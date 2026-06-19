Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildi

·15·Sport
Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildi

AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari o‘zining qizg‘in pallasiga kirdi. Musobaqaning «V» guruhi 2-turidan o‘rin olgan uchrashuvda turnir mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasi o‘z muxlislari ko‘z o‘nggida Osiyo vakili Qatar termasini qabul qildi. Vankuverdagi muhtasham stadionda kechgan bahs mezbonlarning mutlaq ustunligida o‘tdi va chinakam gollar shousiga aylanib ketdi.

Kanadalik futbolchilar raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol yo‘llab, muddatidan oldin pley-off bosqichi yo‘llanmasini naqd qilishdi. Jangga boy o‘tgan uchrashuvda qatarliklar nafaqat yirik hisobda mag‘lub bo‘lishdi, balki o‘yin intizomi borasida ham katta muammoga duch kelishdi.

Quyidagi batafsil sport taqvimi va o‘yin qaydnomasi orqali guruhdagi vaziyat, gollar mualliflari va jamoalarning to‘liq tarkiblari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

«V» guruhidagi vaziyat va uchrashuv tafsilotlari

Guruhdagi yetakchilar (2-turdan so‘ng)

Gollar va ularning daqiqalari

Qizil kartochka olganlar (Qatar)

Kanada — 4 ochko (Pley-off naqd)


Shveysariya — 4 ochko


Bosniya va Hersegovina — 1 ochko


Qatar — 1 ochko

16-d: Kayl Larin (1:0)


29, 45+3, 90+2-d: Jonatan Devid (Het-trik)


64-d: Saliba (5:0)


75-d: Al Mannai (Avtogol, 6:0)

33-daqiqa: Ahmad


53-daqiqa: Madibo

Jonatan Deviddan dahshatli het-trik va Lopetegining omadsiz tuni

Uchrashuv start olishi bilan Kanada terma jamoasi katta bosim uyushtirdi. Musobaqaning 16-daqiqasidayoq Kayl Larin hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Shundan so‘ng maydonga haqiqiy «Jonatan Devid shousi» boshlandi. Mahoratli hujumchi 29-daqiqada va birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda raqib darvozasini aniq nishonga olib, bo‘limning o‘zidayoq hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi. U uchrashuvning so‘nggi soniyalarida (90+2-daqiqa) yana bir bor gol urib, JCH-2026dagi ilk het-triklaridan birini rasmiylashtirdi.

Ispaniyalik mashhur mutaxassis Xulen Lopetegi boshqaruvidagi Qatar milliy terma jamoasi uchun esa bu oqshom haqiqiy dahshatga aylandi. Jamoa futbolchilari raqib tezligiga dosh bera olmay, qo‘pollik ishlatishga majbur bo‘lishdi. Natijada 33-daqiqada Ahmad, 53-daqiqada esa Madibo maydondan chetlatildi. Oqibatda Qatar termasi bahsning katta qismini 9 kishi bo‘lib o‘tkazishga majbur bo‘ldi. Kamchilikda qolgan osiyoliklar darvozasidan yana ikkita to‘p olib chiqishdi — Salibaning goli va Al Mannaining baxtsiz avtogoli yakuniy 6:0 hisobini taxtada aks ettirdi.

Guruhdagi umumiy holat

Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhda bundan avvalroq Shveysariya milliy jamoasi ham Bosniya va Hersegovina ustidan 4:1 hisobida ishonchli va yirik g‘alabani qo‘lga kiritgan edi. Ayni paytda «V» guruhida Kanada va Shveysariya 4 tadan ochko jamg‘arib, keyingi bosqich masalasini deyarli ijobiy hal etishgan. Bosniya va Qatar esa 1 ochko bilan keyingi tur oldidan imkoniyatlarini ancha kamaytirib yuborishdi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Mezbon Kanada o‘z maydonida qanday futbol o‘ynash kerakligini butun dunyoga ko‘rsatib qo‘ydi. Xulen Lopetegi shogirdlari esa o‘yin intizomini yo‘qotib qo‘yishgani tufayli sharmandali mag‘lubiyatni qabul qilib olishdi. To‘qqiz kishi bo‘lib Mundial mezboniga qarshi turish imkonsiz edi. Kanada haqli ravishda keyingi bosqichda!

Jamoalarning to‘liq tarkiblari:

  • Kanada: Krepo, Jonston, de Fugerolles (Shaffelburg, 71), Kornelius (Bombito, 46), Lareyya, Byukenen (Sigur, 83), Kone (Saliba, 57), Eushtakiu, Ahmad (Oluvaseyi, 71), Larin, Devid.

  • Qatar: Abunada, Al Oui, Pedro, Huhi, Amin, Abdulsallom (Al Mannai, 46), Modibo, Laye, Edmilson (Fathi 46, Mendes 87), Afif (Al Husayn, 59), Abdurisag (Al Burayk, 34).

Jahon chempionatining eng so‘nggi eksklyuziv tahlillari, guruhlardagi shiddatli kurashlar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan kuzatib boring!

KanadaQatarVancouverJonathan DavidJulen Lopetegui
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Bugun, 07:53Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBugun, 07:44Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiInter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiBugun, 02:34Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiJa’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiBugun, 02:29Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 02:07Pol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiPol Skoulz: Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasi uchun muammoga aylandiBugun, 02:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi