Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladi

·0·Sport
Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladi

Jahon chempionati debyut uchrashuvida Kolumbiya darvozasiga O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundiallar tarixidagi ilk golini urgan Abbosbek Fayzullayevning mahorati uning sobiq jamoadoshlari e’tiboridan chetda qolmadi. Moskvaning SSKA klubi afsonaviy darvozaboni va sardori Igor Akinfeyev o‘zbek futbolchisini ushbu ulkan yutuq bilan qutladi.

Akinfeyev SSKA stadionida o‘tkazilgan «Birinchi raqamlar bilan zaryadka» ommaviy tadbirida jurnalistlar bilan suhbatlashar ekan, Abbosbekning goliga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Igor Akinfeyevning tabrik so‘zlari:

«Albatta, uning golini ko‘rdim. Bu uning karyerasidagi eng zo‘r va eng qiyin gollaridan biri, desam adashmayman. O‘qishimcha, u chempionatdagi eng past bo‘yli o‘yinchilardan biri ekan, lekin shunga qaramay bosh bilan gol urdi! Uni chin dildan tabriklayman».

Fayzullayev va ushbu tarixiy lahza haqida qisqacha

  • Mundialdagi ilk qadam: O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, Mexiko shahrida debyut qildi. Garchi «K» guruhidagi ilk bahs Kolumbiya foydasiga (1:3) hal bo‘lgan bo‘lsa-da, Abbosbekning goli tarix sahifalariga muhrlandi.

  • Bo‘y omili va mahorat: 22 yoshli futbolchi ushbu Jahon chempionatining eng past bo‘yli ishtirokchilaridan biri bo‘lishiga qaramay, raqibning bahaybat himoyachilari qurshovida bosh bilan ajoyib gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

  • «Armiyachilar» xotirasi: Abbosbek SSKA tarkibida 72 ta o‘yinda maydonga tushib, 8 ta gol urgan va Rossiya poytaxtida yorqin iz qoldirgan. U 2025 yilning iyul oyida Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubiga transfer qilingan edi.

Milliy terma jamoamizning navbatdagi o‘yinlari jadvali

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida mezbonlik qilayotgan JCH-2026 bahslarida vakillarimizni guruhdan chiqish yo‘lida yana ikkita hal qiluvchi bahs kutib turibdi:

Raqib jamoa

Sana

Musobaqa bosqichi

Portugaliya

23 iyun

Guruh bosqichi, 2-tur

Kongo DR

27 iyun

Guruh bosqichi, 3-tur

Terma jamoamiz va Abbosbek Fayzullayevga bo‘lajak shiddatli bahslarda ulkan zafarlar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariTantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariBugun, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi