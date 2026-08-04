Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladi

·33·Texno
Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladi
Qisqacha

Coldcard oflayn apparat hamyonlaridagi zaiflikdan foydalangan xakerlar kamida 130 million dollarlik kriptovalyutani o'g'irladi. Block tadqiqotchilariga ko'ra, qurilmalarda seed-frazalarni yaratish jarayoni yetarlicha tasodifiy bo'lmagani sababli kiberjinoyatchilar ularni oldindan hisoblab, brute-force usulida topgan. Galaxy Research hujumlar ortida bir nechta mustaqil kiberguruh bo'lishi mumkinligini bildirgan, ularning shaxsi esa hozircha aniqlanmagan.

Mutaxassislar va blokcheyn xavfsizlik kompaniyalari maʼlumotiga koʻra, soʻnggi paytlarda eng xavfsiz hisoblangan oflayn apparat hamyonlaridan biridan ulkan miqdordagi kriptovalyutalarni oʻgʻirlash holatlari kuzatilmoqda. Coinkite kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Coldcard qurilmalaridagi mavjud xavfsizlik kamchiligidan foydalangan xakerlar kamida 130 million dollarlik raqamli aktivlarni oʻzlashtirib olishga muvaffaq boʻlishdi. Ushbu hodisa kiberxavfsizlik olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki oflayn hamyonlar uzoq vaqtdan beri kriptoaktivlarni saqlashning eng ishonchli usuli sifatida eʼtirof etib kelingan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Galaxy Research tadqiqot firmasining xabar berishicha, ushbu raqamli talonchilik ortida bir emas, balki bir nechta mustaqil kiberguruhlar turgan boʻlishi mumkin va hozircha ularning shaxsi aniqlanmagan. Kriptovalyutalarni kuzatuvchi Elliptic kompaniyasi hammuassisi Tom Robinson TechCrunch nashriga bergan intervyusida oʻgʻirlangan mablagʻlarning umumiy miqdori taxminan 130 million dollarni tashkil etishini tasdiqlagan. TRM Labs maʼlumotlariga koʻra, joriy yil boshidan buyon kriptovalyuta kompaniyalariga qarshi 200 dan ortiq xakerlik hujumlari uyushtirilib, umumiy zarar 950 million dollardan oshib ketgan.

Oflayn hamyonlarning asosiy himoya tizimi qayerda ish bermadi?

Coldcard kabi apparat hamyonlarining asosiy afzalligi shundaki, ular internet tarmogʻiga ulanmagan holda ishlaydi. Bitcoin egalari oʻzlarining maxfiy kalitlarini yoki parolni bildiruvchi seed-frrazalarni internetdan mutlaqo uzoqda saqlashadi. Bu jarayon anʼanaviy onlayn yoki birja hisobvaraqlaridagi «issiq» hamyonlarga nisbatan xavfsizlikni kafolatlaydigan «sovuq» saqlash usuli deb ataladi. Asosiy blokcheyn tarmogʻidagi tangalar oʻz joyida qolsa-da, ularga kirish huquqi faqatgina shu oflayn qurilmadagi maxfiy parol orqali taʼminlanishi kerak edi.

Biroq Block xavfsizlik tadqiqotchilarining aniqlashicha, xakerlar Coldcard hamyonlari foydalanuvchilarning seed-frrazalarini yaratish jarayonidagi zaiflikni topishga erishgan. Maʼlum boʻlishicha, ushbu kalitlar yetarlicha tasodifiy emas va ularni oldindan taxmin qilish mumkin boʻlgan. Kodlarni yaratish qoidalarini aniqlab olgan kiberjinoyatchilar jabrlanuvchilarning maxfiy soʻzlarini brute-force (matematik usulda tanlash) orqali osongina hisoblab chiqqan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, xakerlar seyfni buzib kirish oʻrniga, uning kalitini masshtabli ravishda yasash usulini topishgan.

Jabrlangan foydalanuvchilardan biri Jonathan Goodman oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida 1,6 million dollar miqdoridagi mablagʻidan ayrilganini yozib, barcha xavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilganini maʼlum qildi. U oʻzining maxfiy soʻzlarini hech kimga bermagani, qurilmalari internetga umuman ulanmagani va barcha maʼlumotlar seyflarda saqlanganini taʼkidlagan. uning soʻzlariga koʻra, bularning foydasi boʻlmagan, chunki qurilmaning dasturiy taʼminotiga 2021-yilda kiritilgan va bitta qatordan iborat boʻlgan zaif kod butun tizimni xavf ostiga qoʻygan.

KriptovalyutaXakerlikXavfsizlikBitcoinTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiBugun, 22:23TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiBugun, 22:21NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiBugun, 21:55Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiBugun, 21:24Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiWalmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiBugun, 21:20Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi