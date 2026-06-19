Meksika Janubiy Koreyani mag‘lub etib muddatidan oldin pley-offga chiqdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionati o‘zining shiddatli va dramatik uchrashuvlari bilan dunyo ahlini mahliyo etishda davom etmoqda. Musobaqaning «A» guruhi 2-turi doirasida chinakam markaziy bahs bo‘lib o‘tdi. Unda ilk turda zafar quchib, o‘z hisoblariga uch ochkodan yozib qo‘ygan Meksika hamda Janubiy Koreya milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashishdi. Sapopan shahrida kechgan ushbu shiddatli to‘qnashuvda turnir mezbonlari minimal hisobdagi ustunlikni qo‘lga kiritib, muddatidan avval guruhda 1-o‘rinni egallagan holda pley-off masalasini ijobiy hal etishdi.
Romoning oltin goli va mezbonlarning mustahkam mudofaasi
Uchrashuv har ikki jamoaning ehtiyotkor, ammo yuqori sur’atdagi hujumkor harakatlari bilan boshlandi. Birinchi bo‘limda hisob ochilmagan bo‘lsa-da, maydonda chinakam taktik kurash guvohiga aylandik. Ikkinchi bo‘lim starti esa stadionga yig‘ilgan mahalliy muxlislar uchun omadli keldi. 50-daqiqada meksikaliklarning mahoratli vakili Romo raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi — 1:0.
Osiyoning kuchli vakillari, xususan, jamoa yetakchisi Son Hyon Min va Li Kang In boshchiligidagi koreyaliklar muvozanatni tiklash uchun qanchalik harakat qilishmasin, Meksika terma jamoasining mustahkam himoya chizig‘i va darvozabon Ranxelning ishonchli harakatlari ularga imkoniyat qoldirmadi. Shu tariqa, uchrashuv meksikaliklarning kichik, ammo o‘ta muhim g‘alabasi bilan yakun topdi.
Guruhdagi vaziyat: Meksika chorak final yo‘lida
Ushbu muhim muvaffaqiyatdan so‘ng Meksika terma jamoasi o‘z ochkolarini 6 taga yetkazdi va «A» guruhida muddatidan ilgari birinchi o‘rinni naqd qilgan holda keyingi bosqich yo‘llanmasiga ega chiqdi. Janubiy Koreya esa 3 ochko bilan hozircha ikkinchi o‘rinda bormoqda. Eslatib o‘tamiz, mazkur guruhning ikkinchi bahsida Chexiya va JAR terma jamoalari o‘zaro 1:1 hisobida durang qayd etishib, bir ochkodan bo‘lishib olishgan edi. Endilikda guruhdan chiqadigan ikkinchi jamoa nomi so‘nggi turdagi bahslarda aniqlanadi.
Uchrashuv qaydnomasi va jamoalar tarkibi:
Meksika: Ranxel, Sanches, Alvares, Vaskes, Galyardo, Romo (Vargas, 71), Lira, Gutiyerres (Pineda, 71), Alvarado (Reyes, 80), Kiniones (Valera, 84), R.Ximenes (S.Ximenes, 80).
Janubiy Koreya: Kim Sin Gyu, Li Heon Bom, Kim Min Chje, Li Gi Huk, Seul Yung Vu (Yang Hyun Jun, 71), Hvan In Bom, Sin Ho Bek (Cho Hyo Sun, 77), Kim Mun Hvan (Eom Ji Sung, 71), Li Kang In, Li Chje Son (Hvan Hi Chan, 57), Son Hyon Min (Oh Hyon Gyu, 57).
Ogohlantirishlar: Li Kang In (4), Sin Ho Bek (58).
Gol: Romo (50).
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Meksika terma jamoasi o‘z maydonida o‘ta tartibli va ishonchli futbol namoyish etib, haqli ravishda guruh g‘olibligini qo‘lga kiritdi. Janubiy Koreya mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, keyingi bosqichga chiqish uchun hali ham eng yaxshi imkoniyatga ega bo‘lib turibdi. So‘nggi turda osiyoliklarni JARga qarshi haqiqiy hayot-mamot jangi kutmoqda. Kurash yanada qiziqarli tus olmoqda!
Jahon chempionatining «A» guruhidagi qolgan qaynoq uchrashuvlar, eksklyuziv tahlillar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…