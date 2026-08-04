Nottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildi
Nottingham Forest Manchester Siti yarim himoyachisi 28 yoshli Tijjani Reijndersni transfer qilish uchun jiddiy da'vogarga aylandi. Klub bosh murabbiy Oliver Glasner qo'l ostida Premyer-liganing yuqori o'rinlari uchun kurashadigan tarkib tuzishni maqsad qilgan. Tijjani Reijnders uchun Nyukasl Yunayted, Yuventus va Galatasaray ham qiziqish bildirmoqda.
Yozgi transferlar oynasi oʻz yakuniga yetib borayotgan bir paytda, Angliya Premyer-ligasi vakili Nottingham Forest Manchester Siti yarim himoyachisi Tijjani Reijndersni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy daʼvogarga aylandi. Jamoa bosh murabbiyiga maydon markazidagi imkoniyatlarni kengaytirish uchun aynan shu tajribali futbolchi kerak boʻlmoqda, biroq transfer bozori qizgʻin pallaga kirgan va raqobat juda yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nottingham Forest 28 yoshli niderlandiyalik futbolchining transferiga qiziqish bildirmoqda. Klub rahbariyati Oliver Glasner qoʻl ostida Premyer-liganing yuqori oʻrinlari uchun kurashishga qodir texnik jihatdan kuchli tarkib shakllantirishni maqsad qilgan. Toʻpni oldinga siljitish va oʻyin tempini nazorat qilish boʻyicha yuqori qobiliyatga ega boʻlgan Tijjani Reijnders aynan shu talablarga toʻla mos keladi.
Angliya ichidagi raqobat va boshqa daʼvogarlarTaʼkidlash joizki, Tijjani Reijnders uchun kurash faqatgina bitta klub bilan cheklanib qolmayapti. Transfer oynasining boshlangʻich davrida Nyukasl Yunayted ham futbolchiga jiddiy qiziqish bildirgan edi. Biroq iyun oyidagi dastlabki soʻrovlardan soʻng “magdalar” bu borada aniq qadam tashlashmadi va bu holat Nottingham Forest uchun qulay imkoniyat eshiklarini ochdi.
Shunga qaramay, amaldagi chempionlar safidan futbolchini olib ketish uchun talab qilinadigan moliyaviy shartlar jiddiy toʻsiqligicha qolmoqda. Shuningdek, Angliya tashqarisidan ham kuchli raqobat mavjud boʻlib, Yevropaning nomdor klublari ham niderlandiyalik futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Yevropa grandlari eʼtiboridaItaliyaning Yuventus klubi ham Tijjani Reijnders uchun kurashda jiddiy tahdid solmoqda. A Seriya grandi oʻz tarkibida qayta qurish ishlarini olib bormoqda va Luciano Spalletti taktik tizimi uchun markaziy yarim himoyachi suv va havodek zarur deb hisoblamoqda. Turinliklar transfer bozorida faol harakat qilib, Randal Kolo Muani va Karim Alajbegovic kabi futbolchilar bilan shartnoma imzolagan boʻlsa-da, yarim himoyani kuchaytirishni asosiy vazifa deb bilmoqda.
Turkiya chempioni Galatasaray ham mazkur transfer poygasida oʻz mavqeini mustahkamlashga urinmoqda. Istanbul klubi Gabriel Sara jamoani tark etgan taqdirda, uning oʻrniga aynan Tijjani Reijndersni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Galatasaray futbolchining maosh borasidagi talablarini toʻliq qondirishga tayyor ekanligini bildirgani ularning bu boradagi niyatlari qanchalik jiddiy ekanini koʻrsatadi.
…