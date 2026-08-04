Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladi
Moskva viloyatidagi Peredelkino ijod uyida 2026-yil 23-avgustdan boshlab Huawei bilan hamkorlikda fotograflar uchun bir haftalik rezidensiya o'tkaziladi. Nina Gomiashvili kuratorligidagi loyihada tanlov asosida saralangan sakkiz nafar muallif hujjatli, tabiat, arxitektura, xotira va kundalik turmush mavzularida ijod qiladi.
Moskva viloyatidagi mashhur Peredelkino ijod uyi tarixda ilk bor fotograflar uchun maxsus rezidensiya loyihasini tashkil etmoqda. 2026-yilning 23-avgustida boshlanib, bir hafta davom etadigan «Blishe, chem kajetsya» nomli loyiha Huawei kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbus zamonaviy smartfonlar yordamida yozuvchilar shaharchasining kundalik hayoti, meʼmorchiligi va tabiatini hujjatlashtirishga qaratilgan boʻlib, sanʼat ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning bosh kuratori sifatida taniqli fotograf va galereya egasi Nina Gomiashvili ishtirok etmoqda. Tanlov asosida saralab olingan sakkiz nafar muallif hujjatli, tabiat va arxitektura fotografiyasi, shuningdek, xotira hamda kundalik turmush mavzulari ustida ish olib boradi. Dasturning asosiy eʼtibori masofadan turib tasvirga olish va zum imkoniyatlariga qaratilgan boʻlib, bu ijodkorlarga atrof-muhitga yaqinlashmagan holda muhim detallarni muhrlash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va ilgʻor qurilmalarLoyiha davomida ishtirokchilarga Huawei kompaniyasining soʻnggi flagman modellari — Huawei Pura 90s Pro Max hamda Pura 90s Pro smartfonlari taqdim etiladi. Xususan, qatorning eng ilgʻor modeli boʻlgan Pura 90s Pro Max 200 megapikselli periskopik telemodul bilan jihozlangan boʻlib, u toʻrt karrali optik va yuz karrali raqamli zumni qoʻllab-quvvatlaydi. Ushbu telefoto obyektiv kichik detallarni uzoq masofadan turib ham oʻta aniqlikda suratga olish imkonini beradi.
Shuningdek, qurilma 50 megapikselli asosiy RYYB sensoriga ega boʻlib, oʻzgaruvchan f/1,4–f/4,0 diafragma yorugʻlik kam sharoitlarda ham yuqori sifatli kadrlar olishni taʼminlaydi. 6,9 dyuymli ekran bilan jihozlangan flagman ikkinchi avlod XMAGE foto tizimi, sunʼiy intellekt algoritmlari, 5 nanometrli HiSilicon Kirin 9030S protsessori va 6000 mA·soatlik akkumulyatorga tayanadi. Pura 90s Pro versiyasi esa biroz kichikroq 6,6 dyuymli ekran, 50 megapikselli asosiy hamda telekameralar bilan birgalikda turli rangdagi jozibali dizaynda taqdim etiladi.
Ochiq format va raqamli arxivRezidensiya yopiq formatda emas, balki barcha qiziquvchilar uchun ochiq tarzda oʻtkaziladi. Har kuni mualliflar maʼlum bir vaqtda umumiy stol atrofida yigʻilib, olingan kadrlarni muhokama qiladilar va kunning eng yaxshi suratlarini saralashadi. Istagan kishi bu jarayonga tashrif buyurib, oʻzini qiziqtirgan savollarga javob olishi hamda smartfondagi suratga olish sanʼatiga bagʻishlangan maxsus maʼruzalarni tinglashi mumkin.
Loyihaning yakuniy natijalari 2026-yil sentabr oyida pro-peredelkino.org saytida maxsus raqamli sahifada eʼlon qilinadi. Unda ishtirokchilarning eng sara ishlari, video materiallar va kuzatuv kundaliklari jamlanadi. Har bir surat geoteqlar bilan taʼminlanib, kelgusida tashrif buyuruvchilar uchun Peredelkinoda mustaqil ravishda mualliflar eʼtibor qaratgan diqqatga sazovor joylar boʻylab maxsus yoʻnalishlarni ochish imkonini beradi.
…