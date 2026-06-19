AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)

·94·Sport
AQSH va Avstraliya peshqadamlik uchun asosiy tarkiblarni e’lon qildi (foto)

2026 yilgi Jahon chempionatining “S” guruhida 2-tur bahslari boshlanmoqda. Turning dastlabki uchrashuvida AQSH va Avstraliya milliy terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi.

Guruhda peshqadamlik uchun muhim ahamiyat kasb etadigan bellashuv oldidan har ikki jamoa ham asosiy tarkibini ma’lum qildi. Murabbiylar hujumkor va muvozanatli tarkibni tanlagani uchrashuv shiddatli kechishidan darak bermoqda.

AQSH terma jamoasi darvozasini Friz qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘ida Friman, Rim va Richards harakat qiladi. Qanotlarda Robinson va Destga ishonch bildirilgan.

Maydon markazida Makkenni va Adams juftligi o‘ynaydi. Hujum chizig‘idan esa Tillman, Balogun va Rikardo Pepi joy olgan.

AQSHning asosiy tarkibi:

Darvozabon: Friz.

Himoyachilar: Friman, Rim, Richards.

Qanot futbolchilari: Robinson, Dest.

Yarim himoyachilar: Makkenni, Adams.

Hujumchilar: Tillman, Balogun, Rikardo Pepi.

Avstraliya terma jamoasi darvozasiga Bich qo‘yilgan. Uch kishilik himoya chizig‘ida Byordjess, Sauttar va Chirkati harakat qiladi.

Qanotlarda Bos va Italiano, maydon markazida esa O'Nill hamda Okon-Engster o‘ynaydi. Hujum uchligi Velupillay, Muhammad Ture va Mettyu Lekidan tashkil topgan.

Avstraliyaning asosiy tarkibi:

Darvozabon: Bich.

Himoyachilar: Byordjess, Sauttar, Chirkati.

Qanot futbolchilari: Bos, Italiano.

Yarim himoyachilar: O'Nill, Okon-Engster.

Hujumchilar: Velupillay, Muhammad Ture, Mettyu Leki.

AQSH to‘p nazorati, tezkor paslar va qanot hujumlariga tayanishi kutilmoqda. Avstraliya esa jismoniy kurash, standart vaziyatlar va tezkor qarshi hujumlar orqali raqibga muammo tug‘dirishga harakat qiladi.

Guruhdagi peshqadamlik uchun kechadigan mazkur bellashuvda qo‘lga kiritiladigan uch ochko har ikki jamoaning pley-off yo‘lidagi imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

AQSHAvstraliyaRikardo PepiMuhammad Ture
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»Lamin Yamal: «Saudiyaga qarshi bahsda jamoamga yordam berishni istayman»Kecha, 23:14Lamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiLamin Yamal hali to‘liq 90 daqiqa o‘ynashga tayyor emasligini tan oldiKecha, 22:40JCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinJCH-2026dan keyin Jorje Jezush Portugaliya terma jamoasini boshqarishi mumkinKecha, 22:32Zlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiZlatan Ibrahimovich Ronalduning taktik xatosini ochib tashladiKecha, 22:19Maykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiMaykl Ouen Rio Ngumohani Liverpulda qolishga va Germaniyaga ketmaslikka chaqirdiKecha, 22:12O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!O‘zbekiston ishtirokidagi bahs muxlislar tashrifi bo‘yicha rekord o‘rnatdi!Kecha, 22:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi