Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!

·41·Sport
Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!

JCH-2026 turnirida nafaqat yirik hisoblar va qaynoq bahslar, balki futbol tarixini tubdan yangilayotgan voqealar ham yuz bermoqda. Musobaqaning eng kutilmagan va qiziqarli debyutantlaridan biri bo‘lgan Kyurasao milliy terma jamoasi rasman Ginnessning rekordlar kitobidan joy oldi. Bu haqda orol davlatining mahalliy futbol federatsiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi.

Karib havzasiga vakillik qiluvchi ushbu mitti davlat Jahon chempionatlari tarixida mutlaqo noyob va takrorlanmas ko‘rsatkichni qayd etdi.

Aholi soni bo‘yicha mutlaq rekord: Islandiya taxtdan tushirildi

Kyurasao terma jamoasining Ginness rekordlari kitobiga kiritilishiga ularning Mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan va unda ishtirok etayotgan eng kam aholiga ega mamlakat deb topilgani sabab bo‘ldi.

  • Kyurasao aholisi: Atlantika okeani bag‘ridagi ushbu orol davlatida bor-yo‘g‘i 156 115 nafar aholi istiqomat qiladi.

  • Rekordning ahamiyati: Bu futbol bo‘yicha shu paytgacha o‘tkazilgan barcha Jahon chempionatlarida qatnashgan davlatlar orasidagi eng minimal ko‘rsatkichdir. Ushbu natija orqali Kyurasao avvalroq (JCH-2018da) taxminan 330 ming aholi bilan rekord o‘rnatgan Islandiyani sezilarli farq bilan ortda qoldirdi.

Og‘ir start va oldindagi muhim imkoniyat

Eslatib o‘tamiz, "mini-Niderlandiya" deb ta’riflanayotgan Kyurasao terma jamoasi uchun JCH-2026dagi debyut uchrashuvi juda og‘ir kechdi. Turnirning asosiy favoritlaridan biri bo‘lmish Germaniya terma jamoasi ularni 7:1 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi. Shunday bo‘lsa-da, mitti orol mamlakati vakillari uchun Mundialda gol urishning o‘zi katta bayramga aylandi.

Endilikda Ginness rekordchilari o‘zlarining ikkinchi uchrashuviga tayyorgarlik ko‘rishmoqda.

Keyingi o‘yin anonsi:

Kyurasao terma jamoasi guruh bosqichi 2-turi doirasida Lotin Amerikasining noqulay vakili Ekvadorga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 21 iyun kuni tongda boshlanadi.

Sport tahlilchilarining yakuniy xulosasi:

Aholisi soni Toshkentning bitta kichikroq dahasiga ham yetmaydigan Kyurasao kabi mamlakatning dunyoning eng sara 48 ta jamoasi qatoriga kirib, Mundialda to‘p surishi — futbolning naqadar global va mo‘jizalarga boy sport turi ekanini yana bir bor isbotlaydi. Ular Germaniyadan alamli mag‘lubiyatni qabul qilib olgan bo‘lishsa-da, allaqachon o‘z mamlakatlari tarixiga oltin harflar bilan yozilishdi. Ekvadorga qarshi bahsda ulardan yana bir bor jangovar o‘yin kutib qolamiz!

Okean ortidan kuzatilayotgan Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, rekordlari va eksklyuziv xabarlarini hamisha biz bilan birga kuzatib boring!

KuraçaoIslandiyaGermaniyaEkvadorGinness
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?Bugun, 13:53Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaDani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi