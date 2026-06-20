Montella: «Bunday omadsizlik 50 ta o‘yinda bir marta bo‘ladi, hech kimni ayblamayman»
Turkiya milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida Paragvaydan uchragan mag‘lubiyati (0:1) va musobaqa bilan erta xayrlashishi ortidan bosh murabbiy Vinchenso Montella o‘z munosabatini bildirdi. Italiyalik mutaxassis jamoadagi omadsizlik sabablarini tushuntirishga harakat qildi va tanqidlar ostida qolgan shogirdlarini to‘liq himoya qildi.
Raqamlar bor, natija yo‘q: «65 ta zarba va taqdir hazili»
Montellaning fikricha, Turkiya terma jamoasi o‘yin jihatidan raqiblardan aslo qolishmagan, biroq futbolda omad omili ulardan butunlay yuz o‘girgan.
Vinchenso Montellaning bayonoti:
«Juda afsusdaman, Turkiyadan yuqori natijalar kutishayotgandi. O‘zimizda ham katta umidlar bor edi. Turkiya futbol federatsiyasi uchun ham afsusdaman. Futbolchilarimiz qanchalik mehnat qilganini bilaman. Bunday holat odatda har 50 ta o‘yindan bittasida sodir bo‘ladi. Ikki o‘yinda 65 taga yaqin zarba berdik. Hatto to‘p nazorati haqida gapirgim ham kelmayapti. Omad biz tomonda bo‘lmadi. Futbolchilarga aytdim: «Sizlar bor kuchingizni berdingiz. Taqdirdan qochib bo‘lmaydi».
Murabbiy pozitsiyasi: Aybdorlar qidirilmaydi
Ommaviy axborot vositalari va muxlislar tomonidan bo‘layotgan keskin tanqidlarga qaramay, bosh murabbiy mag‘lubiyatda biror bir futbolchini alohida ayblash fikridan yiroq ekanini ta’kidladi:
Intilish birinchi o‘rinda: «Men “u futbolchi ko‘proq ish qilishi kerak edi” yoki “bu yaxshiroq o‘ynashi mumkin edi” demayman. Doim futbolchining intilishlariga qarayman.»
Jon kuydirib o‘ynashdi: «Ularning barchasi kurash olib bordi, katta ishtiyoq namoyish etdi. Hamma qattiq mehnat qildi, jon kuydirib o‘ynadi, ammo afsuski, natija bo‘lmadi. Bir kishini ajratib, tanqid qilish oson. Hech kimni ayblashning keragi yo‘q.»
Psixologik to‘siq va tizimli muammo
Italiyalik mutaxassis Turkiya futbolining kelajagi uchun muhim bo‘lgan strategik muammoga ham to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, muvaffaqiyat qozonish uchun Jahon chempionatlarida qatnashish terma jamoa uchun oddiy odatga aylanishi kerak.
Muntazamlik shart: Turkiya terma jamoasi yirik turnirlarda va JCHlarda doimiy ravishda ishtirok etish tizimini shakllantirishi lozim.
Ongdagi barer: Musobaqaga muntazam chiqmaslik futbolchilar ongida qandaydir psixologik to‘siq paydo qiladi. Milliy jamoa bu noxush an’anani buzishi shart.
Vinchenso Montella o‘zining ham juda qattiq ranjiganligini yashirmadi, biroq qo‘llaridan kelgan barcha ishni qilganliklarini qo‘shimcha qildi. Turkiya uchun mezbon AQSHga qarshi kechadigan so‘nggi 3-tur uchrashuvi endi turnir nuqtayi nazaridan hech narsani o‘zgartirmasa-da, jamoa obro‘si va muxlislar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.
…