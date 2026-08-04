Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladi
Muhammad Saloh «Trabzonspor» bilan ikki yillik shartnoma shartlari bo'yicha prinsipial kelishuvga erishgani aytilmoqda. Klub 5 avgust kuni 34 yoshli hujumchini Gretsiyadan shaxsiy samolyotda Istanbulga olib kelishni rejalashtirgan, biroq transfer hali rasman tasdiqlanmagan. Salohga yiliga 17 million yevro maosh, bonuslar va liboslar savdosidan foiz taklif qilinayotgani xabar qilingan. U 2025/26 yilgi mavsum yakunlanganidan so'ng «Liverpul»ni tark etgan.
Muhammad Salohning kelajagi borasida kutilmagan burilish yuz berdi. Turkiyadan tarqalgan so‘nggi xabarlarga ko‘ra, misrlik yulduz «Trabzonspor» bilan ikki yillik shartnoma shartlari bo‘yicha kelishuvga erishgan.
Eng qizig‘i, klub Salohni Turkiyaga olib kelish uchun allaqachon maxsus reja tayyorlagan. Agar barcha jarayonlar rejadagidek ketsa, futbolchi 5 avgust kuni shaxsiy samolyotda Istanbulga uchib keladi.
Ikki yillik kelishuvga erishilgani aytilmoqda
Turkiyalik jurnalist Yagiz Sabunjo‘g‘li tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, «Trabzonspor» va Muhammad Saloh o‘rtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlangan.
Tomonlar ikki yillik shartnoma bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishgani aytilmoqda. Endi futbolchining Turkiyaga kelishi, tibbiy ko‘rikdan o‘tishi va shartnomani imzolashi kutilmoqda.
Britaniya matbuoti ham Turkiyadan kelayotgan xabarlarga tayanib, Salohning «Trabzonspor» bilan ikki yillik kelishuvga erishganini yozdi. Biroq klub transfer bo‘yicha hozircha rasmiy bayonot bermagan.
Salohni shaxsiy samolyot olib keladi
Manba ma’lumotiga ko‘ra, 34 yoshli hujumchi ayni vaqtda Gretsiyada bo‘lib turibdi.
«Trabzonspor» 5 avgust kuni Salohni Gretsiyadan Istanbulga olib kelish uchun shaxsiy samolyot yuboradi. Futbolchi dastlab Istanbulga qo‘nib, keyin transfer jarayonini yakunlash uchun Trabzon shahriga yo‘l olishi rejalashtirilgan.
Bu reja muzokaralar ancha ilgarilaganidan dalolat berishi mumkin. Odatda klublar futbolchi uchun maxsus samolyotni faqat kelishuvning yakuniy bosqichida tashkil qiladi.
Shunga qaramay, shartnoma imzolanmagunicha va klub rasmiy xabar bermagunicha transferni to‘liq yakunlangan deb hisoblashga erta.
17 million yevro maosh va qo‘shimcha bonuslar
Avvalroq Turkiya matbuotida «Trabzonspor» Salohga yiliga 17 million yevro maosh taklif qilgani haqida xabarlar tarqalgandi.
Taklif qilinayotgan moliyaviy paket quyidagilarni o‘z ichiga olishi mumkin:
— yiliga 17 million yevro maosh;
— sport natijalariga bog‘liq bonuslar;
— shaxsiy va jamoaviy mukofotlar;
— Saloh nomi tushirilgan liboslar sotuvidan foiz.
Agar ikki yillik shartnoma aynan shu shartlarda tuzilsa, futbolchining faqat asosiy maoshi 34 million yevroga yetishi mumkin. Bonuslar va tijoriy daromadlar qo‘shilsa, umumiy summa yanada oshadi.
Bunday shartnoma nafaqat «Trabzonspor», balki butun Turkiya Superligasi uchun katta voqea bo‘lishi mumkin.
«Liverpul» afsonasi yangi sahifa ochmoqda
Muhammad Saloh 2025/26 yilgi mavsum yakunlanganidan keyin «Liverpul»ni tark etdi. Angliya klubi misrlik futbolchining jamoadan ketishini rasman tasdiqlagan.
Saloh «Liverpul» safida to‘qqiz yil o‘ynab, klub tarixidagi eng yorqin futbolchilardan biriga aylandi. U mersisaydliklar safida 442 ta uchrashuvda 257 ta gol urdi va 120 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Misrlik hujumchi «Liverpul» bilan ikki marta Angliya chempioni bo‘ldi, Chempionlar ligasi, klublar o‘rtasidagi jahon chempionati, Angliya kubogi va boshqa nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritdi.
Endi esa uning faoliyatida mutlaqo yangi bosqich boshlanishi mumkin.
«Trabzonspor» nimani qo‘lga kiritadi?
Salohning transferi amalga oshsa, «Trabzonspor» faqat kuchli hujumchiga emas, balki global darajadagi brendga ham ega bo‘ladi.
Misrlik futbolchining kelishi:
— klubning xalqaro tanilishini oshirishi;
— libos va atributika sotuvlarini ko‘paytirishi;
— yangi homiylarni jalb qilishi;
— Turkiya chempionatiga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirishi mumkin.
Sport nuqtayi nazaridan esa Salohning tezligi, individual mahorati va gol urish qobiliyati «Trabzonspor» hujumini yangi darajaga olib chiqishi kutilmoqda.
Biroq uning yoshi, yuqori maoshi va Turkiya futboliga moslashish jarayoni klub uchun ma’lum xavflarni ham keltirib chiqaradi.
Endi barcha e’tibor 5 avgustga qaratilgan
Hozircha transferga oid asosiy ma’lumotlar jurnalistlar va xorijiy nashrlar xabarlariga asoslanmoqda. «Trabzonspor» rasmiy shartnoma imzolanganini e’lon qilmagan.
Shu bois 5 avgust kuni Salohni olib kelishi aytilgan shaxsiy samolyot va futbolchining Turkiyada paydo bo‘lishi muzokaralarning eng muhim bosqichiga aylanishi mumkin.
Agar kelishuv yakunlansa, Muhammad Salohning «Trabzonspor»ga o‘tishi yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli voqealaridan biri bo‘ladi.
Sizningcha, Saloh Turkiya chempionatida ham Angliyadagi kabi yuqori natija ko‘rsata oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…