Vetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi

·31·Madaniyat
Vetnamda mashhur teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi
Qisqacha

Vetnamda ommalashgan uch bortli bilyardda teshiklari bo‘lmagan stolda oq, sariq va qizil rangdagi uchta shar ishlatiladi. O‘yinchi o‘z shari bilan qolgan ikki sharni urishi kerak, biroq zarba hisoblanishi uchun shar raqib sharlariga yetib borguncha yoki ular orasida kamida uch marta stol bortiga tegishi lozim. Mazkur o‘yin aniq hisob-kitob, burchakni to‘g‘ri tanlash va zarba kuchini nazorat qilishni talab etadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda teshiklari bo‘lmagan bilyard stoli aks etgan videolar ko‘pchilikning qiziqishiga sabab bo‘ldi. Bu o‘yin karambol bilyardi, aniqrog‘i, uch bortli bilyard deb ataladi.

Unda odatiy bilyarddagidek shar tushirish uchun teshiklar bo‘lmaydi. O‘yinda oq, sariq va qizil rangdagi uchta shar ishlatiladi. O‘yinchining vazifasi o‘z shari bilan qolgan ikki sharga tegishdan iborat.

Biroq zarba hisobga olinishi uchun shar raqib sharlariga yetib borishdan oldin yoki oraliqda kamida uch marta stol bortiga tegishi kerak. Shu sabab karambol bilyardi aniq hisob-kitob, burchakni to‘g‘ri tanlash va zarba kuchini nazorat qilishni talab etadi.

Bu sport turi Vetnamda ayniqsa ommalashgan. Tarmoqlarda tarqalgan videolardan so‘ng ko‘pchilik teshiksiz bilyard qoidalariga qiziqish bildirmoqda.

Vietnam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Go‘zal aktrisa Jamila G‘ofurovaning qizi Malayziyadagi MMA sporti bo‘yicha 2 o‘rinni egalladi!Bugun, 14:36Garri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiGarri Staylzning kutilmagan yiqilishi konsertni to‘xtatmadiBugun, 12:59Murodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiMurodbek Qilichevning onasi 71 yoshida vafot etdiBugun, 12:07Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)Kecha, 23:03«Ayol» seriali ortidagi 7 yillik mojaro oshkor bo‘ldi«Ayol» seriali ortidagi 7 yillik mojaro oshkor bo‘ldiKecha, 22:12“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?“Taksi” filmi atigi 30 kunda yozilganini bilasizmi?Kecha, 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida