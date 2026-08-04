«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?
«Neftchi» 28 yoshli Kot-d'Ivuar himoyachisi Koffi Kouaoni erkin agent sifatida safiga qo'shdi. Asosan o'ng qanot himoyasida o'ynaydigan futbolchi chap qanot himoyasi va o'ng yarim himoyada ham harakat qila oladi. Uning bozor qiymati 2,5 million yevro deb baholanmoqda, bu ko'rsatkich saqlanib qolsa, Kouao Superliganing eng qimmat futbolchisiga aylanishi mumkin.
«Neftchi» ikkinchi davra oldidan Superligada katta aks-sado berishi mumkin bo‘lgan transferni amalga oshirdi. Farg‘ona klubi Fransiya va Portugaliya chempionatlarida katta tajriba to‘plagan 28 yoshli Kot-d'Ivuar himoyachisi Koffi Kouaoni safiga qo‘shdi.
Yangi futbolchi asosan o‘ng qanot himoyasida harakat qiladi. Biroq uning chap qanotda va yarim himoyaning o‘ng tomonida ham o‘ynay olishi «Neftchi» murabbiylar shtabiga bir nechta taktik muammoni bitta transfer orqali hal qilish imkonini beradi.
Kouao Farg‘onaga erkin agent sifatida keldi
Klub ma’lumotiga ko‘ra, Koffi Kouaoning «Mes» bilan shartnomasi 2026 yil 30 iyunda yakunlangan. Shu sabab «Neftchi» uning transfer huquqi uchun Fransiya klubiga tovon puli to‘lamaydi.
Transfermarkt ham futbolchini 1 iyuldan buyon erkin agent sifatida ko‘rsatmoqda. Portal ma’lumotida Kouaoning asosiy pozitsiyasi o‘ng qanot himoyachisi, qo‘shimcha pozitsiyalari esa chap qanot himoyasi va o‘ng yarim himoya sifatida qayd etilgan. Uning bozor qiymati 2,5 million yevro deb baholanmoqda.
Biroq muhim tafsilot bor: Transfermarkt profili hozircha «Neftchi»ga o‘tishni aks ettirmagan. Bu transfer ma’lumotlar bazasi hali yangilanmagani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
U Superliganing eng qimmat futbolchisiga aylanishi mumkin
Transfermarkt'ning hozirgi O‘zbekiston Superligasi reytingida eng qimmat futbolchi sifatida «Nasaf» darvozaboni Abduvohid Ne’matov ko‘rsatilgan — 1,5 million yevro. Keyingi o‘rinlarda Akmal Mozgovoy 1,4 million va Hojiakbar Alijonov 1,3 million yevro bilan bormoqda.
Agar Kouaoning «Neftchi»ga o‘tishi portal bazasiga kiritilsa va uning 2,5 million yevrolik bahosi saqlanib qolsa, u:
Superliganing eng qimmat futbolchisiga;
chempionatdagi eng qimmat legionerga;
ligadagi eng yuqori baholangan himoyachiga
aylanishi mumkin.
Uning bahosi hozirgi yetakchi ko‘rsatkichdan 1 million yevro yuqori. Ammo Transfermarkt qiymati rasmiy transfer narxi emas — u futbolchining yoshi, shartnomasi, natijalari va bozordagi talab asosida shakllantiriladigan taxminiy baholashdir.
«Mes»da oddiy zaxira futbolchisi bo‘lmagan
Kouao Fransiyadan faqat nomi bilan emas, muntazam o‘yin amaliyoti bilan kelmoqda.
«Mes»ning rasmiy statistikasiga ko‘ra, u 2025/26 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 2273 daqiqa maydonda harakat qilgan. Bu natija bilan Kouao jamoaning eng ko‘p foydalanilgan beshinchi futbolchisi bo‘lgan. U mavsum davomida uchta gol urgan va bitta golli uzatma amalga oshirgan.
Bunday ko‘rsatkich qanot himoyachisi uchun uning faqat o‘z darvozasi xavfsizligi bilan shug‘ullanmaganini ko‘rsatadi. Kouao hujumlarga faol qo‘shilgan, qanotda kenglik yaratgan va zarba berish uchun oldinga chiqqan.
«Mes»ning rasmiy o‘yin sharhlarida ham uning o‘ng qanotdagi tezkor harakatlari, qarshi hujumlarni boshlashi va raqib darvozasiga xavfli zarbalar yo‘llashi bir necha bor qayd etilgan.
«Neftchi»ga aynan qanday futbolchi keldi?
Kouao klassik himoyada qolib ketadigan o‘ng qanot futbolchisi emas. Uning o‘yinida uchta asosiy xususiyat ajralib turadi.
Tezlik va katta hajmdagi harakat
Kouao qanot bo‘ylab oldinga chiqib, hujumchiga qo‘shimcha variant yarata oladi. To‘p yo‘qotilganida esa orqaga tez qaytishi uning eng muhim jihatlaridan biri.
Bir nechta pozitsiyada o‘ynash
Uni o‘ng qanot himoyachisi, chap qanot himoyachisi yoki besh kishilik himoyada qanot futbolchisi sifatida ishlatish mumkin.
Bu xususiyat jarohatlar, diskvalifikatsiya yoki zich taqvim paytida murabbiy uchun katta ustunlik beradi.
Hujumga ta’sir ko‘rsatish
Kouao jarima maydoniga uzatmalar berish, o‘ng qanotdan ichki hududga kirish va qarshi hujumni tezlashtirish qobiliyatiga ega.
«Mes»ning 2025/26 yilgi o‘yinlaridan birida u «Nant»ga qarshi dastlabki daqiqalardayoq darvozaga kuchli zarba bergan, keyin esa qanotdagi tezkor harakati bilan navbatdagi xavfli hujumni boshlagan.
ASЕK akademiyasidan Yevropa futboligacha
Koffi Frank Kouao 1998 yil 20 mayda Kot-d'Ivuarning Abidjan shahrida tug‘ilgan. Uning bo‘yi 173 santimetr bo‘lib, asosan o‘ng oyoqda harakat qiladi. Futbolchi Kot-d'Ivuarning 23 yoshgacha bo‘lgan terma jamoasida uchta uchrashuv o‘tkazgan.
U futbolchilik yo‘lini Afrikadagi eng mashhur akademiyalardan biri — «ASЕK Mimozas» tizimida boshlagan. Keyin 18 yoshida Portugaliyaga yo‘l olib, «Vizela» klubi tizimiga qo‘shilgan.
Portugaliyadagi faoliyati davomida u «Vizela»dan tashqari «Moreyrense» va «Famalikan» klublarida ham o‘ynadi. 2022 yilda esa «Mes»ga ko‘chib o‘tib, Fransiyaning birinchi va ikkinchi divizionlarida harakat qildi.
«Mes» rasmiy sayti Kouaoni 2022 yilda Portugaliyadan kelgan futbolchi sifatida taqdim etgan. Klubda o‘tkazgan yillari davomida u asosiy tarkibda barqaror o‘rin egallab, muxlislar tomonidan mavsum ramziy jamoasiga nomzodlar qatoriga ham kiritilgan.
Nega bu transfer «Neftchi» uchun muhim?
Farg‘ona klubi 2025 yilgi O‘zbekiston chempioni va 2026 yilgi Superkubok sohibi hisoblanadi. Jamoa yangi mavsumda ichki musobaqalar bilan birga Osiyo Chempionlar ligasi elit bosqichiga ham tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Bunday sharoitda bitta pozitsiya uchun faqat bir futbolchiga tayanish xavfli. Chempionat, O‘zbekiston kubogi va qit’a bahslaridagi zich taqvim tarkib chuqurligini talab qiladi.
Kouao quyidagi vazifalarni hal qilishi mumkin:
Vazifa
Kouaoning imkoniyati
O‘ng qanot himoyasini kuchaytirish
Asosiy pozitsiyasi
Hujumda kenglik yaratish
Qanot bo‘ylab faol chiqishlar
Tarkibdagi jarohatlarni qoplash
Ikki qanotda o‘ynay oladi
Qit’a o‘yinlarida tajriba
Fransiya va Portugaliya futboli
Yoshlarga namuna bo‘lish
200 dan ortiq uchrashuvlik tajriba
Taktik sxemani o‘zgartirish
To‘rtlik va beshlik himoyaga mos
Ayniqsa, kuchli raqiblarga qarshi «Neftchi» besh himoyachili sxemaga o‘tsa, Kouao qanot bo‘ylab butun chiziqni nazorat qiladigan vingbek vazifasini bajarishi mumkin.
Erkin agent bo‘lishi transferni tekin qilmaydi
«Neftchi» boshqa klubga transfer tovoni to‘lamagan bo‘lishi mumkin. Ammo bu futbolchini jalb qilish mutlaqo xarajatsiz bo‘lganini anglatmaydi.
Erkin agent bilan kelishuvda odatda:
shartnoma imzolash bonusi;
futbolchining maoshi;
agentlik haqi;
uy-joy va transport xarajatlari;
natijalarga bog‘liq mukofotlar
kabi to‘lovlar bo‘ladi.
Kouaoning shartnoma muddati va moliyaviy shartlari hozircha ochiqlanmagan. Shu sabab transferning «Neftchi»ga aniq qanchaga tushganini aytishning iloji yo‘q.
Moslashuv jarayoni asosiy sinov bo‘ladi
Fransiyada katta tajriba orttirgan futbolchining Superligada avtomatik ravishda muvaffaqiyat qozonishi kafolatlanmaydi.
Kouao bir nechta yangi omilga moslashishi kerak:
iqlim va maydonlar holati;
uzoq safarlar;
jamoadoshlar bilan til masalasi;
mahalliy hujumchilarning o‘yin uslubi;
murabbiyning taktik talablari;
mavsum o‘rtasida tarkibga qo‘shilish.
Qanot himoyasida jamoaviy tushunish ayniqsa muhim. Kouao markaziy himoyachi, tayanch yarim himoyachi va o‘ng qanot hujumchisi bilan harakatlarni muvofiqlashtirishi kerak bo‘ladi.
Shuning uchun uning dastlabki o‘yinlaridagi individual harakatlardan ko‘ra, himoya chizig‘iga qanchalik tez moslashishi muhimroq bo‘ladi.
«Neftchi» transfer bozoriga jiddiy signal berdi
Kouaoning jalb qilinishi Farg‘ona klubining faqat ichki chempionat uchun emas, yuqoriroq darajada raqobatlashishni ko‘zlayotganini ko‘rsatadi.
28 yosh — himoyachi uchun tajriba va jismoniy imkoniyatlar birlashgan davr. U Yevropada muntazam maydonga tushgan, hujumga ta’sir ko‘rsata oladi va bir nechta pozitsiyada o‘ynaydi.
Endi asosiy savol uning nomi yoki 2,5 million yevrolik bahosida emas. Kouao Fransiyadagi darajasini Superligada ham namoyish etib, «Neftchi»ning chempionlik va Osiyodagi maqsadlariga qanchalik tez yordam bera olishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, Koffi Kouao 2026 yilning eng kuchli Superliga transferi bo‘la oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…