Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullari
Soʻnggi oʻn yil ichida elektromobillar texnologiyasi jadal rivojlanib, masofa zaxirasi oshdi va narxlar maqbullashdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda energiya narxlarining oshishi sababli elektromobilni quvvatlash xarajatlari sezilarli darajada qimmatlashdi. Shunga qaramay, haydovchining odatlaridagi baʼzi kichik oʻzgarishlar va toʻgʻri rejalashtirish quvvatlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Haydash uslubini oʻzgartirish va rekuperatsiyaElektromobillar tezlanish vaqtida kuchli dinamikaga ega boʻlsa-da, ular anʼanaviy benzinli yoki dizel dvigatelli mashinalarga qaraganda haydash uslubiga anʼanaviy sezgirroqdir. Mashinani Eco rejimiga oʻtkazish gaz pedalining reaksiyasini yumshatib, energiya tejamkor harakatlanishni taʼminlaydi. Shuningdek, tormozlash vaqtida ham eʼtiborli boʻlish muhim.
Elektromobillarda anʼanaviy mexanik tormoz tizimi mavjud boʻlsa-da, ular asosan favqulodda toʻxtashlardagina ishlatiladi. Qolgan vaqtlarda elektromotor ichidagi magnit qarshiligi hisobiga sekinlashuv sodir boʻladi. Bu regenerativ tormozlash jarayoni elektr energiyasini ishlab chiqarib, batareyaga qaytarib beradi. Yoʻlda oldinga qarab harakatlanib, chorrahalar uchun biroz ertaroq sekinlashish orqali har bir quvvatlanishdan koʻproq masofa yutish mumkin.
Uy sharoitida quvvatlashning afzalliklariAgar uyda elektromobilni tarmoqqa ulash imkoniyati mavjud boʻlsa, bu deyarli har doim eng qulay va arzon usul hisoblanadi. Masalan, Buyuk Britaniyadagi eng koʻp sotiladigan elektromobillardan biri boʻlgan Tesla Model Y Premium Long Range Komplektatsiyasida har bir kW-soat elektr energiyasiga rasman 4,6 mil masofa bosib oʻtadi.
Maʼlumotlarga koʻra, agar siz maxsus maishiy energiya tarifidan foydalansangiz, bir mil yoʻl bosish narxi juda arzon tushadi. Bu jamoat quvvatlash stansiyalaridagi oʻrtacha narxlardan deyarli ikki baravar arzonroqdir. Koʻpchilik lizing kompaniyalari xizmat avtomobilini rasmiylashtirishda uy quvvatlash moslamasini qoʻshish imkoniyatini taqdim etadi va ish beruvchi buni soliq oqibatlarisiz qoplab berishi mumkin.
…