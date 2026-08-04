Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkin

·26·Sport
Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkin
Qisqacha

Mixail Mudrik diskvalifikatsiya muddati bekor qilingach, Chelsining Gonkongdagi safariga qo'shildi va Yuventusga qarshi uchrashuvda maydonga tushishi mumkin. Doping ishi ijobiy hal etilganidan so'ng mashg'ulotlarga qaytgan futbolchining meldonium moddasi aniqlangani sababli vaqtinchalik chetlatilgani ma'lum bo'lgan. Bosh murabbiy Xabi Alonso Mudrikni qaydnomaga kiritish mumkinligini, biroq unga to'liq sport formasini tiklash uchun vaqt kerakligini aytdi.

Chelsi yarimhimoyachisi Mixail Mudrik Diskvalifikatsiya muddati bekor qilingach, jamoaning Gonkongdagi safariga qoʻshildi va Yuventusga qarshi uchrashuvda maydonga tushishga tayyor. Goal.com xabar berishicha, futbolchining doping ishi ijobiy hal etilib, u mashgʻulotlarga qaytganidan soʻng bosh murabbiy Xabi Alonso uning xizmatidan foydalanishi mumkinligini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ukrainalik futbolchi meldonium moddasi aniqlangani sababli vaqtinchalik chetlatilgan edi va uning soʻnggi oʻyini 2024-yilning noyabr oyida Konferensiyalar ligasida Xaydenxaymga qarshi kechgan bahsda gol urgan uchrashuvi boʻlgandi. Sport arbitraj sudiga qilingan murojaatdan keyin taqiq bekor qilindi va u seshanba kuni ochiq mashgʻulotda ishtirok etib, mahalliy muxlislarning olqishiga sazovor boʻldi.

Maydonga qaytish va jismoniy holat

Kai Tak stadionida boʻlib oʻtgan matbuot anjumanida bosh murabbiy Xabi Alonso Mudrikning safga qaytganidan mamnunligini bildirib, uning toʻliq sport formasini tiklashi uchun biroz vaqt kerak boʻlishini taʼkidladi. Alonsoning soʻzlariga koʻra, futbolchi toʻgʻridan-toʻgʻri aeroportdan mehmonxonaga kelib qoʻshilgan va jamoa bilan his-tuygʻularini boʻlishgan.

"Kecha biz mashgʻulot oʻtkazdik. Ha, u oʻynashi mumkin, ehtimol toʻqson daqiqa uchun hali erta, ammo uni qaydnomaga kiritish mumkin va u oʻynay oladi", — dedi Xabi Alonso. Mutaxassis Mixailning uzoq vaqt davomida yakka tartibda shugʻullanganini inobatga olib, uning holatiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashilishini qoʻshimcha qildi.

Transfer bozoridagi qiziqishlar va kelajak

Garchi futbolchining Chelsi bilan amaldagi shartnomasi yana besh yilga moʻljallangan boʻlsa-da, uning kelajagi hamon soʻroq ostida qolmoqda. Angliya Premyer-ligasining uchta klubi, jumladan Frenk Lempard boshqaruvidagi Koventri Siti ukrainalik vinger uchun ijara taklifini koʻrib chiqish maqsadida aloqaga chiqqan. Alonso bu borada hozircha aniq qaror qabul qilinmagani va vaziyat maxsus yondashuvni talab qilishini aytdi.

Shu bilan birga, Chelsi oʻz murabbiylar shtabini Aston Villadan standart vaziyatlar boʻyicha mutaxassis Ostin Makpi bilan kuchaytirdi, shuningdek, yangi transfer Denni Velbek ham Yuventusga qarshi bahsda qatnashishga daʼvogar hisoblanadi. Mudrik mavsumoldi oʻyinlari orqali oʻyin amaliyotini tiklab, 24-avgust kuni Fulhemga qarshi boshlanadigan Premyer-liga bahslarigacha optimal sport formasiga kirishni maqsad qilgan.

Mixail MudrikChelsiXabi AlonsoYuventusPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiSaloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiBugun, 22:02Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBarselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladiBugun, 21:58«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?Bugun, 21:29Nottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildiNottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildiBugun, 21:13Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borMilan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borBugun, 20:11Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaEnso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda