Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?
Vinisius Junior «Real»da qolishni istamoqda, biroq yangi shartnoma bo'yicha yillik sof maosh, imidj huquqlari va bir martalik bonus masalalarida kelishuvga erishilmagan. AS ma'lumotiga ko'ra, futbolchi har mavsum uchun soliqlardan keyin taxminan 20 million yevro, tijoriy qiyofasidan tushadigan daromaddagi ulushini oshirish va shartnomani uzaytirgani uchun bonus olishni xohlamoqda, ammo bu raqamlar rasman tasdiqlanmagan.
Vinisius Junior «Real»da qolishni istamoqda, Madrid klubi ham braziliyalik yulduz bilan hamkorlikni davom ettirishga qarshi emas. Ammo yangi shartnoma oddiy maosh muzokarasidan ancha murakkab masalaga aylangan: tomonlar yillik to‘lov, imidj huquqlari va bir martalik bonus shartlarini kelishib olishi kerak.
Ispaniyaning AS nashriga ko‘ra, hujumchi har mavsum uchun soliqlardan keyin taxminan 20 million yevro olishni, tijoriy qiyofasidan tushadigan daromaddagi ulushini oshirishni va shartnomani uzaytirgani uchun alohida bonus olishni istamoqda. Biroq ushbu raqamlar klub yoki futbolchi tomonidan rasman tasdiqlangan emas.
20 million yevro — faqat maoshning o‘zi
AS ma’lumotiga ko‘ra, Vinisius 2022 yilda imzolagan amaldagi shartnomasi bo‘yicha besh mavsum davomida jami 75 million yevro sof maosh olishi belgilangan. Bu o‘rtacha har mavsum uchun 15 million yevrodan to‘g‘ri keladi.
Shartnoma progressiv tarzda tuzilgan: futbolchining yillik daromadi dastlab taxminan 10 million yevrodan boshlangan va oxirgi mavsumda 18 million yevro atrofiga yetishi kutilmoqda. Shuningdek, individual sovrin bilan bog‘liq band asosida unga qo‘shimcha to‘lov ham qaralgan.
Yangi kelishuvda so‘ralayotgan 20 million yevro — futbolchining soliqlar ushlab qolinganidan keyin oladigan mablag‘i. Demak, klubning maosh, soliq va boshqa majburiy to‘lovlarni qamrab oluvchi umumiy xarajati bundan ancha yuqori bo‘ladi.
Masala
Amaldagi holat
Xabar qilinayotgan talab
Shartnoma muddati
2027 yil 30 iyungacha
Uzaytirilishi kutilmoqda
O‘rtacha sof maosh
Mavsumiga 15 mln yevro
Taxminan 20 mln yevro
Imidj huquqlari
Katta qismi klub bilan bo‘linadi
Futbolchi ulushini oshirish
Bir martalik to‘lov
Ochiqlanmagan
Yangi shartnoma uchun bonus
«Real»ning rasmiy bayonotida Vinisius bilan amaldagi kelishuv 2027 yil 30 iyungacha mo‘ljallangani tasdiqlangan. Klub yangi muzokaralar shartlari haqida hozircha ochiq ma’lumot bergan emas.
Asosiy tortishuv imidj huquqlari bo‘lishi mumkin
Vinisius faqat maydondagi natijalari bilan emas, tijoriy qiymati bilan ham «Real»ning muhim aktivlaridan biri hisoblanadi.
AS ma’lumotiga ko‘ra, Madrid klubi hozir futbolchining tijoriy qiyofasidan foydalanish huquqlarining qariyb 50 foiziga egalik qiladi. Braziliyalik hujumchi esa yangi shartnomada o‘z ulushini oshirishni xohlamoqda.
Imidj huquqlari quyidagi yo‘nalishlardan tushadigan daromadni qamrab olishi mumkin:
reklama shartnomalari;
ijtimoiy tarmoqlardagi tijoriy materiallar;
futbolchining nomi va suratidan foydalanish;
shaxsiy homiylar bilan hamkorlik;
turli brendlar ishtirokidagi reklamalar.
Vinisius xalqaro kompaniyalar bilan ko‘plab shaxsiy shartnomalarga ega. Shu sabab imidj huquqlaridagi hatto kichik o‘zgarish ham futbolchi va klub uchun katta moliyaviy ahamiyat kasb etishi mumkin. Bu — uning homiylik portfeli va tijoriy maqomidan kelib chiqqan tahliliy xulosa.
Nega futbolchi alohida bonus so‘rayapti?
AS yangi shartnoma uchun bir martalik «uzaytirish bonusi» ham muzokara mavzusiga aylanganini yozmoqda. Uning aniq miqdori ochiqlanmagan.
Futbolchi tomonining ehtimoliy mantig‘i tushunarli: Vinisius shartnomasining oxirgi yiliga kirmoqda. Agar kelishuv uzaytirilmasa, u 2027 yil yozida erkin agentga aylanishi va boshqa klubdan katta imzo bonusi olishi mumkin.
Shu sabab uning vakillari «Real» bilan qolish evaziga shu imkoniyatning ma’lum qismini yangi shartnoma bonusi orqali qoplashga harakat qilayotgan bo‘lishi mumkin. Biroq bu — muzokara tuzilishiga asoslangan tahlil; bonus talabi va uning miqdori rasman tasdiqlanmagan.
AS va Cadena SER xabarlarida farq bor
Ispaniya matbuotida muzokaraning moliyaviy tafsilotlari bo‘yicha bir-biridan farq qiluvchi xabarlar tarqalmoqda.
AS 3 avgustda Vinisius avvalgi talabini taxminan 30 million yevrodan 20 million yevrogacha pasaytirgani va hozir shu summa atrofida sof maosh istashini yozdi. Nashrga ko‘ra, futbolchining asosiy maqsadi «Real» bilan shartnomani uzaytirishdir.
Cadena SER esa klubning avvalgi taklifi 20 million yevro atrofida bo‘lgani, Vinisius bu shartni qabul qilmagani va muzokaralar to‘xtab turganini xabar qildi. Manba braziliyalik futbolchi jamoadagi eng yuqori maosh oluvchilar bilan bir darajada baholanishni kutayotganini ta’kidlagan.
Shuning uchun «Vinisius aniq 20 million yevro talab qilmoqda» degan ma’lumotga rasmiy shart sifatida qarashga hali erta. Ishonchli ispan manbalarining o‘zi ham qaysi tomon 20 millionlik raqamni taklif qilgani haqida turlicha ma’lumot bermoqda.
Muzokaralar nega so‘nggi bosqichda to‘xtagan?
AS ma’lumotiga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi avvalgi yuzma-yuz muzokara 2025 yilgi klublar o‘rtasidagi jahon chempionatidan keyin o‘tkazilgan.
O‘sha paytda futbolchi dastlabki moliyaviy talabini pasaytirgan, «Real» esa o‘z taklifini yaxshilagan. Tomonlar kelishuvga juda yaqin kelgan, ammo so‘nggi masalalarda hech biri yon berishni istamagani uchun shartnoma imzolanmagan.
Endi muzokarani qiyinlashtirayotgan uchta asosiy masala bor:
1. Maoshlar iyerarxiyasi
«Real» Vinisiusga katta maosh taklif qilsa, jamoadagi boshqa yetakchi futbolchilarning shartnomalarini ham qayta ko‘rib chiqishga to‘g‘ri kelishi mumkin.
2. Imidj huquqlari
Klub futbolchining tijoriy daromadidan olinadigan muhim ulushni yo‘qotishni istamasligi tabiiy. Vinisius esa global reklama qiymati oshgani sabab huquqlarning kattaroq qismini o‘zida saqlab qolishga intilmoqda.
3. Bir martalik bonus
Bonusning miqdori juda katta bo‘lsa, yangi shartnomaning umumiy qiymati yillik maoshdan sezilarli darajada oshib ketishi mumkin.
Demak, muzokaradagi farqni faqat «15 million yoki 20 million» degan savol bilan tushuntirish yetarli emas. Tomonlar shartnomaning to‘liq iqtisodiy qiymatini kelishmoqda.
Vaqt kimning foydasiga ishlayapti?
Vinisiusning shartnomasi 2027 yil yozida tugaydi. Amaldagi transfer qoidalariga ko‘ra, u 2027 yil yanvaridan boshlab xorijiy klublar bilan kelgusi mavsum uchun dastlabki kelishuv imzolash imkoniga ega bo‘ladi.
Bu futbolchining muzokaralardagi pozitsiyasini kuchaytiradi. Shartnoma yakunlanishiga qancha kam vaqt qolsa, boshqa klublar uni transfer tovonisiz qo‘lga kiritish imkoniyatiga shuncha yaqinlashadi.
«Real» uchun esa muhim qaror muddati qisqarib bormoqda. Agar yangi kelishuvga erishilmasa, klub oldida uchta asosiy ssenariy qolishi mumkin:
Futbolchining shartlariga yaqinlashib, kelishuvni uzaytirish.
Shartnoma tugashidan oldin uni sotish imkoniyatini ko‘rib chiqish.
Vinisiusni yana bir mavsum tarkibda saqlab, 2027 yilda erkin agent sifatida ketishiga rozi bo‘lish.
Cadena SER ham vaziyat yaqin vaqt ichida shu uch ssenariydan biriga borib taqalishi mumkinligini qayd etgan.
«Real» uchun masala faqat futbol haqida emas
Vinisius maydondagi hal qiluvchi harakatlari bilan birga, klubning xalqaro marketing qiymatiga ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Shu sabab uning ketishi «Real» uchun bir vaqtning o‘zida sport va tijoriy yo‘qotish bo‘lishi mumkin.
Biroq futbolchining barcha talablarini qabul qilish ham klub uchun pretsedent yaratadi. Keyingi muzokaralarda boshqa yetakchilar ham katta bonus, yuqori maosh yoki imidj huquqlarining kengroq ulushini so‘rashi mumkin.
Shu nuqtayi nazardan, «Real» oldidagi vazifa Vinisiusni shunchaki saqlab qolish emas. Klub uning qiymatini tan oladigan, biroq jamoaning umumiy moliyaviy va maosh tizimini buzmaydigan formulani topishi kerak.
Qolish istagi bor, ammo imzo hali qo‘yilmadi
So‘nggi xabarlarning eng muhim nuqtasi — Vinisiusning ustuvor maqsadi hamon «Real»da qolish ekani. Madrid klubi ham uning shartnomasini uzaytirishni istaydi.
Ammo ikki tomonning istagi bir xil bo‘lishi avtomatik ravishda kelishuvga erishilishini anglatmaydi. 20 million yevro atrofidagi sof maosh, imidj huquqlari va bir martalik bonus bo‘yicha muvozanat topilmasa, muzokara yana cho‘zilishi mumkin.
Hozircha aniq bo‘lgan yagona rasmiy ma’lumot — Vinisiusning «Real» bilan shartnomasi 2027 yil 30 iyungacha amal qiladi. Qolgan moliyaviy tafsilotlar esa Ispaniya matbuotida tarqalayotgan, ammo tomonlar tasdiqlamagan xabarlardir.
Sizningcha, «Real» Vinisiusning talablarini qabul qilishi kerakmi yoki klub maosh tizimini ustun qo‘yishi lozimmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…