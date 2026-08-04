Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish bor

·29·Sport
Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish bor
Qisqacha

Kristal Pelas va Everton Fofananing transferi bo'yicha dastlabki so'rovlar bilan chiqdi, Milan esa futbolchi uchun taxminan 20 million yevro talab qilmoqda. "Rossonerilar" rahbariyati yarimhimoyadagi tig'izlik sabab Fofanani sotishga tayyor, bu qarorni futbolchining agenti ham ma'qullagan. Biroq Fofana Milan safida qolib, o'z o'rni uchun kurashmoqchi va muhim uchrashuvlarda, jumladan, Interga qarshi bahsda bosh murabbiy Amorimning ishonchini qozonishga intilmoqda.

Milan klubining fransiyalik yarimhimoyachisi transfer bozorida asosiy eʼtibor markazida boʻlib turibdi. GOAL.com xabar berishicha, futbolchining xizmatiga Angliya Premyer-ligasining ikki vakili qiziqish bildirmoqda va uning taqdiri yaqin kunlarda hal qilinishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, „rossonerilar“ rahbariyati yarimhimoyadagi tigʻizlikni bartaraf etish maqsadida Fofanani sotuvga qoʻyishga tayyor. Klub sobiq Monako futbolchining transfer huquqi uchun taxminan 20 million yevro talab qilmoqda va bu qaror futbolchining agenti tomonidan ham maʼqullangan.

Angliya klublarining qiziqishi

Hozirgi vaqtda APLning ikkita klubi — Kristal Pelas va Everton jamoalari yarimhimoyachining transferi yuzasidan dastlabki soʻrovlar bilan chiqishgan. Ingliz klublari oʻz tarkibini kuchaytirish uchun tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida.

Shunga qaramay, fransiyalik futbolchining oʻziga xos pozitsiyasi mavjud. Manbaga koʻra, Fofana klubni tark etishni xohlamayapti va Milan safida qolib, oʻz oʻrni uchun kurashish niyatida qatʼiy turibdi.

Murabbiy ishonchini qozonish

Futbolchi oldinda turgan muhim uchrashuvlarda, jumladan, Inter jamoasiga qarshi bahsda bosh murabbiy Amorimning ishonchini oqlashga harakat qiladi. U kelgusi mavsum oldidan murabbiy va jamoa boshqaruvini oʻzining kerakli oʻyinchi ekanligiga ishontirmoqchi.

Milan uchun bu mavsumdagi sinovlar juda muhim ahamiyatga ega boʻlib, murabbiylar shtabi har bir futbolchidan maksimal darajada foydalanishni rejalashtirgan. Fofananing kelajagi esa uning maydondagi harakatlari va transfer oynasining soʻnggi kunlaridagi muzokaralarga bogʻliq boʻladi.

MilanFofanaTransferlarAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaEnso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaBugun, 19:57Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiJon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 19:57Kevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinKevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinBugun, 18:38Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiLiverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiBugun, 18:13Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinTottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinBugun, 17:59Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda