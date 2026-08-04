Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldi

·73·Dunyo
Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldi
Qisqacha

Tokiodagi Tama zooparkida rekord darajadagi issiq oqibatida bir hafta ichida 3 dan 15 yoshgacha bo‘lgan uch urg‘ochi sher nobud bo‘ldi. Dastlabki veterinariya tekshiruvlari hayvonlarda kuchli suvsizlanish va bir nechta a’zolar faoliyatining izdan chiqqanini ko‘rsatdi. 3 yoshli Mugi 28 iyul kuni, 11 yoshli Ichigo 31 iyul kuni, 15 yoshli Luena esa 3 avgust kuni halok bo‘lgan.

Yaponiya poytaxti Tokiodagi Tama zooparkida kuchli issiq oqibatida uch urg‘ochi sher nobud bo‘ldi. Mamlakatda kuzatilayotgan rekord darajadagi jazirama nafaqat odamlar, balki hayvonlar hayotiga ham jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Bu haqda BBC xabar berdi.

Zoopark ma’muriyati ma’lumotiga ko‘ra, bir hafta ichida yoshi 3 dan 15 yoshgacha bo‘lgan uch urg‘ochi sher halok bo‘lgan. Dastlabki veterinariya tekshiruvlari ularda kuchli suvsizlanish va bir vaqtning o‘zida bir nechta a’zolar faoliyati izdan chiqqanini ko‘rsatgan. Mutaxassislar bu holatning asosiy sababi sifatida yuqori haroratni ko‘rsatmoqda.

Tama zooparki vakili Miva Kosaka bunday holat ilgari hech qachon kuzatilmaganini ta’kidladi.

«Bu biz uchun birinchi shunday hodisa. O‘tgan yoz ham issiq bo‘lgan edi, ammo arslonlarimiz orasida bunday yo‘qotish bo‘lmagan», — dedi u.

Ma’lum qilinishicha, 3 yoshli Mugi 19 iyul kuni ovqat yeyishdan bosh tortgan. Oradan bir kun o‘tib u oyoqqa tura olmay qolgan. Xodimlar uni sovutish, organizmga suyuqlik, vitamin va dori vositalari berish orqali qutqarishga harakat qilgan. Biroq sher 28 iyul kuni nobud bo‘lgan. Keyinchalik 31 iyul kuni 11 yoshli Ichigo, 3 avgust kuni esa 15 yoshli Luena ham halok bo‘lgan.

Hozirda yana uch sher — ikki erkak va bir urg‘ochining ahvoli og‘ir ekani aytilmoqda. Ular mustaqil harakatlana olmayapti va doimiy veterinariya nazorati ostida davolanmoqda. Shu bilan birga, yana to‘rt sherning ahvoli yaxshilanayotgani, olti sherda esa hech qanday muammo kuzatilmagani ma’lum qilindi.

Zoopark hayvonlarni himoya qilish maqsadida maxsus sovutish tizimlarini ishga tushirgan. Arslonlar ko‘chma konditsionerlar va sanoat ventilyatorlari o‘rnatilgan hududlarga joylashtirilmoqda.

JapanTokyoTama ZooBBC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiFutbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdiBugun, 14:2195 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!Bugun, 14:16Dunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiDunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiBugun, 13:22Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBritaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBugun, 12:56It egasining jasadini topishga yordam berdiIt egasining jasadini topishga yordam berdiBugun, 12:47AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiAQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi