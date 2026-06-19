Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari millionlab muxlislarga unutilmas onlarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning "B" guruhi 2-turidan o‘rin olgan navbatdagi shiddatli to‘qnashuvda Shveysariya hamda Bosniya va Gersegovina milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashdilar. Birinchi bo‘limi ancha ehtiyotkorlik va kuchli himoya ostida o‘tgan bahsning ikkinchi yarmi haqiqiy gollar shousiga aylanib ketdi va unda Murat Yakin shogirdlari 4:1 hisobidagi ishonchli va yirik g‘alabani tantana qilishdi.
Ikkinchi bo‘limdagi gollar shousi va qizil kartochka
Uchrashuvning katta qismida har ikki jamoa vakillari himoya chizig‘ida tartibli o‘yin namoyish etishdi. Biroq bahsning so‘nggi choragida maydondagi vaziyat butunlay o‘zgarib ketdi. 74-daqiqada shveysariyaliklarning mahoratli hujumchisi Yoxan Manzambi raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi.
Ushbu goldan so‘ng bosniyaliklar muvozanatni tiklash uchun bor kuchlari bilan oldinga intilishdi, biroq 80-daqiqada jamoa himoyachisi Muharemovich qo‘polligi uchun hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan jazolanib, maydonni tark etdi. Maydonda bir kishi ko‘p bo‘lib qolgan Shveysariya futbolchilari hujumkorlikni yanada oshirishdi. Oradan hech qancha o‘tmay, 84-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Ruben Vargas oradagi farqni ikkitaga oshirdi. Navbatdagi hujumlarning birida, ya’ni 90-daqiqada Yoxan Manzambi yana bir bor yuksak mahorat ko‘rsatib, o‘z hisobiga dublni rasmiylashtirdi — 3:0.
Uchrashuvga qo‘shib berilgan hakamlik daqiqalari esa ikkala jamoa ishqibozlari uchun ham kutilmagan dramalarni taqdim etdi. So‘nggi soniyalarda taslim bo‘lishni istamagan Bosniya va Gersegovina vakillaridan Ermin Mahmich 90+3-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, hisobni biroz bo‘lsa-da qisqartirdi. Biroq bahsdagi oxirgi so‘zni baribir Shveysariya terma jamoasi sardori Granit Jaka aytdi. U 90+8-daqiqada belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 4:1.
Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng Murat Yakin qo‘l ostidagi Shveysariya jamoasi o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, "B" guruhida yakka peshqadamga aylanib oldi. Bosniyaliklar esa bu mag‘lubiyatdan so‘ng pley-off yo‘lida ancha qiyin ahvolga tushib qolishdi. Ushbu guruhning ikkinchi to‘qnashuvida Kanada va Qatar terma jamoalari o‘zaro maydonga tushadi.
Uchrashuvning qisqacha qaydnomasi va tarkiblar:
Shveysariya: Kobel, Vidmer, Elvedi, Akanji, Rodriges, Rider (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Jaka, Froyler, Ndoy, Embolo.
Bosniya va Gersegovina: Vasil, Dedich, Katich, Muharemovich, Kolashinas, Tahirovich, Memich, Alaybegovich (Mahmich, 90+1), Shunich, Demirovich (Lukich, 86), Jeko (Bajrateravich, 64).
Gollar: Manzambi (74, 90), Vargas (84), Jaka (90+7) — Mahmich (90+3).
Chetlatish: Muharemovich (80).
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Shveysariya terma jamoasi haqiqiy Yevropa sifatidagi va tartibli futbol namoyish etib, haqli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bosniya va Gersegovina terma jamoasi esa 80-daqiqagacha maydonda mardonavor qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, qizil kartochka va tarkibdagi bir kishilik kamchilik ularning rejalarini butunlay barbod qildi. Murat Yakin shogirdlari guruhdan chiqish yo‘lida juda katta qadam tashlashdi.
Jahon chempionatining "B" guruhidagi qolgan bahslar, eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…