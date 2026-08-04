NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladi
NASA SpaceX kompaniyasiga qarashli Tesla Cybertruck elektr pikapini Crew-13 missiyasi ekipajini favqulodda evakuatsiya qilish uchun rasman tanladi. Qaror resurslarni tejash, alohida MRAP mashinasi va maxsus ekipajini saqlash zaruratini bekor qilish hamda xavfli hududdan tezroq chiqib ketish imkoniyati bilan izohlangan, mashinaga esa maxsus o'zgartirishlar kiritilmagan.
NASA kosmik tadqiqotlar tarixida ilk bor SpaceX kompaniyasiga qarashli Tesla Cybertruck elektr pikapini Crew-13 missiyasi ekipajini favqulodda evakuatsiya qilish uchun rasman tanladi. Ushbu o'ziga xos qaror agentlikning texnologik yondashuvida muhim burilish yasab, kelgusidagi parvozlarga tayyorgarlik jarayonini sezilarli darajada optimallashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha NASA mutaxassislari xavfli zonalarda ishlashga moʻljallangan, harbiy darajadagi MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) zirhli mashinalaridan foydalanib kelgan. Ushbu og'ir texnika o'zining mustahkamligi bilan ajralib turib, hatto harakatsiz holatda ham ishonchli boshpana vazifasini bajara olardi. Masalan, bunday mashinalarning ayrim eshiklari og'irligi 272 kilogrammgacha yetgan.
Nima uchun tanlov Tesla foydasiga hal bo'ldiNASA vakili Richard Jonsning tushuntirishicha, elektr avtomobilga o'tish zaruriy resurslarni tejash hamda ish jarayonini soddalashtirish imkonini beradi. Endilikda alohida MRAP mashinasi va uning maxsus ekipajini saqlab turish talab etilmaydi, bu esa boshqa raketa uchirish jarayonlari bilan resurslar kesishishining oldini oladi.
Ta'kidlanishicha, Cybertruck allaqachon SpaceX tomonidan o'zining shaxsiy parvozlari chog'ida muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazib kelinmoqda. Elektr pikap xavfli hududdan tez chiqib ketish borasida an'anaviy zirhli transport vositalaridan tezroq harakatlanishi va uni boshqarish ancha qulayligi aniqlangan. Qizig'i shundaki, NASA ushbu missiya uchun mashinaga hech qanday maxsus o'zgartirishlar kiritmagan.
Xavfsizlik masalalari va kelgusidagi rejalarShunga qaramay, favqulodda vaziyatlarda elektr transport vositasining ishonchliligi hali ham muhim muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda. Eslatib o'tamiz, Tesla o'z vaqtida avtomobil oynalarining mustahkamligini maqtagan bo'lsa-da, taqdimot paytida metall shar zarbidan oynalar singan edi. Shuningdek, AQSh Milliy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) ma'lumotlariga ko'ra, Cybertruck modeli shu vaqtgacha gaz pedalining tiqilib qolishi, g'ildiraklarning ajralib chiqishi va intverterning ishdan chiqishi kabi muammolar sababli 11 ta alohida chaqirib olish kampaniyasini boshidan kechirgan.
SpaceX Crew-13 missiyasini amalga oshirish 2026-yil 12-sentabridan barvaqt bo'lmagan muddatga rejalashtirilgan. Mazkur ekipaj tarkibidan NASA astronavtlari Jessica Watkins va Luke Delaney, Kanada kosmik agentligi vakili Joshua Kutryk hamda Roskosmos kosmonavti Sergey Teteryatnikov o'rin olgan.
Xalqaro kosmik stansiyaga (XKS) yetib borganidan so'ng, ushbu xalqaro guruh 75-ekspeditsiyaga qo'shiladi. Ular kosmosda materiallar ishlab chiqarish, sun'iy intellekt hamda to'ldirilgan reallikka asoslangan tibbiy tizimlar va inson to'qimalarini biomahsulot sifatida chop etish bo'yicha ilmiy tajribalarni amalga oshiradilar.
…