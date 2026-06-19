AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)
2026 yilgi Jahon chempionatining “S” guruhida 2-tur bahslari boshlanmoqda. Turning dastlabki uchrashuvida AQSH va Avstraliya milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.
Guruhda peshqadamlik uchun muhim ahamiyat kasb etadigan bellashuv oldidan har ikki jamoa ham asosiy tarkibini ma’lum qildi. Murabbiylar hujumkor va muvozanatli tarkibni tanlagani uchrashuv shiddatli kechishidan darak bermoqda.
AQSH terma jamoasi darvozasini Friz qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Friman, Rim va Richards harakat qiladi. Qanotlarda Robinson va Destga ishonch bildirilgan.
Maydon markazida Makkenni va Adams juftligi o‘ynaydi. Hujum chizig‘idan esa Tillman, Balogun va Rikardo Pepi joy olgan.
AQSHning asosiy tarkibi:
Darvozabon: Friz.
Himoyachilar: Friman, Rim, Richards.
Qanot futbolchilari: Robinson, Dest.
Yarim himoyachilar: Makkenni, Adams.
Hujumchilar: Tillman, Balogun, Rikardo Pepi.
Avstraliya terma jamoasi darvozasiga Bich qo‘yilgan. Uch kishilik himoya chizig‘ida Byordjess, Sauttar va Chirkati harakat qiladi.
Qanotlarda Bos va Italiano, maydon markazida esa O'Nill hamda Okon-Engster o‘ynaydi. Hujum uchligi Velupillay, Muhammad Ture va Mettyu Lekidan tashkil topgan.
Avstraliyaning asosiy tarkibi:
Darvozabon: Bich.
Himoyachilar: Byordjess, Sauttar, Chirkati.
Qanot futbolchilari: Bos, Italiano.
Yarim himoyachilar: O'Nill, Okon-Engster.
Hujumchilar: Velupillay, Muhammad Ture, Mettyu Leki.
AQSH to‘p nazorati, tezkor paslar va qanot hujumlariga tayanishi kutilmoqda. Avstraliya esa jismoniy kurash, standart vaziyatlar va tezkor qarshi hujumlar orqali raqibga muammo tug‘dirishga harakat qiladi.
Guruhdagi peshqadamlik uchun kechadigan mazkur bellashuvda qo‘lga kiritiladigan uch ochko har ikki jamoaning pley-off yo‘lidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.
…