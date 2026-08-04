Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish bor
Kristal Pelas va Everton Fofananing transferi bo'yicha dastlabki so'rovlar bilan chiqdi, Milan esa futbolchi uchun taxminan 20 million yevro talab qilmoqda. "Rossonerilar" rahbariyati yarimhimoyadagi tig'izlik sabab Fofanani sotishga tayyor, bu qarorni futbolchining agenti ham ma'qullagan. Biroq Fofana Milan safida qolib, o'z o'rni uchun kurashmoqchi va muhim uchrashuvlarda, jumladan, Interga qarshi bahsda bosh murabbiy Amorimning ishonchini qozonishga intilmoqda.
Milan klubining fransiyalik yarimhimoyachisi transfer bozorida asosiy eʼtibor markazida boʻlib turibdi. GOAL.com xabar berishicha, futbolchining xizmatiga Angliya Premyer-ligasining ikki vakili qiziqish bildirmoqda va uning taqdiri yaqin kunlarda hal qilinishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, „rossonerilar“ rahbariyati yarimhimoyadagi tigʻizlikni bartaraf etish maqsadida Fofanani sotuvga qoʻyishga tayyor. Klub sobiq Monako futbolchining transfer huquqi uchun taxminan 20 million yevro talab qilmoqda va bu qaror futbolchining agenti tomonidan ham maʼqullangan.
Angliya klublarining qiziqishiHozirgi vaqtda APLning ikkita klubi — Kristal Pelas va Everton jamoalari yarimhimoyachining transferi yuzasidan dastlabki soʻrovlar bilan chiqishgan. Ingliz klublari oʻz tarkibini kuchaytirish uchun tajribali futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish niyatida.
Shunga qaramay, fransiyalik futbolchining oʻziga xos pozitsiyasi mavjud. Manbaga koʻra, Fofana klubni tark etishni xohlamayapti va Milan safida qolib, oʻz oʻrni uchun kurashish niyatida qatʼiy turibdi.
Murabbiy ishonchini qozonishFutbolchi oldinda turgan muhim uchrashuvlarda, jumladan, Inter jamoasiga qarshi bahsda bosh murabbiy Amorimning ishonchini oqlashga harakat qiladi. U kelgusi mavsum oldidan murabbiy va jamoa boshqaruvini oʻzining kerakli oʻyinchi ekanligiga ishontirmoqchi.
Milan uchun bu mavsumdagi sinovlar juda muhim ahamiyatga ega boʻlib, murabbiylar shtabi har bir futbolchidan maksimal darajada foydalanishni rejalashtirgan. Fofananing kelajagi esa uning maydondagi harakatlari va transfer oynasining soʻnggi kunlaridagi muzokaralarga bogʻliq boʻladi.
…