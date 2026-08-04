Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?
Maxmud Muradov Pragada Uill Flyorini ikkinchi raundda texnik nokautga uchratib, OKTAGON MMA'ning yarim og'ir vazndagi to'laqonli chempioniga aylandi. U g'alabadan keyin o'rta vazndagi amaldagi to'laqonli chempion Kshishtof Yotkoni navbatdagi raqib sifatida tilga oldi. Ehtimoliy jang o'rta vaznda kamarlarni birlashtirish bahsi bo'lishi mumkin, biroq uning vazn toifasi, sanasi va manzili hozircha rasman e'lon qilinmagan.
Maxmud Muradov Pragada Uill Flyorini ikkinchi raundda texnik nokautga uchratib, OKTAGON MMA'ning yarim og‘ir vazndagi to‘laqonli chempioniga aylandi. Ammo o‘zbekistonlik jangchi g‘alabadan keyin yangi kamarni nishonlash bilan cheklanmadi — u navbatdagi raqib sifatida polshalik Kshishtof Yotko nomini tilga oldi.
Bu oddiy chaqiruv emas. Muradov o‘rta vaznda vaqtinchalik chempion, Yotko esa ushbu divizionning amaldagi to‘laqonli chempioni hisoblanadi. Eng qizig‘i, ular olti yil avval UFC'da jang qilishi kerak edi, ammo o‘sha bellashuv amalga oshmagan.
Flyorining ustunligi 15 soniyada yo‘qqa chiqdi
OKTAGON 92 turniri 1 avgust kuni Chexiyaning Praga shahridagi Shtvanitse orolida o‘tkazildi. Vaqt farqi sabab asosiy janglar O‘zbekistonda 2 avgust tongiga to‘g‘ri keldi. Turnir oldidan Flyori yarim og‘ir vazn kamari sohibi va OKTAGON'ning eng xavfli jangchilaridan biri sifatida ko‘rsatilgandi.
Birinchi raundda irlandiyalik chempion kurash va qafas yonidagi bosim orqali Muradovga muammo tug‘dirdi. Ammo ikkinchi raund boshlanganidan atigi 15 soniya o‘tib, o‘zbekistonlik jangchi qarshi o‘ng zarbani aniq yetkazdi.
Flyori muvozanatni yo‘qotib yiqilgach, Muradov zarbalar seriyasini davom ettirdi va hakam bahsni to‘xtatdi. Shu tariqa, Uill Flyorining OKTAGON'dagi olti janglik g‘alabali seriyasi yakunlandi, yarim og‘ir vazn kamari esa Muradovga o‘tdi.
Yangi chempionning birinchi nishoni ma’lum
Jangdan keyin Muradov o‘rta vazndagi amaldagi chempion Kshishtof Yotko bilan kuch sinashish istagini bildirdi.
Bu bellashuv sport nuqtayi nazaridan mantiqiy ko‘rinadi. Chunki ayni paytda o‘rta vaznda ikki xil kamar egasi bor:
Jangchi
Maqomi
Kshishtof Yotko
O‘rta vaznda to‘laqonli chempion
Mahmud Muradov
O‘rta vaznda vaqtinchalik chempion
Mahmud Muradov
Yarim og‘ir vaznda to‘laqonli chempion
OKTAGON'ning rasmiy sahifasida Muradov hali ham o‘rta vazndagi vaqtinchalik chempion sifatida ko‘rsatilgan. Yotko esa Kerim Engizekni mag‘lub etib, divizionning yangi to‘laqonli chempioniga aylangan.
Shu sabab ehtimoliy Muradov — Yotko jangi o‘rta vaznda kamarlarni birlashtirish bahsi bo‘lishi mumkin. Biroq promoushen hozircha uchrashuvning vazn toifasi, sanasi yoki manzilini rasman e’lon qilgani yo‘q.
Bu jang 2020 yildayoq o‘tishi kerak edi
Muradov va Yotko o‘rtasidagi tarix yangi emas. Ular 2020 yil 31 oktyabr kuni Las-Vegasdagi UFC Fight Night turnirida to‘qnashishi belgilangandi.
Biroq polshalik jangchi tayyorgarlik vaqtida jarohat oldi va uchrashuvdan chiqdi. O‘sha paytda Yotko oyoq barmog‘ini sindirganini bildirib, Muradovdan qisqa muddat qolganda jangni tark etgani uchun uzr so‘ragan.
Keyin Muradovga Kevin Holland raqib sifatida belgilandi. Ammo o‘zbekistonlik jangchining COVID-19 testi ijobiy chiqqanidan keyin bu bahs ham amalga oshmadi.
Shu tariqa, 2020 yilda boshlangan syujet yakunsiz qolgan:
Muradov va Yotko o‘rtasida jang belgilandi.
Yotko jarohat tufayli chiqib ketdi.
Kevin Holland yangi raqib bo‘ldi.
Muradovda koronavirus aniqlandi.
Kutilgan to‘qnashuv olti yilga kechikdi.
Endi ular UFC'da emas, Yevropaning yirik promoushenlaridan biri bo‘lgan OKTAGON'da chempionlar sifatida uchrashishi mumkin.
Yotko ham ikkinchi kamarni ko‘zlagan
Ushbu ehtimoliy jangni yanada qiziqarli qiladigan jihat bor. Kshishtof Yotko avvalroq o‘rta vaznda chempion bo‘lganidan keyin yarim og‘ir vaznga ko‘tarilib, ikkinchi kamar uchun kurashish istagini bildirgandi.
O‘sha paytda yarim og‘ir vazn kamari Uill Flyoriga tegishli edi. Endi esa ushbu unvonni aynan Mahmud Muradov qo‘lga kiritdi.
Demak, ikki xil ssenariy yuzaga kelishi mumkin:
Birinchi variant: Muradov vaznini tushirib, o‘rta vazndagi kamarlarni birlashtirish uchun Yotkoga qarshi jang qiladi.
Ikkinchi variant: Yotko yarim og‘ir vaznga ko‘tarilib, Muradovning yangi kamariga da’vogarlik qiladi.
Sport mantig‘iga ko‘ra, birinchi variant tabiiyroq. Chunki vaqtinchalik chempion odatda to‘laqonli chempion bilan birlashtiruvchi jang o‘tkazishi kerak. Ammo Muradovning yarim og‘ir vazndagi yangi maqomi promoushenga kattaroq intriga yaratish imkonini ham beradi.
Muradov uchun ikki vazndagi sinov oson bo‘lmaydi
Yarim og‘ir vaznda g‘alaba qozongan Muradov o‘rta vaznga qaytsa, yana vazn tashlash jarayonidan o‘tishi kerak bo‘ladi. Bu jangchining jismoniy holati, tiklanishi va tayyorgarlik muddatiga ta’sir qilishi mumkin.
Yotko esa o‘rta vaznda tabiiyroq harakat qiladigan, kurash va nazoratga tayanadigan tajribali sportchi. U UFC'da 17 ta jang o‘tkazib, 11 tasida g‘alaba qozongan va OKTAGON'da chempionlikkacha yetib borgan. Promoushen uni o‘z divizionidagi eng tajribali jangchilardan biri sifatida ta’riflaydi.
Ehtimoliy bellashuvda uslublar to‘qnashuvi kuzatiladi:
Muradov masofa va tezkor zarbalardan foydalanadi;
Yotko raqib harakatini cheklash va jangni nazorat qilishga intiladi;
Muradovda nokaut kuchi bor;
Yotko uzoq va taktik bahslarda xavfli;
ikkalasi ham UFC darajasida katta tajriba to‘plagan.
Flyoriga qarshi jangda Muradov bosim ostida ham xotirjam qolib, bitta aniq qarshi zarba bilan bahsni o‘zgartirishini ko‘rsatdi. Yotko esa uni qafas yonida ushlash va zarba berish uchun qulay masofa qoldirmaslikka harakat qilishi mumkin.
Flyori ham revanshni unutgani yo‘q
Irlandiyalik jangchi mag‘lubiyatdan keyin Muradovning mahoratini tan oldi. U o‘zbekistonlik sportchini OKTAGON'dagi tabiiy iqtidori eng yuqori jangchilardan biri deb atadi, ammo kelajakda kamarni qaytarib olishini ham ta’kidladi.
Bu Muradov oldida kamida uchta ehtimoliy yo‘nalish borligini anglatadi:
Ehtimoliy raqib
Jangning ahamiyati
Kshishtof Yotko
O‘rta vazn kamarlarini birlashtirish
Uill Flyori
Yarim og‘ir vaznda revansh
Yangi da’vogar
Yarim og‘ir vazn kamarini ilk himoya qilish
Muradov Yotkoni tanlasa, yarim og‘ir vazn divizionidagi kamar himoyasi ma’lum muddatga kechikishi mumkin. Aksincha, avval yangi unvonni himoya qilsa, o‘rta vazndagi vaqtinchalik chempionlik masalasi yana ochiq qoladi.
Oddiy jang emas, ikki chempionning hisob-kitobi
Muradov va Yotkoning yo‘llari 2020 yilda kesishishi kerak edi. O‘shanda ular UFC reytingida yuqorilashni istagan ikki o‘rta vazn jangchisi edi. Oradan olti yil o‘tib, har ikkisi Yevropaga qaytdi va bir promoushenda chempionlik kamarlarini qo‘lga kiritdi.
Muradov hozir noyob vaziyatda:
yarim og‘ir vaznda to‘laqonli chempion;
o‘rta vaznda vaqtinchalik chempion;
OKTAGON'da mag‘lubiyatsiz;
so‘nggi jangini texnik nokaut bilan yakunlagan.
Yotko esa o‘rta vaznning asosiy kamariga ega. Shuning uchun bu bellashuv rasman tasdiqlansa, shunchaki navbatdagi jang emas, balki diviziondagi haqiqiy chempionni aniqlaydigan va 2020 yildan qolgan ochiq hisobni yopadigan bahsga aylanadi.
Sizningcha, Muradov Yotko bilan o‘rta vaznda jang qilishi kerakmi yoki avval yarim og‘ir vazn kamarini himoya qilgani ma’qulmi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…