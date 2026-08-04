Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdi

·21·Texno
Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdi
Qisqacha

Snap bosh direktori Evan Spiegel ikkinchi chorak yakunlariga bag'ishlangan investorlar yig'ilishida Specs aqlli ko'zoynaklariga dastlabki talab va oldindan buyurtmalar haqida aniq javob bermadi. Qurilmaning narxi 2195 AQSh dollarini tashkil etadi, bu Meta Ray-Ban ko'zoynaklarining taxminan 350 dollarlik narxidan yuqori, ammo Apple Vision Pro garniturasining 3500 dollarlik boshlang'ich narxidan past.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Snap kompaniyasi bosh direktori Evan Spiegel ikkinchi chorak yakunlariga bagʻishlangan investorlar yigʻilishida koʻpchilik kutgan yangi Specs aqlli koʻzoynaklariga boʻlgan dastlabki talab va oldindan buyurtmalar haqidagi savollarga aniq javob berishdan chetlandi. Ushbu holat sentyabr oyida boʻlib oʻtadigan rasmiy taqdimot tadbiri oldidan texnologiya bozorida qiziqish va turli muhokamalarni keltirib chiqardi, chunki yangi qurilma kompaniya kelajagi uchun muhim strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yigʻilish davomida Spiegel mijozlar va foydalanuvchilar qurilmani bevosita sinab koʻrishni istayotganini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, 2195 AQSh dollari miqdoridagi narx xaridor uchun jiddiy oʻylab koʻriladigan qaror ekanligini anglatadi. Dasturchilar va platforma imkoniyatlari bilan yaqindan tanish boʻlgan mutaxassislar texnologik yutuqlarni yaxshi tushunishsa-da, keng ommaviy isteʼmolchilar uchun qurilmani jonli ravishda qoʻlda ushlab koʻrish va sinab koʻrish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Narx siyosati va bozordagi raqobat

Mazkur taqaqqoslashda Specs narxi bozordagi boshqa mashhur taqiladigan gadjetlar bilan solishtirilganda yuqoriroq ekanligi eʼtiborga molik. Xususan, Meta Ray-Ban aqlli koʻzoynaklari taxminan 350 dollardan boshlanishi hisobga olinsa, Snap mahsuloti ancha qimmat turadi. Shu bilan birga, Apple kompaniyasining 3500 dollardan boshlanadigan Vision Pro garniturasiga nisbatan arzonroq ekanligi koʻrsatib oʻtildi. Kompaniyaning oʻn yildan ortiq davom etgan ishlanmalardan soʻng iyun oyida eʼlon qilgan ushbu qurilmasi bozorda oʻz oʻrnini topishga harakat qilmoqda.

Investorlar Spiegelga nega aynan shunday moliyaviy strategiya tanlangani, nima sababdan boshqa yirik hamkorlar bilan birlashmasdan mustaqil harakat qilinayotgani hamda Apple, Meta va Alphabet kabi gigantlar bilan raqobatda muvaffaqiyat qozonishga nima asos boʻlishi haqida savollar berishdi. Bunga javoban Spiegel kelgusidagi hisoblash platformasini yaratish imkoniyati nihoyatda ulkan ekanligini va Snap bu borada oʻz kuchiga tayanib ish tutishini bildirdi.

Birinchi harakatlanuvchi ustunligi va kelajak rejalari

Spiegelning fikricha, baʼzi insonlar Specs qurilmasining texnik jihatdan qanchalik murakkabligini hozircha toʻliq anglab yetishmayotgan boʻlishi mumkin. Kompaniya ijtimoiy tarmoqlar sohasida innovatsiyalar kiritishni boshlagan paytda Facebook, Instagram va Twitter kabi mavjud ilovalardan keyin bozori kirib kelgan kechki ishtirokchi edi. Biroq mazkur yangi toifadagi qurilma bilan ular birinchi harakatlanuvchi maqomida ekanliklarini va bu holat ularning innovator sifatidagi kuchli tomonlarini namoyon qilishini taʼkidladi.

Mahsulotning bozorga moslashuvi haqidagi savolga javob berar ekan, Spiegel ommaviy isteʼmolchilar tomonidan keng miqyosda qabul qilinishi oʻn yillikning soʻnggi yillariga toʻgʻri kelishi mumkinligini taxmin qildi. Uning qoʻshimcha qilishicha, sotuv hajmi sezilarli darajada oshishi uchun kelgusida qurilmaning ogʻirligi va narxi pasayishi talab etiladi. Shunga qaramay, dasturchilar soʻnggi yillar davomida Specs platformasi uchun ilovalar yaratib kelayotgani kompaniya uchun muhim ustunlik taqdim etadi.

SnapSpecsEvan SpiegelAqlli koʻzoynakTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiBugun, 02:28Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi