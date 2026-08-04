Nottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildi

·24·Sport
Nottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildi
Qisqacha

Nottingham Forest Manchester Siti yarim himoyachisi 28 yoshli Tijjani Reijndersni transfer qilish uchun jiddiy da'vogarga aylandi. Klub bosh murabbiy Oliver Glasner qo'l ostida Premyer-liganing yuqori o'rinlari uchun kurashadigan tarkib tuzishni maqsad qilgan. Tijjani Reijnders uchun Nyukasl Yunayted, Yuventus va Galatasaray ham qiziqish bildirmoqda.

Yozgi transferlar oynasi oʻz yakuniga yetib borayotgan bir paytda, Angliya Premyer-ligasi vakili Nottingham Forest Manchester Siti yarim himoyachisi Tijjani Reijndersni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy daʼvogarga aylandi. Jamoa bosh murabbiyiga maydon markazidagi imkoniyatlarni kengaytirish uchun aynan shu tajribali futbolchi kerak boʻlmoqda, biroq transfer bozori qizgʻin pallaga kirgan va raqobat juda yuqori. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nottingham Forest 28 yoshli niderlandiyalik futbolchining transferiga qiziqish bildirmoqda. Klub rahbariyati Oliver Glasner qoʻl ostida Premyer-liganing yuqori oʻrinlari uchun kurashishga qodir texnik jihatdan kuchli tarkib shakllantirishni maqsad qilgan. Toʻpni oldinga siljitish va oʻyin tempini nazorat qilish boʻyicha yuqori qobiliyatga ega boʻlgan Tijjani Reijnders aynan shu talablarga toʻla mos keladi.

Angliya ichidagi raqobat va boshqa daʼvogarlar

Taʼkidlash joizki, Tijjani Reijnders uchun kurash faqatgina bitta klub bilan cheklanib qolmayapti. Transfer oynasining boshlangʻich davrida Nyukasl Yunayted ham futbolchiga jiddiy qiziqish bildirgan edi. Biroq iyun oyidagi dastlabki soʻrovlardan soʻng “magdalar” bu borada aniq qadam tashlashmadi va bu holat Nottingham Forest uchun qulay imkoniyat eshiklarini ochdi.

Shunga qaramay, amaldagi chempionlar safidan futbolchini olib ketish uchun talab qilinadigan moliyaviy shartlar jiddiy toʻsiqligicha qolmoqda. Shuningdek, Angliya tashqarisidan ham kuchli raqobat mavjud boʻlib, Yevropaning nomdor klublari ham niderlandiyalik futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Yevropa grandlari eʼtiborida

Italiyaning Yuventus klubi ham Tijjani Reijnders uchun kurashda jiddiy tahdid solmoqda. A Seriya grandi oʻz tarkibida qayta qurish ishlarini olib bormoqda va Luciano Spalletti taktik tizimi uchun markaziy yarim himoyachi suv va havodek zarur deb hisoblamoqda. Turinliklar transfer bozorida faol harakat qilib, Randal Kolo Muani va Karim Alajbegovic kabi futbolchilar bilan shartnoma imzolagan boʻlsa-da, yarim himoyani kuchaytirishni asosiy vazifa deb bilmoqda.

Turkiya chempioni Galatasaray ham mazkur transfer poygasida oʻz mavqeini mustahkamlashga urinmoqda. Istanbul klubi Gabriel Sara jamoani tark etgan taqdirda, uning oʻrniga aynan Tijjani Reijndersni munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Galatasaray futbolchining maosh borasidagi talablarini toʻliq qondirishga tayyor ekanligini bildirgani ularning bu boradagi niyatlari qanchalik jiddiy ekanini koʻrsatadi.

Tijjani ReijndersNottingham ForestManchester SitiYuventusGalatasaray
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiSaloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiBugun, 22:02Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBarselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBugun, 21:58Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinMixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinBugun, 21:56«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?Bugun, 21:29Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borMilan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borBugun, 20:11Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaEnso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda