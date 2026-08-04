Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?
Amerikalik professional bokschi Ien Grin Bektemir Meliqo'ziyevni supero'rta vazn toifasida jang o'tkazishga chaqirdi va avval amalga oshmay qolgan bellashuvni tashkil etishga tayyorligini bildirdi. Hozircha Meliqo'ziyev, uning jamoasi, Golden Boy Promotions yoki boks tashkilotlari tomonidan jang bo'yicha rasmiy xabar berilmagan, sana va manzil ham belgilanmagan.
Amerikalik professional bokschi Ien Grin Bektemir Meliqo‘ziyevga ochiq murojaat qilib, supero‘rta vazn toifasida jang o‘tkazishga tayyorligini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi bellashuv avval ham rejalashtirilgan, ammo oxir-oqibat amalga oshmay qolgan.
Bu chaqiruv o‘zbekistonlik bokschi uchun oddiy navbatdagi taklif emas. Meliqo‘ziyev WBA reytingida birinchi o‘rinda turibdi va jahon chempionligi kamari uchun kurashishga juda yaqin. Shu sabab Grin bilan ehtimoliy jangning sport ahamiyatidan tashqari, unda katta tavakkal ham bor.
«Shartnomani imzolaymiz»
Ien Grin Instagram sahifasi orqali jangni tashkil qilishga tayyor ekanini ochiq bildirdi.
«Keling, bu jangni tashkil qilamiz. U bir gal amalga oshmay qolgan edi. Keling, ishni oxiriga yetkazib, shartnomani imzolaymiz», — deb yozdi amerikalik bokschi.
Bu bayonot Grinning shunchaki raqib nomini tilga olmaganini ko‘rsatadi. U aniq shartnoma va avval amalga oshmay qolgan rejani qayta tiklash haqida gapirmoqda.
Biroq hozircha Meliqo‘ziyev, uning jamoasi, Golden Boy Promotions yoki boks tashkilotlaridan mazkur uchrashuv bo‘yicha rasmiy xabar berilgan emas. Jang sanasi, manzili va nechta raundga mo‘ljallanishi ham ochiqlanmagan.
Avvalgi jang nega amalga oshmagan?
Grinning murojaatiga qaraganda, bokschilar o‘rtasidagi bellashuv avval ham muhokama qilingan yoki tashkil etish bosqichigacha yetib borgan.
Biroq ochiq manbalarda ushbu jangning qachon o‘tishi kerak bo‘lgani, qaysi turnirga qo‘yilgani va nima sababdan bekor qilingani haqida ishonchli ma’lumot topilmadi.
Shuning uchun hozircha quyidagi ikki ma’lumotni bir-biridan ajratish zarur:
Ma’lumot
Holati
Ien Grin Meliqo‘ziyevni jangga chaqirdi
Tasdiqlangan bayonot
Jang avval rejalashtirilgan
Grinning so‘zlariga asoslangan
Yangi muzokaralar boshlangan
Tasdiqlanmagan
Shartnoma tayyorlangan
Rasmiy ma’lumot yo‘q
Sana va manzil belgilangan
Yo‘q
Demak, hozirgi holatda bu rasmiy jang e’loni emas, balki bokschining ochiq chaqiruvidir.
Ien Grin kim va nega aynan hozir chaqiruv tashladi?
32 yoshli Ien Grin professional ringda 22 ta jang o‘tkazib, 20 ta g‘alaba va 2 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Uning 13 ta g‘alabasi nokaut yoki texnik nokaut orqali qo‘lga kiritilgan. 2026 yil mart oyida Grin Kleotis Pendravisni birinchi raunddan keyin jangni davom ettira olmaydigan holatga keltirib, faoliyatidagi yigirmanchi g‘alabasini qo‘lga kiritdi.
Grin avval asosan o‘rta vaznda harakat qilgan, ammo endi supero‘rta vazn toifasida katta janglarga erishishni maqsad qilgan. U so‘nggi tayyorgarlik yig‘inini afsonaviy Roy Jons kichik rahbarligida o‘tkazdi. Jons shogirdini 168 funtlik diviziondagi kuchli bokschilardan biri deb hisoblashini aytgan.
Amerikalik bokschining asosiy ustunliklari:
bo‘yi va qo‘l uzunligining kattaligi;
masofadan ishlash imkoniyati;
kuchli o‘ng qo‘l zarbasi;
so‘nggi janglardagi g‘alabali seriya;
Roy Jons maktabidagi yangi taktik tayyorgarlik.
Grinning bo‘yi 183 santimetr, qo‘l uzunligi esa taxminan 191 santimetrni tashkil etadi. U o‘ng qo‘lda ishlaydigan ortodoks bokschi hisoblanadi.
Meliqo‘ziyev esa jahon chempionligiga juda yaqin
Bektemir Meliqo‘ziyevning professional natijasi 17 ta g‘alaba va bir mag‘lubiyatdan iborat. U 2026 yil fevral oyida ganalik Sena Agbekoni yettinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etib, g‘alabali seriyasini davom ettirdi.
O‘zbekistonlik bokschi WBA reytingida 2026 yil fevral oyidan beri supero‘rta vazn toifasining birinchi pog‘onasini egallab kelmoqda. Tashkilotning iyul oyi reytingida ham Meliqo‘ziyev birinchi raqamli da’vogar sifatida ko‘rsatilgan.
Bu maqom juda muhim. Chunki reytingdagi birinchi o‘rin odatda chempionlik jangi yoki rasmiy eliminatorga eng yaqin turgan bokschi ekanini anglatadi.
Meliqo‘ziyev 2025 yil may oyida Darius Fulgumni 12 raundlik bahsda ochkolar hisobiga mag‘lub etgan. WBA mazkur uchrashuvni chempionlik uchun saralash jangi sifatida qayd etgan.
Grin bilan jang unga kerakmi?
Sport nuqtayi nazaridan Ien Grin Meliqo‘ziyev uchun munosib va xavfli raqib hisoblanadi. U uzun bo‘yli, tajribali va so‘nggi yillarda mag‘lub bo‘lmagan bokschi.
Biroq Meliqo‘ziyevning hozirgi maqomini hisobga olganda, bu uchrashuvning zarurati bo‘yicha savol tug‘iladi.
O‘zbekistonlik bokschi WBA reytingida birinchi o‘rinda turgan bir paytda uning asosiy maqsadi reyting jangi emas, jahon chempionligi kamari bo‘lishi kerak. Grin esa hozircha WBA'ning supero‘rta vazndagi yuqori reytinglarida Meliqo‘ziyev bilan bir xil maqomga ega emas.
Shuning uchun ehtimoliy jangning ikki tomoni bor.
Meliqo‘ziyev uchun ijobiy jihatlar:
AQSHda tanilgan raqibga qarshi katta jang;
g‘alaba orqali chempionlikka da’vosini yanada kuchaytirish;
faollikni saqlab qolish;
amerikalik muxlislar e’tiborini oshirish;
uslub jihatidan murakkab raqibni yengish imkoniyati.
Asosiy xavflar:
mag‘lubiyat chempionlik imkoniyatini orqaga surishi mumkin;
jarohat olish xavfi bor;
jang reyting yoki kamar uchun bo‘lmasa, mukofot tavakkalga mos kelmasligi mumkin;
Grinning bo‘y va qo‘l uzunligi jiddiy muammo tug‘diradi;
chempionlik jangi kutilayotgan paytda ortiqcha xavfli uchrashuv bo‘lishi mumkin.
Bu xulosa Meliqo‘ziyevning WBA reytingidagi o‘rnidan kelib chiqqan taktik baholashdir. Jangchilarning rasmiy rejalari hozircha e’lon qilinmagan.
Ringda qanday jang bo‘lishi mumkin?
Meliqo‘ziyev va Grin uslub jihatidan bir-biridan sezilarli farq qiladi.
Ko‘rsatkich
Bektemir Meliqo‘ziyev
Ien Grin
Yoshi
30
32
Natijasi
17–1
20–2
Nokautli g‘alabalar
11
13
Bo‘yi
177 sm atrofida
183 sm
Qo‘l uzunligi
179 sm atrofida
191 sm
Stoykasi
Chapaqay
O‘ngaqay
Asosiy quroli
Bosim va tanaga zarbalar
Masofa va uzun zarbalar
Meliqo‘ziyev chapaqay stoykada harakat qiladi, raqibga bosim o‘tkazadi va tanaga kuchli zarbalar berishi bilan tanilgan. Golden Boy Promotions uning jangovar uslubini doimiy bosim, chapaqay harakat va tanaga og‘ir zarbalar bilan tavsiflaydi.
Grin esa uzoq masofada o‘zini qulay his qiladi. Uning qo‘l uzunligi Meliqo‘ziyevnikidan taxminan 12 santimetr katta. Bu amerikalikka djeb yordamida masofani nazorat qilish va o‘zbekistonlik bokschining yaqinlashishiga to‘sqinlik qilish imkonini beradi.
Meliqo‘ziyevning vazifasi Grinning uzun qo‘llari orasidan o‘tib, yaqin va o‘rta masofaga kirish bo‘ladi. U yerda Bektemirning tanaga yo‘llaydigan chap zarbalari hal qiluvchi qurolga aylanishi mumkin.
Grin esa:
doimiy harakatlanish;
old qo‘l bilan masofani saqlash;
qarshi zarbalar;
Meliqo‘ziyev yaqinlashganda klinchdan foydalanish
orqali jang sur’atini nazorat qilishga intilishi mumkin.
Roy Jons omili intrigani oshiradi
Ien Grinning Roy Jons kichik bilan ishlay boshlagani ehtimoliy jangga qo‘shimcha qiziqish beradi.
Jons o‘z faoliyatida tezlik, noodatiy harakatlar va qarshi zarbalarga asoslangan uslubi bilan tanilgan. U Grinni supero‘rta vaznda katta janglarga tayyorlashini bildirgan. Ular o‘tkazgan birinchi to‘liq yig‘in Grinning birinchi raunddagi texnik nokauti bilan yakunlandi.
Biroq murabbiy nomi ringdagi g‘alabani kafolatlamaydi. Meliqo‘ziyev ancha yuqori darajadagi raqiblarga qarshi 12 raundlik janglar o‘tkazgan va supero‘rta vaznda WBA saralash bahslarida g‘alaba qozongan.
Shuning uchun bu uchrashuv tashkil etilsa, u faqat ikki bokschi emas, ikki xil maktab va strategiya to‘qnashuviga ham aylanadi.
Jangni amalga oshirish uchun nimalar kerak?
Instagram'dagi chaqiruv katta jangning birinchi axborot qadami bo‘lishi mumkin. Ammo professional boksda bir bokschining xohishi yetarli emas.
Uchrashuv amalga oshishi uchun:
Meliqo‘ziyev va uning jamoasi taklifga rozi bo‘lishi;
promouterlar moliyaviy shartlarni kelishishi;
translyatsiya platformasi va jang kechasi belgilanishi;
vazn limiti hamda raundlar soni tasdiqlanishi;
Meliqo‘ziyevning WBA bo‘yicha chempionlik rejasi bilan ziddiyat bo‘lmasligi;
tegishli komissiya va tashkilotlar jangni ma’qullashi kerak.
Ayni paytda mazkur bosqichlarning birortasi rasman boshlangani haqida ma’lumot yo‘q.
Gringa bu jang ko‘proq kerak bo‘lishi mumkin
Ehtimoliy uchrashuvga ikki bokschining manfaati bir xil emas.
Grin uchun WBA reytingida birinchi o‘rinda turgan Meliqo‘ziyevni mag‘lub etish katta sakrash bo‘ladi. Bunday g‘alaba uni birdaniga supero‘rta vazndagi asosiy da’vogarlar qatoriga olib kirishi mumkin.
Meliqo‘ziyev uchun esa Grin ustidan g‘alaba obro‘li natija bo‘lsa-da, chempionlik kamariga yo‘l ochib bermasligi mumkin. Chunki Bektemir bu yo‘lni Fulgumni mag‘lub etib va WBA reytingida birinchi o‘ringa ko‘tarilib allaqachon bosib o‘tgan.
Shu sabab muzokaralarda asosiy masala jangning moliyaviy va sport qiymati bo‘ladi. Meliqo‘ziyev jamoasi katta gonorar, rasmiy eliminator maqomi yoki chempionlik imkoniyatiga kafolat talab qilishi mantiqiy ko‘rinadi. Bu — bokschilarning hozirgi reyting holatiga asoslangan tahliliy xulosa.
Ochiq chaqiruv endi javob kutmoqda
Ien Grin o‘z pozitsiyasini aniq bildirdi: u avval amalga oshmay qolgan ishni yakunlab, Bektemir Meliqo‘ziyev bilan shartnoma imzolashni istaydi.
Raqiblarning natijalari va uslublarini hisobga olganda, bu supero‘rta vazndagi qiziqarli janglardan biriga aylanishi mumkin. Grinning uzun qo‘llari va masofadagi ishi Meliqo‘ziyevning bosimi, chapaqay stoykasi va tanaga kuchli zarbalari bilan to‘qnashadi.
Ammo hozircha eng muhim savol jangda kim g‘alaba qozonishi emas. Asosiy savol — Meliqo‘ziyev jahon chempionligiga juda yaqin turgan paytda bunday tavakkalni qabul qiladimi?
Sizningcha, Bektemir Meliqo‘ziyev Ien Grinning chaqiruvini qabul qilishi kerakmi yoki chempionlik jangini kutishi ma’qulmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…