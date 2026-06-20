JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!
Shimoliy Amerika maydonlarida Jahon chempionatining «D» guruhida 2-tur bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Santa-Klara shahridagi muhtasham «Levi's Stadium» stadionida kechgan bahsda Turkiya milliy terma jamoasi Paragvayga qarshi maydonga tushib, kutilmaganda kichik hisobda imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Tezkor gol va o‘yin xronikasi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol bahsning ilk daqiqalaridayoq kiritildi:
2-daqiqa (0:1): Turkiya terma jamoasi himoyachilari hali o‘yinga to‘liq kirishib ulgurmagan bir vaqtda, Paragvay futbolchisi Galarsa qulay imkoniyatdan unumli foydalanib, Chakir darvozasini ishg‘ol qildi.
O‘yinning borishi: Goldan so‘ng turklar Hakan Chalxano‘g‘li va Arda Guler boshchiligida hujumkorlikni oshirishdi, biroq Paragvayning mustahkam mudofaasi va darvozabon Xillning ishonchli o‘yini Turkiyaga hisobni tenglashtirish imkonini bermadi.
Guruhdagi vaziyat
Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning ikkinchi mahalliy bahsida mezbon AQSH terma jamoasi Avstraliyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan edi. Paragvayning ushbu g‘alabasi «D» guruhidagi pley-off uchun kurashni yanada chigal va qiziqarli ko‘rinishga keltirdi.
Jamoalarning tarkiblari va almashtirishlar
Uchrashuvda maydonga tushgan futbolchilar ro‘yxati bilan quyida tanishishingiz mumkin:
Turkiya — Chakir, Myuldur, Demiral, Bardakchi (Kokchu 86), Kadio‘g‘li (Elmali 71), Yuksek (Uzun 60), Chalxano‘g‘li, Akgun (Gul 60), Guler, Yildiz, Akturko‘g‘li (Yilmaz 46).
Paragvay — Xill, Kaseres (Maydana 81), Gomes, Alderete, Alonso, Almiron, Kubas, Gomes (Velaskes 67), Galarsa (Kanale 90+1), Ensiso (Avalos 90+1), Pitta (Bobadilya 46).
Ogohlantirishlar: Galarsa 4, Elmali 71.
Chetlatish: Almiron 45+3.
Uchrashuv tafsiloti:
Sana: 2026 yil 20 iyun
Stadion: «Levi's Stadium» (Santa Klara, AQSH)
Hakamlar va muhit: Stadionga yig‘ilgan minglab muxlislar ikki qit’a vakillarining haqiqiy pragmatik futboliga guvoh bo‘lishdi. Yuqori taktik intizom namoyish etgan Paragvay turnirdagi ilk muhim ochkolarini qo‘lga kiritdi.
Mundialning keyingi turlaridagi qaynoq bahslar va kutilmagan natijalarni biz bilan kuzatib borishda davom eting!
…