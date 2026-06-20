JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!

·26·Sport
JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!

Shimoliy Amerika maydonlarida Jahon chempionatining «D» guruhida 2-tur bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Santa-Klara shahridagi muhtasham «Levi's Stadium» stadionida kechgan bahsda Turkiya milliy terma jamoasi Paragvayga qarshi maydonga tushib, kutilmaganda kichik hisobda imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Tezkor gol va o‘yin xronikasi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol bahsning ilk daqiqalaridayoq kiritildi:

  • 2-daqiqa (0:1): Turkiya terma jamoasi himoyachilari hali o‘yinga to‘liq kirishib ulgurmagan bir vaqtda, Paragvay futbolchisi Galarsa qulay imkoniyatdan unumli foydalanib, Chakir darvozasini ishg‘ol qildi.

  • O‘yinning borishi: Goldan so‘ng turklar Hakan Chalxano‘g‘li va Arda Guler boshchiligida hujumkorlikni oshirishdi, biroq Paragvayning mustahkam mudofaasi va darvozabon Xillning ishonchli o‘yini Turkiyaga hisobni tenglashtirish imkonini bermadi.

Guruhdagi vaziyat

Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning ikkinchi mahalliy bahsida mezbon AQSH terma jamoasi Avstraliyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan edi. Paragvayning ushbu g‘alabasi «D» guruhidagi pley-off uchun kurashni yanada chigal va qiziqarli ko‘rinishga keltirdi.

Jamoalarning tarkiblari va almashtirishlar

Uchrashuvda maydonga tushgan futbolchilar ro‘yxati bilan quyida tanishishingiz mumkin:

Turkiya  Chakir, Myuldur, Demiral, Bardakchi (Kokchu 86), Kadio‘g‘li (Elmali 71), Yuksek (Uzun 60), Chalxano‘g‘li, Akgun (Gul 60), Guler, Yildiz, Akturko‘g‘li (Yilmaz 46).
Paragvay — Xill, Kaseres (Maydana 81), Gomes, Alderete, Alonso, Almiron, Kubas, Gomes (Velaskes 67), Galarsa (Kanale 90+1), Ensiso (Avalos 90+1), Pitta (Bobadilya 46).

Ogohlantirishlar: Galarsa 4, Elmali 71.

Chetlatish: Almiron 45+3.

Uchrashuv tafsiloti:

Sana: 2026 yil 20 iyun

Stadion: «Levi's Stadium» (Santa Klara, AQSH)

Hakamlar va muhit: Stadionga yig‘ilgan minglab muxlislar ikki qit’a vakillarining haqiqiy pragmatik futboliga guvoh bo‘lishdi. Yuqori taktik intizom namoyish etgan Paragvay turnirdagi ilk muhim ochkolarini qo‘lga kiritdi.

Mundialning keyingi turlaridagi qaynoq bahslar va kutilmagan natijalarni biz bilan kuzatib borishda davom eting!

ParaguyTurkiyaLevi's StadiumSanta ClaraAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiJCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdiBugun, 12:05Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Bugun, 11:58Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Bugun, 11:51Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Bugun, 11:34Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiNeymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiBugun, 08:55AQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiAQSH Avstraliyani mag‘lub etib, muddatidan oldin pley-offga yo‘llanma oldiBugun, 02:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi