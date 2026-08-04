Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdi

·18·Dunyo
Futbol yulduzlari Neymar va Messi Venesueladagi kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berdi
Qisqacha

Braziliyalik futbolchi Neymar Venesueladagi ikki kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berish uchun 250 ming dollar xayriya qildi. Mablag‘ oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon va vaqtinchalik boshpana bilan ta’minlashga yo‘naltiriladi. Lionel Messining rafiqasi Antonela Rokkutsso xalqaro xayriya tashabbusini targ‘ib qilib, kuzatuvchilarini yordam jamg‘armasiga mablag‘ o‘tkazishga chaqirdi.

Braziliyalik futbolchi Neymar Venesueladagi ikki kuchli zilziladan jabrlanganlarga yordam berish uchun 250 ming dollar xayriya qildi. Mablag‘ oziq-ovqat, ichimlik suvi, dori-darmon va vaqtinchalik boshpana bilan ta’minlash ishlariga yo‘naltirilishi aytilgan. Futbolchi ijtimoiy tarmoqda Venesuela xalqi bilan birga ekanini bildirdi.

Lionel Messining rafiqasi Antonela Rokkutsso ham jabrlanganlarni qo‘llab-quvvatlash uchun xalqaro xayriya tashabbusini targ‘ib qildi. U kuzatuvchilarini yordam jamg‘armasiga mablag‘ o‘tkazishga chaqirdi.

Kampaniya orqali to‘plangan mablag‘ iyun oxirida 5 million dollardan oshgan. Bu pul Messi oilasining shaxsiy xayriyasi emas, balki ko‘plab insonlar bergan umumiy mablag‘ hisoblanadi.

NeymarLionel MessiVenesuelaAntonela Roccuzzo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!Bugun, 14:16Rekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiRekord issiqlik zooparkda uch sherning umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:51Dunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiDunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardiBugun, 13:22Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBritaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBugun, 12:56It egasining jasadini topishga yordam berdiIt egasining jasadini topishga yordam berdiBugun, 12:47AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiAQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiBugun, 12:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi