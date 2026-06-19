Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!
JCH-2026 turnirida nafaqat yirik hisoblar va qaynoq bahslar, balki futbol tarixini tubdan yangilayotgan voqealar ham yuz bermoqda. Musobaqaning eng kutilmagan va qiziqarli debyutantlaridan biri bo‘lgan Kyurasao milliy terma jamoasi rasman Ginnessning rekordlar kitobidan joy oldi. Bu haqda orol davlatining mahalliy futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi.
Karib havzasiga vakillik qiluvchi ushbu mitti davlat Jahon chempionatlari tarixida mutlaqo noyob va takrorlanmas ko‘rsatkichni qayd etdi.
Aholi soni bo‘yicha mutlaq rekord: Islandiya taxtdan tushirildi
Kyurasao terma jamoasining Ginness rekordlari kitobiga kiritilishiga ularning Mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan va unda ishtirok etayotgan eng kam aholiga ega mamlakat deb topilgani sabab bo‘ldi.
Kyurasao aholisi: Atlantika okeani bag‘ridagi ushbu orol davlatida bor-yo‘g‘i 156 115 nafar aholi istiqomat qiladi.
Rekordning ahamiyati: Bu futbol bo‘yicha shu paytgacha o‘tkazilgan barcha Jahon chempionatlarida qatnashgan davlatlar orasidagi eng minimal ko‘rsatkichdir. Ushbu natija orqali Kyurasao avvalroq (JCH-2018da) taxminan 330 ming aholi bilan rekord o‘rnatgan Islandiyani sezilarli farq bilan ortda qoldirdi.
Og‘ir start va oldindagi muhim imkoniyat
Eslatib o‘tamiz, "mini-Niderlandiya" deb ta’riflanayotgan Kyurasao terma jamoasi uchun JCH-2026dagi debyut uchrashuvi juda og‘ir kechdi. Turnirning asosiy favoritlaridan biri bo‘lmish Germaniya terma jamoasi ularni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Shunday bo‘lsa-da, mitti orol mamlakati vakillari uchun Mundialda gol urishning o‘zi katta bayramga aylandi.
Endilikda Ginness rekordchilari o‘zlarining ikkinchi uchrashuviga tayyorgarlik ko‘rishmoqda.
Keyingi o‘yin anonsi:
Kyurasao terma jamoasi guruh bosqichi 2-turi doirasida Lotin Amerikasining noqulay vakili Ekvadorga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21 iyun kuni tongda boshlanadi.
Sport tahlilchilarining yakuniy xulosasi:
Aholisi soni Toshkentning bitta kichikroq dahasiga ham yetmaydigan Kyurasao kabi mamlakatning dunyoning eng sara 48 ta jamoasi qatoriga kirib, Mundialda to‘p surishi — futbolning naqadar global va mo‘jizalarga boy sport turi ekanini yana bir bor isbotlaydi. Ular Germaniyadan alamli mag‘lubiyatni qabul qilib olgan bo‘lishsa-da, allaqachon o‘z mamlakatlari tarixiga oltin harflar bilan yozilishdi. Ekvadorga qarshi bahsda ulardan yana bir bor jangovar o‘yin kutib qolamiz!
Okean ortidan kuzatilayotgan Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, rekordlari va eksklyuziv xabarlarini hamisha biz bilan birga kuzatib boring!
…