Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladi

·16·Texno
Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladi
Qisqacha

Moskva viloyatidagi Peredelkino ijod uyida 2026-yil 23-avgustdan boshlab Huawei bilan hamkorlikda fotograflar uchun bir haftalik rezidensiya o'tkaziladi. Nina Gomiashvili kuratorligidagi loyihada tanlov asosida saralangan sakkiz nafar muallif hujjatli, tabiat, arxitektura, xotira va kundalik turmush mavzularida ijod qiladi.

Moskva viloyatidagi mashhur Peredelkino ijod uyi tarixda ilk bor fotograflar uchun maxsus rezidensiya loyihasini tashkil etmoqda. 2026-yilning 23-avgustida boshlanib, bir hafta davom etadigan «Blishe, chem kajetsya» nomli loyiha Huawei kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mazkur tashabbus zamonaviy smartfonlar yordamida yozuvchilar shaharchasining kundalik hayoti, meʼmorchiligi va tabiatini hujjatlashtirishga qaratilgan boʻlib, sanʼat ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning bosh kuratori sifatida taniqli fotograf va galereya egasi Nina Gomiashvili ishtirok etmoqda. Tanlov asosida saralab olingan sakkiz nafar muallif hujjatli, tabiat va arxitektura fotografiyasi, shuningdek, xotira hamda kundalik turmush mavzulari ustida ish olib boradi. Dasturning asosiy eʼtibori masofadan turib tasvirga olish va zum imkoniyatlariga qaratilgan boʻlib, bu ijodkorlarga atrof-muhitga yaqinlashmagan holda muhim detallarni muhrlash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va ilgʻor qurilmalar

Loyiha davomida ishtirokchilarga Huawei kompaniyasining soʻnggi flagman modellari — Huawei Pura 90s Pro Max hamda Pura 90s Pro smartfonlari taqdim etiladi. Xususan, qatorning eng ilgʻor modeli boʻlgan Pura 90s Pro Max 200 megapikselli periskopik telemodul bilan jihozlangan boʻlib, u toʻrt karrali optik va yuz karrali raqamli zumni qoʻllab-quvvatlaydi. Ushbu telefoto obyektiv kichik detallarni uzoq masofadan turib ham oʻta aniqlikda suratga olish imkonini beradi.

Shuningdek, qurilma 50 megapikselli asosiy RYYB sensoriga ega boʻlib, oʻzgaruvchan f/1,4–f/4,0 diafragma yorugʻlik kam sharoitlarda ham yuqori sifatli kadrlar olishni taʼminlaydi. 6,9 dyuymli ekran bilan jihozlangan flagman ikkinchi avlod XMAGE foto tizimi, sunʼiy intellekt algoritmlari, 5 nanometrli HiSilicon Kirin 9030S protsessori va 6000 mA·soatlik akkumulyatorga tayanadi. Pura 90s Pro versiyasi esa biroz kichikroq 6,6 dyuymli ekran, 50 megapikselli asosiy hamda telekameralar bilan birgalikda turli rangdagi jozibali dizaynda taqdim etiladi.

Ochiq format va raqamli arxiv

Rezidensiya yopiq formatda emas, balki barcha qiziquvchilar uchun ochiq tarzda oʻtkaziladi. Har kuni mualliflar maʼlum bir vaqtda umumiy stol atrofida yigʻilib, olingan kadrlarni muhokama qiladilar va kunning eng yaxshi suratlarini saralashadi. Istagan kishi bu jarayonga tashrif buyurib, oʻzini qiziqtirgan savollarga javob olishi hamda smartfondagi suratga olish sanʼatiga bagʻishlangan maxsus maʼruzalarni tinglashi mumkin.

Loyihaning yakuniy natijalari 2026-yil sentabr oyida pro-peredelkino.org saytida maxsus raqamli sahifada eʼlon qilinadi. Unda ishtirokchilarning eng sara ishlari, video materiallar va kuzatuv kundaliklari jamlanadi. Har bir surat geoteqlar bilan taʼminlanib, kelgusida tashrif buyuruvchilar uchun Peredelkinoda mustaqil ravishda mualliflar eʼtibor qaratgan diqqatga sazovor joylar boʻylab maxsus yoʻnalishlarni ochish imkonini beradi.

HuaweiPura 90s Pro MaxPeredelkinoSmartfonFotografiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiBugun, 02:28Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi