Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdi

·43·Sport
Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zining shiddatli va dramatik uchrashuvlari bilan dunyo ahlini mahliyo etishda davom etmoqda. Musobaqaning «A» guruhi 2-turi doirasida chinakam markaziy bahs bo‘lib o‘tdi. Unda ilk turda zafar quchib, o‘z hisoblariga uch ochkodan yozib qo‘ygan Meksika hamda Janubiy Koreya milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashishdi. Sapopan shahrida kechgan ushbu shiddatli to‘qnashuvda turnir mezbonlari minimal hisobdagi ustunlikni qo‘lga kiritib, muddatidan avval guruhda 1-o‘rinni egallagan holda pley-off masalasini ijobiy hal etishdi.

Romoning oltin goli va mezbonlarning mustahkam mudofaasi

Uchrashuv har ikki jamoaning ehtiyotkor, ammo yuqori sur’atdagi hujumkor harakatlari bilan boshlandi. Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, maydonda chinakam taktik kurash guvohiga aylandik. Ikkinchi bo‘lim starti esa stadionga yig‘ilgan mahalliy muxlislar uchun omadli keldi. 50-daqiqada meksikaliklarning mahoratli vakili Romo raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi — 1:0.

Osiyoning kuchli vakillari, xususan, jamoa yetakchisi Son Hyon Min va Li Kang In boshchiligidagi koreyaliklar muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Meksika terma jamoasining mustahkam himoya chizig‘i va darvozabon Ranxelning ishonchli harakatlari ularga imkoniyat qoldirmadi. Shu tariqa, uchrashuv meksikaliklarning kichik, ammo o‘ta muhim g‘alabasi bilan yakun topdi.

Guruhdagi vaziyat: Meksika chorak final yo‘lida

Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng Meksika terma jamoasi o‘z ochkolarini 6 taga yetkazdi va «A» guruhida muddatidan ilgari birinchi o‘rinni naqd qilgan holda keyingi bosqich yo‘llanmasiga ega chiqdi. Janubiy Koreya esa 3 ochko bilan hozircha ikkinchi o‘rinda bormoqda. Eslatib o‘tamiz, mazkur guruhning ikkinchi bahsida Chexiya va JAR terma jamoalari o‘zaro 1:1 hisobida durang qayd etishib, bir ochkodan bo‘lishib olishgan edi. Endilikda guruhdan chiqadigan ikkinchi jamoa nomi so‘nggi turdagi bahslarda aniqlanadi.

Uchrashuv qaydnomasi va jamoalar tarkibi:

  • Meksika: Ranxel, Sanches, Alvares, Vaskes, Galyardo, Romo (Vargas, 71), Lira, Gutiyerres (Pineda, 71), Alvarado (Reyes, 80), Kiniones (Valera, 84), R.Ximenes (S.Ximenes, 80).

  • Janubiy Koreya: Kim Sin Gyu, Li Heon Bom, Kim Min Chje, Li Gi Huk, Seul Yung Vu (Yang Hyun Jun, 71), Hvan In Bom, Sin Ho Bek (Cho Hyo Sun, 77), Kim Mun Hvan (Eom Ji Sung, 71), Li Kang In, Li Chje Son (Hvan Hi Chan, 57), Son Hyon Min (Oh Hyon Gyu, 57).

  • Ogohlantirishlar: Li Kang In (4), Sin Ho Bek (58).

  • Gol: Romo (50).

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Meksika terma jamoasi o‘z maydonida o‘ta tartibli va ishonchli futbol namoyish etib, haqli ravishda guruh g‘olibligini qo‘lga kiritdi. Janubiy Koreya mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, keyingi bosqichga chiqish uchun hali ham eng yaxshi imkoniyatga ega bo‘lib turibdi. So‘nggi turda osiyoliklarni JARga qarshi haqiqiy hayot-mamot jangi kutmoqda. Kurash yanada qiziqarli tus olmoqda!

Jahon chempionatining «A» guruhidagi qolgan qaynoq uchrashuvlar, eksklyuziv tahlillar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

MexikaJanubiy KoreyaZapopanSon Heung-minChex Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Rasman: «Liverpul» ispaniyalik iqtidor sohibi transferini e’lon qildi!Bugun, 07:53Bogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBogdan Guskov Serbiyada Yan Blaxovich bilan revansh jangida to‘qnashadiBugun, 07:44Kanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiKanada Qatarni 6:0 hisobida mag‘lub etib pley-off masalasini hal qildiBugun, 07:36Inter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiInter Cristian Chivu bilan shartnomani uzaytirdi: Ruminiyalik mutaxassis 2028-yilgacha qoladiBugun, 02:34Ja’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiJa’far Irismetov Portugaliya va Ronalduni qanday to‘xtatish yo‘lini aytdiBugun, 02:29Shveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiShveysariya terma jamoasi Bosniya ustidan yirik g‘alabani qo‘lga kiritdiBugun, 02:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi