Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkin
Mixail Mudrik diskvalifikatsiya muddati bekor qilingach, Chelsining Gonkongdagi safariga qo'shildi va Yuventusga qarshi uchrashuvda maydonga tushishi mumkin. Doping ishi ijobiy hal etilganidan so'ng mashg'ulotlarga qaytgan futbolchining meldonium moddasi aniqlangani sababli vaqtinchalik chetlatilgani ma'lum bo'lgan. Bosh murabbiy Xabi Alonso Mudrikni qaydnomaga kiritish mumkinligini, biroq unga to'liq sport formasini tiklash uchun vaqt kerakligini aytdi.
Chelsi yarimhimoyachisi Mixail Mudrik Diskvalifikatsiya muddati bekor qilingach, jamoaning Gonkongdagi safariga qoʻshildi va Yuventusga qarshi uchrashuvda maydonga tushishga tayyor. Goal.com xabar berishicha, futbolchining doping ishi ijobiy hal etilib, u mashgʻulotlarga qaytganidan soʻng bosh murabbiy Xabi Alonso uning xizmatidan foydalanishi mumkinligini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ukrainalik futbolchi meldonium moddasi aniqlangani sababli vaqtinchalik chetlatilgan edi va uning soʻnggi oʻyini 2024-yilning noyabr oyida Konferensiyalar ligasida Xaydenxaymga qarshi kechgan bahsda gol urgan uchrashuvi boʻlgandi. Sport arbitraj sudiga qilingan murojaatdan keyin taqiq bekor qilindi va u seshanba kuni ochiq mashgʻulotda ishtirok etib, mahalliy muxlislarning olqishiga sazovor boʻldi.
Maydonga qaytish va jismoniy holatKai Tak stadionida boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Xabi Alonso Mudrikning safga qaytganidan mamnunligini bildirib, uning toʻliq sport formasini tiklashi uchun biroz vaqt kerak boʻlishini taʼkidladi. Alonsoning soʻzlariga koʻra, futbolchi toʻgʻridan-toʻgʻri aeroportdan mehmonxonaga kelib qoʻshilgan va jamoa bilan his-tuygʻularini boʻlishgan.
"Kecha biz mashgʻulot oʻtkazdik. Ha, u oʻynashi mumkin, ehtimol toʻqson daqiqa uchun hali erta, ammo uni qaydnomaga kiritish mumkin va u oʻynay oladi", — dedi Xabi Alonso. Mutaxassis Mixailning uzoq vaqt davomida yakka tartibda shugʻullanganini inobatga olib, uning holatiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashilishini qoʻshimcha qildi.
Transfer bozoridagi qiziqishlar va kelajakGarchi futbolchining Chelsi bilan amaldagi shartnomasi yana besh yilga moʻljallangan boʻlsa-da, uning kelajagi hamon soʻroq ostida qolmoqda. Angliya Premyer-ligasining uchta klubi, jumladan Frenk Lempard boshqaruvidagi Koventri Siti ukrainalik vinger uchun ijara taklifini koʻrib chiqish maqsadida aloqaga chiqqan. Alonso bu borada hozircha aniq qaror qabul qilinmagani va vaziyat maxsus yondashuvni talab qilishini aytdi.
Shu bilan birga, Chelsi oʻz murabbiylar shtabini Aston Villadan standart vaziyatlar boʻyicha mutaxassis Ostin Makpi bilan kuchaytirdi, shuningdek, yangi transfer Denni Velbek ham Yuventusga qarshi bahsda qatnashishga daʼvogar hisoblanadi. Mudrik mavsumoldi oʻyinlari orqali oʻyin amaliyotini tiklab, 24-avgust kuni Fulhemga qarshi boshlanadigan Premyer-liga bahslarigacha optimal sport formasiga kirishni maqsad qilgan.
…