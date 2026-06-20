Montella: «Bunday omadsizlik 50 ta o‘yinda bir marta bo‘ladi, hech kimni ayblamayman»

·35·Sport
Montella: «Bunday omadsizlik 50 ta o‘yinda bir marta bo‘ladi, hech kimni ayblamayman»

Turkiya milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida Paragvaydan uchragan mag‘lubiyati (0:1) va musobaqa bilan erta xayrlashishi ortidan bosh murabbiy Vinchenso Montella o‘z munosabatini bildirdi. Italiyalik mutaxassis jamoadagi omadsizlik sabablarini tushuntirishga harakat qildi va tanqidlar ostida qolgan shogirdlarini to‘liq himoya qildi.

Raqamlar bor, natija yo‘q: «65 ta zarba va taqdir hazili»

Montellaning fikricha, Turkiya terma jamoasi o‘yin jihatidan raqiblardan aslo qolishmagan, biroq futbolda omad omili ulardan butunlay yuz o‘girgan.

Vinchenso Montellaning bayonoti:

«Juda afsusdaman, Turkiyadan yuqori natijalar kutishayotgandi. O‘zimizda ham katta umidlar bor edi. Turkiya futbol federatsiyasi uchun ham afsusdaman. Futbolchilarimiz qanchalik mehnat qilganini bilaman. Bunday holat odatda har 50 ta o‘yindan bittasida sodir bo‘ladi. Ikki o‘yinda 65 taga yaqin zarba berdik. Hatto to‘p nazorati haqida gapirgim ham kelmayapti. Omad biz tomonda bo‘lmadi. Futbolchilarga aytdim: «Sizlar bor kuchingizni berdingiz. Taqdirdan qochib bo‘lmaydi».

Murabbiy pozitsiyasi: Aybdorlar qidirilmaydi

Ommaviy axborot vositalari va muxlislar tomonidan bo‘layotgan keskin tanqidlarga qaramay, bosh murabbiy mag‘lubiyatda biror bir futbolchini alohida ayblash fikridan yiroq ekanini ta’kidladi:

  • Intilish birinchi o‘rinda: «Men “u futbolchi ko‘proq ish qilishi kerak edi” yoki “bu yaxshiroq o‘ynashi mumkin edi” demayman. Doim futbolchining intilishlariga qarayman.»

  • Jon kuydirib o‘ynashdi: «Ularning barchasi kurash olib bordi, katta ishtiyoq namoyish etdi. Hamma qattiq mehnat qildi, jon kuydirib o‘ynadi, ammo afsuski, natija bo‘lmadi. Bir kishini ajratib, tanqid qilish oson. Hech kimni ayblashning keragi yo‘q.»

Psixologik to‘siq va tizimli muammo

Italiyalik mutaxassis Turkiya futbolining kelajagi uchun muhim bo‘lgan strategik muammoga ham to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, muvaffaqiyat qozonish uchun Jahon chempionatlarida qatnashish terma jamoa uchun oddiy odatga aylanishi kerak.

  • Muntazamlik shart: Turkiya terma jamoasi yirik turnirlarda va JCHlarda doimiy ravishda ishtirok etish tizimini shakllantirishi lozim.

  • Ongdagi barer: Musobaqaga muntazam chiqmaslik futbolchilar ongida qandaydir psixologik to‘siq paydo qiladi. Milliy jamoa bu noxush an’anani buzishi shart.

Vinchenso Montella o‘zining ham juda qattiq ranjiganligini yashirmadi, biroq qo‘llaridan kelgan barcha ishni qilganliklarini qo‘shimcha qildi. Turkiya uchun mezbon AQSHga qarshi kechadigan so‘nggi 3-tur uchrashuvi endi turnir nuqtayi nazaridan hech narsani o‘zgartirmasa-da, jamoa obro‘si va muxlislar uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

TurkiyaVincenzo MontellaParagvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBoks bo‘yicha Jahon kubogi: 4 nafar bokschimiz finalga yo‘llanma oldiBugun, 14:13JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Shotlandiya – Marokash 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 14:07Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi