqibatlarisiz qoplab berishi mumkin.

ElektromobilQuvvatlashTesla Model YAvtomobilTejamkorlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverDacia Bigster sinovi: 30 ming funt sterlinglik hamyonbop krossoverBugun, 11:52Alpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiAlpine brendi Porsche emas, Ferrari darajasidagi eksklyuzivlikni tanlaydiBugun, 11:51O‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekanO‘zbekistonda avtomobil yo‘llari uzunligi qancha? U Yerni aylanib chiqishga yetar ekanKecha, 17:00Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinIkkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkinKecha, 12:57Kemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKemping olamidagi raqobat: yangi Citroen avtouyi Volkswagen California bilan bellashadimiKecha, 10:55Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiGeely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdiKecha, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas