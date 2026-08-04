Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdi

·26·Texno
Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdi
Qisqacha

Germaniyalik tadqiqotchilar PFAS birikmalarini zararsizlantirishning gidrodinamik kavitatsiya va sovuq atmosfera plazmasiga asoslangan ikkita istiqbolli usulini eksperimental tasdiqladi. Har ikkala texnologiya o' ta mustahkam uglerod-ftor bog'ini uzib, chiqindi sifatida toksik bo'lmagan ftorid-ionlarini hosil qiladi.

Germaniyalik tadqiqotchilar tabiatda mutlaqo parchalanmaydigan, organizmda to‘planib, xavfli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi per- va poliftoralkil birikmalarini (PFAS) zararsizlantirishning ikkita mustaqil va istiqbolli usulini eksperimental tarzda tasdiqladilar. Chemical Engineering Journal Advances hamda Scientific Reports ilmiy nashrlarida eʼlon qilingan natijalarga koʻra, mazkur texnologiyalar o‘ta mustahkam uglerod-ftor bog‘ini uzishga qaratilgan bo‘lib, chiqindi sifatida toksik bo‘lmagan ftorid-ionlarini hosil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hidrodinamik kavitatsiya va uning imkoniyatlari

Tadqiqot doirasida sinovdan o‘tkazilgan birinchi yondashuv gidrodinamik kavitatsiya deb nomlanadi. Ushbu usul ifloslangan suvni tor sopol orqali o‘tkazishga asoslangan bo‘lib, bosimlar farqi tufayli oqimda bug‘ mikroto‘qimalari hosil bo‘ladi va ular keyinchalik qisqarib ketadi. Kolaps paytida pufakcha ichidagi harorat bir necha ming darajagacha keskin ko‘tarilib, suvdan yuqori reaktiv gidroksil radikallari ajralib chiqadi.

Pufakchalar yuzasiga yopishgan PFAS molekulalari bir vaqtning o‘zida ham termik, ham kimyoviy zarbaga uchraydi. Eng turg‘un moddalardan biri bo‘lgan perftoroktansulfonat (PFOS) bilan o‘tkazilgan tajribalarda birgina ishlov berish siklida erigan moddaning qariyb 37 foizi parchalangani kuzatilgan. Hozirda olimlar ushbu ko‘rsatkichni 80 foizdan oshirish ustida ish olib bormoqda.

Sovuq atmosfera plazmasi yordamida yuqori natijalar

Ikkinchi usul esa suv yuzasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri hosil qilinadigan sovuq atmosfera plazmasidan foydalanishga tayanadi. Bunda suyuqlik ichidan havo puflanib, aralashtirilib turiladi. Solvent molekulalari bilan o‘ralgan solvatlangan elektronlar uglerod-ftor bog‘lariga hujum qilib, asosiy parchalovchi agent vazifasini bajaradi.

Maʼlum qilinishicha, 5 mg/l boshlang‘ich konsentratsiyadagi PFOS ushbu rejimda atigi 20 daqiqa ichida 99,99 foizga parchalanib ketgan va moddaning yarim yemirilish davri 13,4 daqiqadan 1,6 daqiqagacha qisqargan. Bunda sarflangan energiya miqdori anʼanaviy usullarga nisbatan ancha kam bo‘lib, kub metr uchun 39 kW·soatni tashkil etgan.

Anʼanaviy tozalash texnologiyalari, jumladan faollashtirilgan ko‘mir yoki ion almashinuvchi smolalar PFAS moddalarini faqat bitta joyga to‘plab, ikkilamchi toksik chiqindilarni keltirib chiqaradi. Yangi ishlab chiqilayotgan kavitatsiya va plazma texnologiyalari esa qo‘shimcha kimyoviy reagentlarsiz, “vechniy ximikatlar”ni qaytarib bo‘lmaydigan darajada yo‘q qiluvchi ilk sanoat miqyosidagi usulga aylanishi mumkin.

TexnologiyaFanEkologiyaTadqiqotKimyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiBugun, 22:23TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiBugun, 22:21NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiBugun, 21:55Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiBugun, 21:28Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiWalmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiBugun, 21:20Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi