NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladi

·21·Texno
NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladi
Qisqacha

NASA SpaceX kompaniyasiga qarashli Tesla Cybertruck elektr pikapini Crew-13 missiyasi ekipajini favqulodda evakuatsiya qilish uchun rasman tanladi. Qaror resurslarni tejash, alohida MRAP mashinasi va maxsus ekipajini saqlash zaruratini bekor qilish hamda xavfli hududdan tezroq chiqib ketish imkoniyati bilan izohlangan, mashinaga esa maxsus o'zgartirishlar kiritilmagan.

NASA kosmik tadqiqotlar tarixida ilk bor SpaceX kompaniyasiga qarashli Tesla Cybertruck elektr pikapini Crew-13 missiyasi ekipajini favqulodda evakuatsiya qilish uchun rasman tanladi. Ushbu o'ziga xos qaror agentlikning texnologik yondashuvida muhim burilish yasab, kelgusidagi parvozlarga tayyorgarlik jarayonini sezilarli darajada optimallashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha NASA mutaxassislari xavfli zonalarda ishlashga moʻljallangan, harbiy darajadagi MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) zirhli mashinalaridan foydalanib kelgan. Ushbu og'ir texnika o'zining mustahkamligi bilan ajralib turib, hatto harakatsiz holatda ham ishonchli boshpana vazifasini bajara olardi. Masalan, bunday mashinalarning ayrim eshiklari og'irligi 272 kilogrammgacha yetgan.

Nima uchun tanlov Tesla foydasiga hal bo'ldi

NASA vakili Richard Jonsning tushuntirishicha, elektr avtomobilga o'tish zaruriy resurslarni tejash hamda ish jarayonini soddalashtirish imkonini beradi. Endilikda alohida MRAP mashinasi va uning maxsus ekipajini saqlab turish talab etilmaydi, bu esa boshqa raketa uchirish jarayonlari bilan resurslar kesishishining oldini oladi.

Ta'kidlanishicha, Cybertruck allaqachon SpaceX tomonidan o'zining shaxsiy parvozlari chog'ida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazib kelinmoqda. Elektr pikap xavfli hududdan tez chiqib ketish borasida an'anaviy zirhli transport vositalaridan tezroq harakatlanishi va uni boshqarish ancha qulayligi aniqlangan. Qizig'i shundaki, NASA ushbu missiya uchun mashinaga hech qanday maxsus o'zgartirishlar kiritmagan.

Xavfsizlik masalalari va kelgusidagi rejalar

Shunga qaramay, favqulodda vaziyatlarda elektr transport vositasining ishonchliligi hali ham muhim muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda. Eslatib o'tamiz, Tesla o'z vaqtida avtomobil oynalarining mustahkamligini maqtagan bo'lsa-da, taqdimot paytida metall shar zarbidan oynalar singan edi. Shuningdek, AQSh Milliy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ma'lumotlariga ko'ra, Cybertruck modeli shu vaqtgacha gaz pedalining tiqilib qolishi, g'ildiraklarning ajralib chiqishi va intverterning ishdan chiqishi kabi muammolar sababli 11 ta alohida chaqirib olish kampaniyasini boshidan kechirgan.

SpaceX Crew-13 missiyasini amalga oshirish 2026-yil 12-sentabridan barvaqt bo'lmagan muddatga rejalashtirilgan. Mazkur ekipaj tarkibidan NASA astronavtlari Jessica Watkins va Luke Delaney, Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutryk hamda Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov o'rin olgan.

Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) yetib borganidan so'ng, ushbu xalqaro guruh 75-ekspeditsiyaga qo'shiladi. Ular kosmosda materiallar ishlab chiqarish, sun'iy intellekt hamda to'ldirilgan reallikka asoslangan tibbiy tizimlar va inson to'qimalarini biomahsulot sifatida chop etish bo'yicha ilmiy tajribalarni amalga oshiradilar.

NASATeslaCybertruckSpaceXKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiOppo 10 000 mA·ch batareyaga ega A7 Pro Max smartfonini taqdim etdiBugun, 22:23TV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiTV Time asoschisi sevimli ilovani tiklash uchun Bingers’ni taqdim etdiBugun, 22:21Kiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiKiberjinoyatchilar oflayn hamyonlardagi zaiflik orqali 130 million dollardan ortiq kriptovalyuta oʻgʻirladiBugun, 21:28Olimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiOlimlar "vechniy ximikatlar"ni yo‘q qilishning ikki yangi usulini sinovdan o‘tkazdiBugun, 21:24Walmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiWalmart Vibe.co kompaniyasini sotib olish jarayonini yakunladiBugun, 21:20Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi