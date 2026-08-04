Barselona Kerolin transferi uchun rekord miqdorda mablagʻ sarfladi
Barselona Manchester Siti safida to'p surgan braziliyalik hujumchi Kerolinni taxminan 1,25 million funt sterling evaziga transfer qildi. Bu kelishuv Angliya Superligasi tarixidagi eng yirik moliyaviy rekordni yangilab, o'tgan yozda Liverpuldan Arsenalga 1 million funt evaziga o'tgan Olivia Smit transferi natijasidan oshib ketdi. Kerolin Barselona bilan 2030-yilning yoziga qadar amal qiladigan shartnoma imzoladi.
Ayollar futboli transfer bozorida misli koʻrilmagan yirik kelishuv amalga oshirildi. Kataloniyaning Barselona klubi Manchester Siti safida toʻp surib kelgan braziliyalik hujumchi Kerolinni oʻz safiga qoʻshib oldi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur transfer ayollar futboli tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanib, Angliya Superligasi (WSL) tarixidagi eng yirik moliyaviy rekordni yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv qiymati taxminan 1,25 million funt sterlingni tashkil etgani aytilmoqda. Ushbu monumental summa oʻtgan yozda Liverpuldangina Arsenalga 1 million funt evaziga oʻtgan Olivia Smit transferi rekordini ortda qoldirdi. Manchester Siti uchun bu moliyaviy jihatdan juda foydali savdo boʻldi, chunki klub braziliyalik futbolchini atigi 18 oy oldin NWSL chempionatidan olib kelgandi.
Barselona safidagi tarkibiy oʻzgarishlar va yangi bosqichKerolinning xarid qilinishi Yevropa chempionlari uchun muhim tranzit davriga toʻgʻri keldi. Yozgi transferlar vaqtida Barselona bir qator yetakchi oʻyinchilarini yoʻqotgandi. Ikki karra Oltin toʻp sohibasi Aleksia Putellas hamda himoya qoʻrgʻoni vakili Mapi Leon London City Lionesses jamoasiga yoʻl olgan boʻlsa, Salma Parraluelo Chempionlar ligasidagi raqib Lyon safiga oʻtib ketgandi.
Shu boisdan kataloniyaliklar rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish va uni qayta jonlantirish maqsadida aynan Kerolinni asosiy nishon sifatida tanladi. Manbalarga koʻra, braziliyalik futbolchi Estadi Johan Cruyff stadionida 2030-yilning yoziga qadar amal qiladigan uzoq yillik shartnomaga imzo chekdi. Bu esa uning kelajagini uzoq muddatga Kataloniya klubi bilan bogʻlashini anglatadi.
Klub moliyaviy strategiyasidagi keskin burilishUshbu transfer Barselona ayollar jamoasining transfer siyosatida yangi sahifa ochdi. Tarixan kataloniyaliklar ayollar futbolidagi xaridlarda ehtiyotkorona yoʻl tutib, transfer narxlari 500 ming funt sterlingdan oshishiga yoʻl qoʻymasdi. Jamoaning avvalgi rekordi 2022-yilda Manchester Sitidan 400 ming funt evaziga olib kelingan ingliz yarim himoyachisi Keyra Volshga tegishli edi.
Klub Kerolin transferi orqali ushbu koʻrsatkichni nafaqat yangiladi, balki ikki baravardan ziyodga oshirdi. Bu qadam Barselona Angliya va Amerika klublarining ortib borayotgan moliyaviy qudratiga qaramay, Yevropa futboli choʻqqisidagi oʻz hukmronligini saqlab qolishga qatʼiy belbogʻ bogʻlaganini yaqqol koʻrsatib berdi.
…