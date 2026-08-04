Telegram ilovasi App Store’dan vaqtincha olib tashlandi va qaytarildi
Mashhur Telegram messenjeri dunyo boʻylab bir necha soat davomida Apple’ning App Store rasmiy ilovalar doʻkonidan gʻoyib boʻldi. Bunga ilovada bolalarga nisbatan jinsiy zoʻravonlik materiallari aniqlangani sabab boʻlgan va bu holat texnologiya olamida jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com xabar berishicha, mazkur holat yuzasidan ham Telegram vakillari, ham Apple rasman izoh berib, voqeaning tafsilotlarini ochiqlagan. Ma’lum boʻlishicha, messenjerning vaqtincha bloklanishiga oddiy foydalanuvchilardan biri tomonidan joylashtirilgan taqiqlangan kontent sabab boʻlgan.
Tezkor choralar va ilovaning qaytarilishiApple kompaniyasi qoidabuzarlikni aniqlagach, darhol Telegram ilovasini oʻz doʻkonidan vaqtincha olib tashlagan. Oʻz navbatida, Telegram jamoasi ham tezkorlik bilan harakat qilib, barcha qoidabuzar materiallarni oʻchirib tashladi va ushbu kontentni tarqatgan foydalanuvchining akkauntini butunlay blokladi.
Koʻrilgan tezkor chora-tadbirlardan soʻng, oʻsha kunning oʻzida Telegram ilovasi App Store’ga qaytarildi va foydalanuvchilar uchun yana yuklab olish imkoniyati ochildi. Apple vakillari keltirilgan materiallar doʻkon qoidalariga zid ekanini ta’kidlab, nosozlik bartaraf etilgach, cheklov olib tashlanganini tasdiqlagan.
Nol bardoshlik siyosati va statistikaTelegram ma’muriyati bunday turdagi kontentga nisbatan nol bardoshlik siyosatiga amal qilishini qat’iy ta’kidladi. Kompaniya taqdim etgan ma’lumotlarga koʻra, joriy 2026-yil boshidan buyon shunga oʻxshash qoidabuzarliklar bilan bogʻliq boʻlgan qariyb 338 mingdan ortiq guruh va kanallar bloklab qoʻyilgan.
Shuningdek, messenjer vakillari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bu kabi holatlarga izoh berib, Apple barcha ilovlarga nisbatan bir xil standartlarni qoʻllashiga umid bildirishdi. Eslatib oʻtamiz, bu kabi holat ilk bor kuzatilayotgani yoʻq — 2018 yilda ham Apple shunga oʻxshash sabablarga koʻra Telegram’ni vaqtincha bloklagan edi.
…