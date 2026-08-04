Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)

·37·O‘zbekiston
Qashqadaryoning sirli Kun Ko‘rmas ko‘li haqida eshitganmisiz? (video)
Qisqacha

Kun Ko'rmas ko'li Qashqadaryoning Hisor davlat qo'riqxonasi G'ilon bo'limi hududidagi baland tog'larda, tik qoyalar va alp o'tloqlari orasida joylashgan. Ko'l yilning katta qismida muz bilan qoplangan, suvi esa nihoyatda tiniq va musaffodir. Qo'riqlanadigan hududda joylashgani sababli u tabiiy holatini deyarli o'zgarmagan holda saqlab kelmoqda.

Qashqadaryoning baland tog‘lari bag‘rida hali to‘liq o‘rganilmagan, sirli va betakror maskanlardan biri — Kun Ko‘rmas ko‘li joylashgan. U Hisor davlat qo‘riqxonasining G‘ilon bo‘limi hududidagi baland tog‘larda, tik qoyalar va alp o‘tloqlari orasida joylashgan.

Ko‘l yilning katta qismida muz bilan qoplangan bo‘lib, uning suvi nihoyatda tiniq va musaffoligi bilan ajralib turadi. Atrofdagi sokinlik, baland tog‘lar, yam-yashil yaylovlar va o‘ziga xos tabiat manzarasi bu hududga yanada sirli ko‘rinish beradi.

Qo‘riqlanadigan hududda joylashgani sababli Kun Ko‘rmas ko‘li o‘zining tabiiy holatini deyarli o‘zgarmagan holda saqlab kelmoqda. Shu bois bu maskan tabiat ixlosmandlari, sayohatchilar va tog‘ manzaralarini sevuvchilar uchun nihoyatda qiziqarli yo‘nalishlardan biri bo‘lishi mumkin.

QashqadaryoHisorG‘ilon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston Markaziy Osiyoda farovonlik bo‘yicha uchlikka kirdiO‘zbekiston Markaziy Osiyoda farovonlik bo‘yicha uchlikka kirdiBugun, 10:02To‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdiTo‘y paytida yong‘in chiqdi, mehmonlar esa raqsni davom ettirdiKecha, 21:03Turistik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiTuristik shaharlarda «Siyesta»: yangi tartib taklif etildiKecha, 10:07Toshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaToshkentda suv 24 soatga o‘chadi: 33 ming kishi qamrovdaKecha, 09:44O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?O‘zbekiston aholisi 38,5 milliondan oshdi: raqamlar nimani ko‘rsatdi?02.08, 20:51Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?Qashqadaryoda qaysi tumanlarda eng ko‘p chaqaloq tug‘ildi?02.08, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi