Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladi
Walmart o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi striming televideniyesi reklama platformasi Vibe.co'ni sotib olish jarayonini yakunlab, uni Walmart Connect tarkibiga qo'shdi. The Wall Street Journal ma'lumotiga ko'ra, xarid uchun 1,4 milliard dollar sarflangan, kelishuv esa ilk bor joriy yilning iyun oyida e'lon qilingan edi. Vibe.co kichik va o'rta bizneslarga turli nashriyotlar orqali striming televideniyesi reklama kampaniyalarini mustaqil ravishda ishga tushirish imkonini beradi.
AQShning yirik chakana savdo tarmogʻi Walmart oʻzining reklama imkoniyatlarini yanada kengaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz-oʻzimga xizmat koʻrsatuvchi striming televideniyesi reklama platformasi Vibe.coʼni sotib olish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanganini rasman eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur kelishuv ilk bor joriy yilning iyun oyida eʼlon qilingan edi. Unga koʻra, Vibe.co endilikda chakana savdo gigantining ulangan televideniye (connected TV) reklama tarmogʻi hisoblangan Walmart Connect tarkibiga toʻliq qoʻshildi. The Wall Street Journal nashrining avvalroq xabar berishicha, Walmart ushbu xarid uchun 1,4 milliard dollar miqdorida mablagʻ yoʻnaltirgan.
Striming reklamasi va imkoniyatlarVibe.co platformasining asosiy oʻziga xosligi kichik va oʻrta biznes vakillariga turli nashriyotlar orqali striming televideniyesi kampaniyalarini mustaqil ravishda ishga tushirish imkonini berishidadir. Ushbu texnologiyani Walmart Connect tizimi bilan birlashtirish orqali chakana sotuvchi oʻzining reklama biznesini sezilarli darajada kengaytirmoqda va xaridorlarga yetib borishning yangi usullarini qoʻlga kiritmoqda.
Walmart Connect bosh direktori va katta vitse-prezidenti Rayan Meyvordning taʼkidlashicha, Vibe.co barcha hajmdagi kompaniyalar uchun striming TV reklamalarini sodda va ommabop qiladigan mukammal platformani yaratgan. Tomonlar ushbu poydevor asosida reklama beruvchilarga mijozlar bilan yanada qulay tarzda bogʻlanish imkoniyatini taqdim etishni rejalashtirgan.
Strategik qadamlar tarixiMazkur bitim Walmart uchun soʻnggi yillardagi yagona yirik xarid emas. Kompaniya oʻzining reklama yoʻnalishini kuchaytirish maqsadida 2024-yilda TV ishlab chiqaruvchi Vizio kompaniyasini 2,3 milliard dollarga sotib olgan edi. Ushbu izchil qadamlar kompaniyaning raqamli bozor va xaridorlar eʼtiborini jalb qilish uchun kurashda texnologik yechimlarga qanchalik jiddiy eʼtibor qaratayotganini koʻrsatadi.
Yangi xarid natijasida xaridorlarning xarid qilish jarayoni va striming kontenti oʻrtasidagi bogʻliqlik yanada mustahkamlanib, reklama kampaniyalari samaradorligini oʻlchash osonlashishi kutilmoqda.
…