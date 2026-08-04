Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqda

·0·Sport
Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqda

Londonning Chelsi klubi so‘nggi yillarda amalga oshirib kelingan transfer siyosatida keskin burilish yasadi. The Athletic nashri xabar berishicha, jamoa endilikda istiqbolli yosh isteʼdodlarni qidirish o‘rniga tajribali futbolchilarni jalb qilishga eʼtibor qaratmoqda. Ushbu strategiya doirasida 35 yoshli Denni Welbeck rasman Chelsi aʼzosiga aylandi, shuningdek, 36 yoshli Jordan Henderson ham jamoaga kelib qo‘shildi. Mazkur transferlar ko‘pchilik futbol ekspertlari uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Todd Boehli va Clearlake konsorsiumi 2023 yilning yanvaridan beri faqatgina o‘sish salohiyatiga ega yosh o‘yinchilarni sotib olish ustuvor vazifa ekanini taʼkidlab kelayotgan edi. Biroq klub rahbariyati 2022 yilning may oyida egallab olinganidan buyon tayyor va tajribali futbolchilardan ham voz kechmagan edi. Xususan, o‘shأsha davrda tarkibga qo‘shilgan Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly va Pierre-Emerick Aubameyang kabi tajribali o‘yinchilar kutilgan natijani ko‘rsata olmagan va tez orada jamoani tark etgan edi.

Yoshlar siyosatining natijalari va yangi yondashuv

Mazkur uch futbolchining muvaffaqiyatsizligi 2023 yil boshidan boshlab transfer strategiyasining o‘zgarishiga turtki bo‘lgan edi. So‘nggi uch mavsum davomida Chelsi Angliya Premer-ligasida eng yosh o‘rtacha yoshga ega jamoa sifatida maydonga tushdi. Buning evaziga klub chempionatda oltinchi, to‘rtinchi va o‘ninchi o‘rinlarni egalladi, shuningdek, UEFA Konferensiyalar ligasi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatida zafar quchdi.

Raqamlarga murojaat qiladigan bo‘lsak, 2024 yilda Fulxem klubidan erkin agent sifatida kelgan Tosin Adarabioyo 2025-2026 yilgi mavsumda jamoa safida maydonga tushgan eng yoshi katta o‘yinchi — 28 yoshda edi. Aynan shuning uchun ham Denni Welbeck va Jordan Hendersonning transferi mazkur yosh siyosatiga mutlaqo zid bo‘lgan qadam sifatida baholanmoqda. Bu o‘zgarish jamoa balansini taʼminlashga qaratilgan.

Rahbariyat rejalari va kelajak istiqbollari

May oyida bosh murabbiy etib tayinlangan Xabi Alonso bu o‘zgarishlar uchun yagona masʼul emas. Klub hamegasi Behdad Eghbali aprel oyida Los-Anjelesda bo‘lib o‘tgan CAA World Congress of Sports anjumanida bu o‘zgarishlardan oldindan ogohlantirgan edi. Behdad Eghbali taʼkidlaganidek, klub har doim reja ustida ishlaydi, uni yaxshilaydi va xatolardan saboq chiqarib boradi: "Loyihani keyingi bosqichga olib chiqish uchun tarkibga tayyor o‘yinchilarni qo‘shishimiz kerakligi ayon bo‘ldi".

Jamoaning amaldagi murabbiylar shtabi tarkibdagi yetishmayotgan jihatlarni to‘g‘rilash uchun aynan shu tajribali futbolchilar yordam berishiga umid qilmoqda. Epl mavsumining qolgan qismida bu kabi tajribali ijrochilarning maydondagi harakatlari va tajribasi Chelsi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi kutilmoqda. Yangi strategiya London klubiga uzoq muddatli barqarorlik olib keladimi yoki yo‘q, buni vaqt ko‘rsatadi.

ChelsiTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbolXabi Alonso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiNeymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiBugun, 01:58Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiChelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiBugun, 01:58Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBugun, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda