Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi

·2·Sport
Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qilayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari millionlab muxlislarga unutilmas onlarni taqdim etishda davom etmoqda. Musobaqaning "B" guruhi 2-turidan o‘rin olgan navbatdagi shiddatli to‘qnashuvda Shveysariya hamda Bosniya va Gersegovina milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashdilar. Birinchi bo‘limi ancha ehtiyotkorlik va kuchli himoya ostida o‘tgan bahsning ikkinchi yarmi haqiqiy gollar shousiga aylanib ketdi va unda Murat Yakin shogirdlari 4:1 hisobidagi ishonchli va yirik g‘alabani tantana qilishdi.

Ikkinchi bo‘limdagi gollar shousi va qizil kartochka

Uchrashuvning katta qismida har ikki jamoa vakillari himoya chizig‘ida tartibli o‘yin namoyish etishdi. Biroq bahsning so‘nggi choragida maydondagi vaziyat butunlay o‘zgarib ketdi. 74-daqiqada shveysariyaliklarning mahoratli hujumchisi Yoxan Manzambi raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochishga muvaffaq bo‘ldi.

Ushbu goldan so‘ng bosniyaliklar muvozanatni tiklash uchun bor kuchlari bilan oldinga intilishdi, biroq 80-daqiqada jamoa himoyachisi Muharemovich qo‘polligi uchun hakam tomonidan to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka bilan jazolanib, maydonni tark etdi. Maydonda bir kishi ko‘p bo‘lib qolgan Shveysariya futbolchilari hujumkorlikni yanada oshirishdi. Oradan hech qancha o‘tmay, 84-daqiqada zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Ruben Vargas oradagi farqni ikkitaga oshirdi. Navbatdagi hujumlarning birida, ya’ni 90-daqiqada Yoxan Manzambi yana bir bor yuksak mahorat ko‘rsatib, o‘z hisobiga dublni rasmiylashtirdi — 3:0.

Uchrashuvga qo‘shib berilgan hakamlik daqiqalari esa ikkala jamoa ishqibozlari uchun ham kutilmagan dramalarni taqdim etdi. So‘nggi soniyalarda taslim bo‘lishni istamagan Bosniya va Gersegovina vakillaridan Ermin Mahmich 90+3-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol etib, hisobni biroz bo‘lsa-da qisqartirdi. Biroq bahsdagi oxirgi so‘zni baribir Shveysariya terma jamoasi sardori Granit Jaka aytdi. U 90+8-daqiqada belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirib, uchrashuvdagi yakuniy nuqtani qo‘ydi — 4:1.

Mazkur muhim g‘alabadan so‘ng Murat Yakin qo‘l ostidagi Shveysariya jamoasi o‘z ochkolarini 4 taga yetkazib, "B" guruhida yakka peshqadamga aylanib oldi. Bosniyaliklar esa bu mag‘lubiyatdan so‘ng pley-off yo‘lida ancha qiyin ahvolga tushib qolishdi. Ushbu guruhning ikkinchi to‘qnashuvida Kanada va Qatar terma jamoalari o‘zaro maydonga tushadi.

Uchrashuvning qisqacha qaydnomasi va tarkiblar:

  • Shveysariya: Kobel, Vidmer, Elvedi, Akanji, Rodriges, Rider (Vargas, 71), Ebisher (Sou, 71), Jaka, Froyler, Ndoy, Embolo.

  • Bosniya va Gersegovina: Vasil, Dedich, Katich, Muharemovich, Kolashinas, Tahirovich, Memich, Alaybegovich (Mahmich, 90+1), Shunich, Demirovich (Lukich, 86), Jeko (Bajrateravich, 64).

  • Gollar: Manzambi (74, 90), Vargas (84), Jaka (90+7) — Mahmich (90+3).

  • Chetlatish: Muharemovich (80).

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Shveysariya terma jamoasi haqiqiy Yevropa sifatidagi va tartibli futbol namoyish etib, haqli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Bosniya va Gersegovina terma jamoasi esa 80-daqiqagacha maydonda mardonavor qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, qizil kartochka va tarkibdagi bir kishilik kamchilik ularning rejalarini butunlay barbod qildi. Murat Yakin shogirdlari guruhdan chiqish yo‘lida juda katta qadam tashlashdi.

Jahon chempionatining "B" guruhidagi qolgan bahslar, eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 21:00Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»Bugun, 20:59Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 20:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 20:44Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiTottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiBugun, 20:35Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiAbbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 20:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi