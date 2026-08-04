Mark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradi
Ayaks klubi Barselona darvozaboni Mark ter Stegenni joriy mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. 34 yoshli germaniyalik futbolchi avvalroq Girona safida ham ijarada to'p surgan, Barselona bilan esa barcha musobaqalarda 423 ta uchrashuvda qatnashgan. Mark ter Stegen Barselona bilan UEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritgan va yetti marotaba Ispaniya La ligasi chempioni bo'lgan.
Niderlandiyaning Ayaks klubi Barselona darvozaboni Mark ter Steganni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 34 yoshli tajribali germaniyalik futbolchi Amsterdam jamoasiga joriy mavsum oxiriga qadar ijara asosida koʻchib oʻtgan. Ushbu transfer Erediviziya grandlari uchun tarkibni sezilarli darajada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Germaniya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Mark ter Stegen soʻnggi vaqtlarda Girona safida ham ijarada toʻp surgan edi. Uning Amsterdam klubiga kelishi jamoaning yangi mavsumdagi ambitsiyalarini yanada oshirishi kutilmoqda. Tajribali darvozabonning xalqaro maydonlardagi ulkan tajribasi Ayaks uchun muhim ustunlik beradi.
Iqtidorli darvozabonning Kataloniyadagi yorqin davriMark ter Stegen 1992-yil 30-aprelda Germaniyaning Menxenglatbax shahrida tavallud topgan. Professional futbolchilik faoliyatini tugʻilib oʻsgan shahrining Borussiya Menxenglatbax klubida boshlagan darvozabon, mazkur jamoa safida uch yarim mavsum davomida 127 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining iqtidorini namoyon etgan edi.
Uning ushbu muvaffaqiyatli oʻyinlari 2014-yilning yozida Kataloniyaning Barselona klubiga oʻtishini taʼminladi. Barselona safida oʻtkazgan oʻn yillik faoliyati davomida germaniyalik posbon barcha musobaqalarda jami 423 ta uchrashuvda qatnashdi va Ispaniya futbolida oʻz nomini muhrladi.
Yangi chaqiruv va tanish muhitBarselona safida oʻtkazgan yillari davomida Mark ter Stegen klub bilan birgalikda UEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritdi, shuningdek, yetti marotaba Ispaniya La ligasi chempionligini tantana qildi. Uning kataloniyaliklar safidagi xizmatlari jamoaning koʻplab zafarlarida hal qiluvchi rol oʻynagan.
Ayaks sport rahbariyati, xususan, Jordi Cruyff bu transferni amalga oshirish ustida uzoq vaqt davomida ish olib borganini taʼkidladi. Oldindan bir-birlarini yaxshi bilgan mutaxassis va futbolchining Amsterdamda uchrashishi jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Jordi Cruyffning soʻzlariga koʻra, Mark ter Stegenning yuksak mahorati va boy tajribasi jamoaga darhol yordam beradi. Ayaks rahbariyati ushbu murakkab kelishuv nihoyat muvaffaqiyatli yakunlanganidan mamnunligini bildirib, darvozabonga kelgusi oʻyinlarda omad tiladi.
…