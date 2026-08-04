Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdi
Snap bosh direktori Evan Spiegel ikkinchi chorak yakunlariga bag'ishlangan investorlar yig'ilishida Specs aqlli ko'zoynaklariga dastlabki talab va oldindan buyurtmalar haqida aniq javob bermadi. Qurilmaning narxi 2195 AQSh dollarini tashkil etadi, bu Meta Ray-Ban ko'zoynaklarining taxminan 350 dollarlik narxidan yuqori, ammo Apple Vision Pro garniturasining 3500 dollarlik boshlang'ich narxidan past.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Snap kompaniyasi bosh direktori Evan Spiegel ikkinchi chorak yakunlariga bagʻishlangan investorlar yigʻilishida koʻpchilik kutgan yangi Specs aqlli koʻzoynaklariga boʻlgan dastlabki talab va oldindan buyurtmalar haqidagi savollarga aniq javob berishdan chetlandi. Ushbu holat sentyabr oyida boʻlib oʻtadigan rasmiy taqdimot tadbiri oldidan texnologiya bozorida qiziqish va turli muhokamalarni keltirib chiqardi, chunki yangi qurilma kompaniya kelajagi uchun muhim strategik qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yigʻilish davomida Spiegel mijozlar va foydalanuvchilar qurilmani bevosita sinab koʻrishni istayotganini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, 2195 AQSh dollari miqdoridagi narx xaridor uchun jiddiy oʻylab koʻriladigan qaror ekanligini anglatadi. Dasturchilar va platforma imkoniyatlari bilan yaqindan tanish boʻlgan mutaxassislar texnologik yutuqlarni yaxshi tushunishsa-da, keng ommaviy isteʼmolchilar uchun qurilmani jonli ravishda qoʻlda ushlab koʻrish va sinab koʻrish juda muhim ahamiyat kasb etadi.
Narx siyosati va bozordagi raqobatMazkur taqaqqoslashda Specs narxi bozordagi boshqa mashhur taqiladigan gadjetlar bilan solishtirilganda yuqoriroq ekanligi eʼtiborga molik. Xususan, Meta Ray-Ban aqlli koʻzoynaklari taxminan 350 dollardan boshlanishi hisobga olinsa, Snap mahsuloti ancha qimmat turadi. Shu bilan birga, Apple kompaniyasining 3500 dollardan boshlanadigan Vision Pro garniturasiga nisbatan arzonroq ekanligi koʻrsatib oʻtildi. Kompaniyaning oʻn yildan ortiq davom etgan ishlanmalardan soʻng iyun oyida eʼlon qilgan ushbu qurilmasi bozorda oʻz oʻrnini topishga harakat qilmoqda.
Investorlar Spiegelga nega aynan shunday moliyaviy strategiya tanlangani, nima sababdan boshqa yirik hamkorlar bilan birlashmasdan mustaqil harakat qilinayotgani hamda Apple, Meta va Alphabet kabi gigantlar bilan raqobatda muvaffaqiyat qozonishga nima asos boʻlishi haqida savollar berishdi. Bunga javoban Spiegel kelgusidagi hisoblash platformasini yaratish imkoniyati nihoyatda ulkan ekanligini va Snap bu borada oʻz kuchiga tayanib ish tutishini bildirdi.
Birinchi harakatlanuvchi ustunligi va kelajak rejalariSpiegelning fikricha, baʼzi insonlar Specs qurilmasining texnik jihatdan qanchalik murakkabligini hozircha toʻliq anglab yetishmayotgan boʻlishi mumkin. Kompaniya ijtimoiy tarmoqlar sohasida innovatsiyalar kiritishni boshlagan paytda Facebook, Instagram va Twitter kabi mavjud ilovalardan keyin bozori kirib kelgan kechki ishtirokchi edi. Biroq mazkur yangi toifadagi qurilma bilan ular birinchi harakatlanuvchi maqomida ekanliklarini va bu holat ularning innovator sifatidagi kuchli tomonlarini namoyon qilishini taʼkidladi.
Mahsulotning bozorga moslashuvi haqidagi savolga javob berar ekan, Spiegel ommaviy isteʼmolchilar tomonidan keng miqyosda qabul qilinishi oʻn yillikning soʻnggi yillariga toʻgʻri kelishi mumkinligini taxmin qildi. Uning qoʻshimcha qilishicha, sotuv hajmi sezilarli darajada oshishi uchun kelgusida qurilmaning ogʻirligi va narxi pasayishi talab etiladi. Shunga qaramay, dasturchilar soʻnggi yillar davomida Specs platformasi uchun ilovalar yaratib kelayotgani kompaniya uchun muhim ustunlik taqdim etadi.
…