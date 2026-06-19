Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildi
AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Musobaqaning «V» guruhi 2-turidan o‘rin olgan uchrashuvda turnir mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasi o‘z muxlislari ko‘z o‘nggida Osiyo vakili Qatar termasini qabul qildi. Vankuverdagi muhtasham stadionda kechgan bahs mezbonlarning mutlaq ustunligida o‘tdi va chinakam gollar shousiga aylanib ketdi.
Kanadalik futbolchilar raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol yo‘llab, muddatidan oldin pley-off bosqichi yo‘llanmasini naqd qilishdi. Jangga boy o‘tgan uchrashuvda qatarliklar nafaqat yirik hisobda mag‘lub bo‘lishdi, balki o‘yin intizomi borasida ham katta muammoga duch kelishdi.
Quyidagi batafsil sport taqvimi va o‘yin qaydnomasi orqali guruhdagi vaziyat, gollar mualliflari va jamoalarning to‘liq tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
«V» guruhidagi vaziyat va uchrashuv tafsilotlari
Guruhdagi yetakchilar (2-turdan so‘ng)
Gollar va ularning daqiqalari
Qizil kartochka olganlar (Qatar)
• Kanada — 4 ochko (Pley-off naqd)
• Shveysariya — 4 ochko
• Bosniya va Hersegovina — 1 ochko
• Qatar — 1 ochko
• 16-d: Kayl Larin (1:0)
• 29, 45+3, 90+2-d: Jonatan Devid (Het-trik)
• 64-d: Saliba (5:0)
• 75-d: Al Mannai (Avtogol, 6:0)
• 33-daqiqa: Ahmad
• 53-daqiqa: Madibo
Jonatan Deviddan dahshatli het-trik va Lopetegining omadsiz tuni
Uchrashuv start olishi bilan Kanada terma jamoasi katta bosim uyushtirdi. Musobaqaning 16-daqiqasidayoq Kayl Larin hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Shundan so‘ng maydonga haqiqiy «Jonatan Devid shousi» boshlandi. Mahoratli hujumchi 29-daqiqada va birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda raqib darvozasini aniq nishonga olib, bo‘limning o‘zidayoq hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi. U uchrashuvning so‘nggi soniyalarida (90+2-daqiqa) yana bir bor gol urib, JCH-2026dagi ilk het-triklaridan birini rasmiylashtirdi.
Ispaniyalik mashhur mutaxassis Xulen Lopetegi boshqaruvidagi Qatar milliy terma jamoasi uchun esa bu oqshom haqiqiy dahshatga aylandi. Jamoa futbolchilari raqib tezligiga dosh bera olmay, qo‘pollik ishlatishga majbur bo‘lishdi. Natijada 33-daqiqada Ahmad, 53-daqiqada esa Madibo maydondan chetlatildi. Oqibatda Qatar termasi bahsning katta qismini 9 kishi bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi. Kamchilikda qolgan osiyoliklar darvozasidan yana ikkita to‘p olib chiqishdi — Salibaning goli va Al Mannaining baxtsiz avtogoli yakuniy 6:0 hisobini taxtada aks ettirdi.
Guruhdagi umumiy holat
Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhda bundan avvalroq Shveysariya milliy jamoasi ham Bosniya va Hersegovina ustidan 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritgan edi. Ayni paytda «V» guruhida Kanada va Shveysariya 4 tadan ochko jamg‘arib, keyingi bosqich masalasini deyarli ijobiy hal etishgan. Bosniya va Qatar esa 1 ochko bilan keyingi tur oldidan imkoniyatlarini ancha kamaytirib yuborishdi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Mezbon Kanada o‘z maydonida qanday futbol o‘ynash kerakligini butun dunyoga ko‘rsatib qo‘ydi. Xulen Lopetegi shogirdlari esa o‘yin intizomini yo‘qotib qo‘yishgani tufayli sharmandali mag‘lubiyatni qabul qilib olishdi. To‘qqiz kishi bo‘lib Mundial mezboniga qarshi turish imkonsiz edi. Kanada haqli ravishda keyingi bosqichda!
Jamoalarning to‘liq tarkiblari:
Kanada: Krepo, Jonston, de Fugerolles (Shaffelburg, 71), Kornelius (Bombito, 46), Lareyya, Byukenen (Sigur, 83), Kone (Saliba, 57), Eushtakiu, Ahmad (Oluvaseyi, 71), Larin, Devid.
Qatar: Abunada, Al Oui, Pedro, Huhi, Amin, Abdulsallom (Al Mannai, 46), Modibo, Laye, Edmilson (Fathi 46, Mendes 87), Afif (Al Husayn, 59), Abdurisag (Al Burayk, 34).
Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv tahlillari, guruhlardagi shiddatli kurashlar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!
…