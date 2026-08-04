Mark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradi

·34·Sport
Mark ter Stegen faoliyatini Ayaks safida davom ettiradi
Qisqacha

Ayaks klubi Barselona darvozaboni Mark ter Stegenni joriy mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib olganini rasman e'lon qildi. 34 yoshli germaniyalik futbolchi avvalroq Girona safida ham ijarada to'p surgan, Barselona bilan esa barcha musobaqalarda 423 ta uchrashuvda qatnashgan. Mark ter Stegen Barselona bilan UEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritgan va yetti marotaba Ispaniya La ligasi chempioni bo'lgan.

Niderlandiyaning Ayaks klubi Barselona darvozaboni Mark ter Steganni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, 34 yoshli tajribali germaniyalik futbolchi Amsterdam jamoasiga joriy mavsum oxiriga qadar ijara asosida koʻchib oʻtgan. Ushbu transfer Erediviziya grandlari uchun tarkibni sezilarli darajada kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Germaniya terma jamoasi aʼzosi boʻlgan Mark ter Stegen soʻnggi vaqtlarda Girona safida ham ijarada toʻp surgan edi. Uning Amsterdam klubiga kelishi jamoaning yangi mavsumdagi ambitsiyalarini yanada oshirishi kutilmoqda. Tajribali darvozabonning xalqaro maydonlardagi ulkan tajribasi Ayaks uchun muhim ustunlik beradi.

Iqtidorli darvozabonning Kataloniyadagi yorqin davri

Mark ter Stegen 1992-yil 30-aprelda Germaniyaning Menxenglatbax shahrida tavallud topgan. Professional futbolchilik faoliyatini tugʻilib oʻsgan shahrining Borussiya Menxenglatbax klubida boshlagan darvozabon, mazkur jamoa safida uch yarim mavsum davomida 127 ta uchrashuvda maydonga tushib, oʻzining iqtidorini namoyon etgan edi.

Uning ushbu muvaffaqiyatli oʻyinlari 2014-yilning yozida Kataloniyaning Barselona klubiga oʻtishini taʼminladi. Barselona safida oʻtkazgan oʻn yillik faoliyati davomida germaniyalik posbon barcha musobaqalarda jami 423 ta uchrashuvda qatnashdi va Ispaniya futbolida oʻz nomini muhrladi.

Yangi chaqiruv va tanish muhit

Barselona safida oʻtkazgan yillari davomida Mark ter Stegen klub bilan birgalikda UEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritdi, shuningdek, yetti marotaba Ispaniya La ligasi chempionligini tantana qildi. Uning kataloniyaliklar safidagi xizmatlari jamoaning koʻplab zafarlarida hal qiluvchi rol oʻynagan.

Ayaks sport rahbariyati, xususan, Jordi Cruyff bu transferni amalga oshirish ustida uzoq vaqt davomida ish olib borganini taʼkidladi. Oldindan bir-birlarini yaxshi bilgan mutaxassis va futbolchining Amsterdamda uchrashishi jamoa ichidagi muhitni yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Jordi Cruyffning soʻzlariga koʻra, Mark ter Stegenning yuksak mahorati va boy tajribasi jamoaga darhol yordam beradi. Ayaks rahbariyati ushbu murakkab kelishuv nihoyat muvaffaqiyatli yakunlanganidan mamnunligini bildirib, darvozabonga kelgusi oʻyinlarda omad tiladi.

Mark ter StegenAyaksBarselonaErediviziyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiKristian Kivu Milan derbisining mavsumoldi ahamiyatini pasaytirdiBugun, 14:31Vinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdiVinisius Junior transferi: agentining Londondagi posti mish-mishlarni kuchaytirdiBugun, 14:14Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Vinisius «Real»dan 20 million yevro so‘radi: bitim nega cho‘zilmoqda?Bugun, 14:07Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bugun, 13:49Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Maxmud Muradov ikki kamar sari: 2020 yilgi jang qayta tiriladimi?Bugun, 13:35Pari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiPari Sen-Jermen Kunde uchun Barselona bilan muzokaralarga kirishdiBugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda