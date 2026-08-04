Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)
Kun Ko'rmas ko'li Qashqadaryoning Hisor davlat qo'riqxonasi G'ilon bo'limi hududidagi baland tog'larda, tik qoyalar va alp o'tloqlari orasida joylashgan. Ko'l yilning katta qismida muz bilan qoplangan, suvi esa nihoyatda tiniq va musaffodir. Qo'riqlanadigan hududda joylashgani sababli u tabiiy holatini deyarli o'zgarmagan holda saqlab kelmoqda.
Qashqadaryoning baland tog‘lari bag‘rida hali to‘liq o‘rganilmagan, sirli va betakror maskanlardan biri — Kun Ko‘rmas ko‘li joylashgan. U Hisor davlat qo‘riqxonasining G‘ilon bo‘limi hududidagi baland tog‘larda, tik qoyalar va alp o‘tloqlari orasida joylashgan.
Ko‘l yilning katta qismida muz bilan qoplangan bo‘lib, uning suvi nihoyatda tiniq va musaffoligi bilan ajralib turadi. Atrofdagi sokinlik, baland tog‘lar, yam-yashil yaylovlar va o‘ziga xos tabiat manzarasi bu hududga yanada sirli ko‘rinish beradi.
Qo‘riqlanadigan hududda joylashgani sababli Kun Ko‘rmas ko‘li o‘zining tabiiy holatini deyarli o‘zgarmagan holda saqlab kelmoqda. Shu bois bu maskan tabiat ixlosmandlari, sayohatchilar va tog‘ manzaralarini sevuvchilar uchun nihoyatda qiziqarli yo‘nalishlardan biri bo‘lishi mumkin.
…