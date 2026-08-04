Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladi

·22·Sport
Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladi
Qisqacha

Barselona Manchester Siti safida to'p surgan braziliyalik hujumchi Kerolinni taxminan 1,25 million funt sterling evaziga transfer qildi. Bu kelishuv Angliya Superligasi tarixidagi eng yirik moliyaviy rekordni yangilab, o'tgan yozda Liverpuldan Arsenalga 1 million funt evaziga o'tgan Olivia Smit transferi natijasidan oshib ketdi. Kerolin Barselona bilan 2030-yilning yoziga qadar amal qiladigan shartnoma imzoladi.

Ayollar futboli transfer bozorida misli koʻrilmagan yirik kelishuv amalga oshirildi. Kataloniyaning Barselona klubi Manchester Siti safida toʻp surib kelgan braziliyalik hujumchi Kerolinni oʻz safiga qoʻshib oldi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur transfer ayollar futboli tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanib, Angliya Superligasi (WSL) tarixidagi eng yirik moliyaviy rekordni yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv qiymati taxminan 1,25 million funt sterlingni tashkil etgani aytilmoqda. Ushbu monumental summa oʻtgan yozda Liverpuldangina Arsenalga 1 million funt evaziga oʻtgan Olivia Smit transferi rekordini ortda qoldirdi. Manchester Siti uchun bu moliyaviy jihatdan juda foydali savdo boʻldi, chunki klub braziliyalik futbolchini atigi 18 oy oldin NWSL chempionatidan olib kelgandi.

Barselona safidagi tarkibiy oʻzgarishlar va yangi bosqich

Kerolinning xarid qilinishi Yevropa chempionlari uchun muhim tranzit davriga toʻgʻri keldi. Yozgi transferlar vaqtida Barselona bir qator yetakchi oʻyinchilarini yoʻqotgandi. Ikki karra Oltin toʻp sohibasi Aleksia Putellas hamda himoya qoʻrgʻoni vakili Mapi Leon London City Lionesses jamoasiga yoʻl olgan boʻlsa, Salma Parraluelo Chempionlar ligasidagi raqib Lyon safiga oʻtib ketgandi.

Shu boisdan kataloniyaliklar rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish va uni qayta jonlantirish maqsadida aynan Kerolinni asosiy nishon sifatida tanladi. Manbalarga koʻra, braziliyalik futbolchi Estadi Johan Cruyff stadionida 2030-yilning yoziga qadar amal qiladigan uzoq yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu esa uning kelajagini uzoq muddatga Kataloniya klubi bilan bogʻlashini anglatadi.

Klub moliyaviy strategiyasidagi keskin burilish

Ushbu transfer Barselona ayollar jamoasining transfer siyosatida yangi sahifa ochdi. Tarixan kataloniyaliklar ayollar futbolidagi xaridlarda ehtiyotkorona yoʻl tutib, transfer narxlari 500 ming funt sterlingdan oshishiga yoʻl qoʻymasdi. Jamoaning avvalgi rekordi 2022-yilda Manchester Sitidan 400 ming funt evaziga olib kelingan ingliz yarim himoyachisi Keyra Volshga tegishli edi.

Klub Kerolin transferi orqali ushbu koʻrsatkichni nafaqat yangiladi, balki ikki baravardan ziyodga oshirdi. Bu qadam Barselona Angliya va Amerika klublarining ortib borayotgan moliyaviy qudratiga qaramay, Yevropa futboli choʻqqisidagi oʻz hukmronligini saqlab qolishga qatʼiy belbogʻ bogʻlaganini yaqqol koʻrsatib berdi.

BarselonaManchester SitiKerolinAyollar futboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiSaloh uchun shaxsiy samolyot: «Trabzonspor» katta qadam tashladiBugun, 22:02Mixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinMixail Mudrik Yuventusga qarshi oʻyinda maydonga tushishi mumkinBugun, 21:56«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?«Neftchi» 2,5 mln yevrolik himoyachi oldi: Koffi Kouao kim?Bugun, 21:29Nottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildiNottingham Forest Tijjani Reijnders uchun kurashga qoʻshildiBugun, 21:13Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borMilan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borBugun, 20:11Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaEnso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda