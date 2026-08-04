Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildi

·0·Texno
Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildi

Mashhur Telegram messenjeri dunyo boʻylab bir necha soat davomida Apple’ning App Store rasmiy ilovalar doʻkonidan gʻoyib boʻldi. Bunga ilovada bolalarga nisbatan jinsiy zoʻravonlik materiallari aniqlangani sabab boʻlgan va bu holat texnologiya olamida jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com xabar berishicha, mazkur holat yuzasidan ham Telegram vakillari, ham Apple rasman izoh berib, voqeaning tafsilotlarini ochiqlagan. Ma’lum boʻlishicha, messenjerning vaqtincha bloklanishiga oddiy foydalanuvchilardan biri tomonidan joylashtirilgan taqiqlangan kontent sabab boʻlgan.

Tezkor choralar va ilovaning qaytarilishi

Apple kompaniyasi qoidabuzarlikni aniqlagach, darhol Telegram ilovasini oʻz doʻkonidan vaqtincha olib tashlagan. Oʻz navbatida, Telegram jamoasi ham tezkorlik bilan harakat qilib, barcha qoidabuzar materiallarni oʻchirib tashladi va ushbu kontentni tarqatgan foydalanuvchining akkauntini butunlay blokladi.

Koʻrilgan tezkor chora-tadbirlardan soʻng, oʻsha kunning oʻzida Telegram ilovasi App Store’ga qaytarildi va foydalanuvchilar uchun yana yuklab olish imkoniyati ochildi. Apple vakillari keltirilgan materiallar doʻkon qoidalariga zid ekanini ta’kidlab, nosozlik bartaraf etilgach, cheklov olib tashlanganini tasdiqlagan.

Nol bardoshlik siyosati va statistika

Telegram ma’muriyati bunday turdagi kontentga nisbatan nol bardoshlik siyosatiga amal qilishini qat’iy ta’kidladi. Kompaniya taqdim etgan ma’lumotlarga koʻra, joriy 2026-yil boshidan buyon shunga oʻxshash qoidabuzarliklar bilan bogʻliq boʻlgan qariyb 338 mingdan ortiq guruh va kanallar bloklab qoʻyilgan.

Shuningdek, messenjer vakillari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu kabi holatlarga izoh berib, Apple barcha ilovlarga nisbatan bir xil standartlarni qoʻllashiga umid bildirishdi. Eslatib oʻtamiz, bu kabi holat ilk bor kuzatilayotgani yoʻq — 2018 yilda ham Apple shunga oʻxshash sabablarga koʻra Telegram’ni vaqtincha bloklagan edi.

TelegramApp StoreAppleTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ozon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqdaOzon xarid qilishda yordam beruvchi sunʼiy intellektni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 13:27Elon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladiElon Musk Texasda Advanced Technology Chip Fab qurilishini boshladiBugun, 12:28Zamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiZamonaviy oʻyinlarda 4 GB xotiraga ega videokartalar imkoniyatlari sinovdan oʻtdiBugun, 11:24NASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiNASA Xalqaro kosmik stansiyasining 2030-yildan keyin ham ishlashi mumkinligini bildirdiBugun, 10:52«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...«Samarqand-2028» orbitaga yo‘l oladi: o‘zbek AI moduli bor...Bugun, 08:17Afsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaAfsonaviy GeForce GTX 1080 Ti videokartasi bugungi oʻyinlarda qanday natija koʻrsatmoqdaBugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi