Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladi

·24·Texno
Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladi
Qisqacha

Walmart o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi striming televideniyesi reklama platformasi Vibe.co'ni sotib olish jarayonini yakunlab, uni Walmart Connect tarkibiga qo'shdi. The Wall Street Journal ma'lumotiga ko'ra, xarid uchun 1,4 milliard dollar sarflangan, kelishuv esa ilk bor joriy yilning iyun oyida e'lon qilingan edi. Vibe.co kichik va o'rta bizneslarga turli nashriyotlar orqali striming televideniyesi reklama kampaniyalarini mustaqil ravishda ishga tushirish imkonini beradi.

AQShning yirik chakana savdo tarmogʻi Walmart oʻzining reklama imkoniyatlarini yanada kengaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz-oʻzimga xizmat koʻrsatuvchi striming televideniyesi reklama platformasi Vibe.coʼni sotib olish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanganini rasman eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur kelishuv ilk bor joriy yilning iyun oyida eʼlon qilingan edi. Unga koʻra, Vibe.co endilikda chakana savdo gigantining ulangan televideniye (connected TV) reklama tarmogʻi hisoblangan Walmart Connect tarkibiga toʻliq qoʻshildi. The Wall Street Journal nashrining avvalroq xabar berishicha, Walmart ushbu xarid uchun 1,4 milliard dollar miqdorida mablagʻ yoʻnaltirgan.

Striming reklamasi va imkoniyatlar

Vibe.co platformasining asosiy oʻziga xosligi kichik va oʻrta biznes vakillariga turli nashriyotlar orqali striming televideniyesi kampaniyalarini mustaqil ravishda ishga tushirish imkonini berishidadir. Ushbu texnologiyani Walmart Connect tizimi bilan birlashtirish orqali chakana sotuvchi oʻzining reklama biznesini sezilarli darajada kengaytirmoqda va xaridorlarga yetib borishning yangi usullarini qoʻlga kiritmoqda.

Walmart Connect bosh direktori va katta vitse-prezidenti Rayan Meyvordning taʼkidlashicha, Vibe.co barcha hajmdagi kompaniyalar uchun striming TV reklamalarini sodda va ommabop qiladigan mukammal platformani yaratgan. Tomonlar ushbu poydevor asosida reklama beruvchilarga mijozlar bilan yanada qulay tarzda bogʻlanish imkoniyatini taqdim etishni rejalashtirgan.

Strategik qadamlar tarixi

Mazkur bitim Walmart uchun soʻnggi yillardagi yagona yirik xarid emas. Kompaniya oʻzining reklama yoʻnalishini kuchaytirish maqsadida 2024-yilda TV ishlab chiqaruvchi Vizio kompaniyasini 2,3 milliard dollarga sotib olgan edi. Ushbu izchil qadamlar kompaniyaning raqamli bozor va xaridorlar eʼtiborini jalb qilish uchun kurashda texnologik yechimlarga qanchalik jiddiy eʼtibor qaratayotganini koʻrsatadi.

Yangi xarid natijasida xaridorlarning xarid qilish jarayoni va striming kontenti oʻrtasidagi bogʻliqlik yanada mustahkamlanib, reklama kampaniyalari samaradorligini oʻlchash osonlashishi kutilmoqda.

WalmartVibe.coVizioWalmart ConnectReklama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiBugun, 22:23TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiBugun, 22:21NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiBugun, 21:55Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiBugun, 21:28Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiBugun, 21:24Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi