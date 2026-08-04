Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqda
Londonning Chelsi klubi so‘nggi yillarda amalga oshirib kelingan transfer siyosatida keskin burilish yasadi. The Athletic nashri xabar berishicha, jamoa endilikda istiqbolli yosh isteʼdodlarni qidirish o‘rniga tajribali futbolchilarni jalb qilishga eʼtibor qaratmoqda. Ushbu strategiya doirasida 35 yoshli Denni Welbeck rasman Chelsi aʼzosiga aylandi, shuningdek, 36 yoshli Jordan Henderson ham jamoaga kelib qo‘shildi. Mazkur transferlar ko‘pchilik futbol ekspertlari uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Todd Boehli va Clearlake konsorsiumi 2023 yilning yanvaridan beri faqatgina o‘sish salohiyatiga ega yosh o‘yinchilarni sotib olish ustuvor vazifa ekanini taʼkidlab kelayotgan edi. Biroq klub rahbariyati 2022 yilning may oyida egallab olinganidan buyon tayyor va tajribali futbolchilardan ham voz kechmagan edi. Xususan, o‘shأsha davrda tarkibga qo‘shilgan Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly va Pierre-Emerick Aubameyang kabi tajribali o‘yinchilar kutilgan natijani ko‘rsata olmagan va tez orada jamoani tark etgan edi.
Yoshlar siyosatining natijalari va yangi yondashuvMazkur uch futbolchining muvaffaqiyatsizligi 2023 yil boshidan boshlab transfer strategiyasining o‘zgarishiga turtki bo‘lgan edi. So‘nggi uch mavsum davomida Chelsi Angliya Premer-ligasida eng yosh o‘rtacha yoshga ega jamoa sifatida maydonga tushdi. Buning evaziga klub chempionatda oltinchi, to‘rtinchi va o‘ninchi o‘rinlarni egalladi, shuningdek, UEFA Konferensiyalar ligasi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida zafar quchdi.
Raqamlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, 2024 yilda Fulxem klubidan erkin agent sifatida kelgan Tosin Adarabioyo 2025-2026 yilgi mavsumda jamoa safida maydonga tushgan eng yoshi katta o‘yinchi — 28 yoshda edi. Aynan shuning uchun ham Denni Welbeck va Jordan Hendersonning transferi mazkur yosh siyosatiga mutlaqo zid bo‘lgan qadam sifatida baholanmoqda. Bu o‘zgarish jamoa balansini taʼminlashga qaratilgan.
Rahbariyat rejalari va kelajak istiqbollariMay oyida bosh murabbiy etib tayinlangan Xabi Alonso bu o‘zgarishlar uchun yagona masʼul emas. Klub hamegasi Behdad Eghbali aprel oyida Los-Anjelesda bo‘lib o‘tgan CAA World Congress of Sports anjumanida bu o‘zgarishlardan oldindan ogohlantirgan edi. Behdad Eghbali taʼkidlaganidek, klub har doim reja ustida ishlaydi, uni yaxshilaydi va xatolardan saboq chiqarib boradi: "Loyihani keyingi bosqichga olib chiqish uchun tarkibga tayyor o‘yinchilarni qo‘shishimiz kerakligi ayon bo‘ldi".
Jamoaning amaldagi murabbiylar shtabi tarkibdagi yetishmayotgan jihatlarni to‘g‘rilash uchun aynan shu tajribali futbolchilar yordam berishiga umid qilmoqda. Epl mavsumining qolgan qismida bu kabi tajribali ijrochilarning maydondagi harakatlari va tajribasi Chelsi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda. Yangi strategiya London klubiga uzoq muddatli barqarorlik olib keladimi yoki yo‘q, buni vaqt ko‘rsatadi.
…