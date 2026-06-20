Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladi
Jahon chempionati debyut uchrashuvida Kolumbiya darvozasiga O‘zbekiston milliy terma jamoasining mundiallar tarixidagi ilk golini urgan Abbosbek Fayzullayevning mahorati uning sobiq jamoadoshlari e’tiboridan chetda qolmadi. Moskvaning SSKA klubi afsonaviy darvozaboni va sardori Igor Akinfeyev o‘zbek futbolchisini ushbu ulkan yutuq bilan qutladi.
Akinfeyev SSKA stadionida o‘tkazilgan «Birinchi raqamlar bilan zaryadka» ommaviy tadbirida jurnalistlar bilan suhbatlashar ekan, Abbosbekning goliga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Igor Akinfeyevning tabrik so‘zlari:
«Albatta, uning golini ko‘rdim. Bu uning karyerasidagi eng zo‘r va eng qiyin gollaridan biri, desam adashmayman. O‘qishimcha, u chempionatdagi eng past bo‘yli o‘yinchilardan biri ekan, lekin shunga qaramay bosh bilan gol urdi! Uni chin dildan tabriklayman».
Fayzullayev va ushbu tarixiy lahza haqida qisqacha
Mundialdagi ilk qadam: O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, Mexiko shahrida debyut qildi. Garchi «K» guruhidagi ilk bahs Kolumbiya foydasiga (1:3) hal bo‘lgan bo‘lsa-da, Abbosbekning goli tarix sahifalariga muhrlandi.
Bo‘y omili va mahorat: 22 yoshli futbolchi ushbu Jahon chempionatining eng past bo‘yli ishtirokchilaridan biri bo‘lishiga qaramay, raqibning bahaybat himoyachilari qurshovida bosh bilan ajoyib gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
«Armiyachilar» xotirasi: Abbosbek SSKA tarkibida 72 ta o‘yinda maydonga tushib, 8 ta gol urgan va Rossiya poytaxtida yorqin iz qoldirgan. U 2025 yilning iyul oyida Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubiga transfer qilingan edi.
Milliy terma jamoamizning navbatdagi o‘yinlari jadvali
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida mezbonlik qilayotgan JCH-2026 bahslarida vakillarimizni guruhdan chiqish yo‘lida yana ikkita hal qiluvchi bahs kutib turibdi:
Raqib jamoa
Sana
Musobaqa bosqichi
Portugaliya
23 iyun
Guruh bosqichi, 2-tur
Kongo DR
27 iyun
Guruh bosqichi, 3-tur
Terma jamoamiz va Abbosbek Fayzullayevga bo‘lajak shiddatli bahslarda ulkan zafarlar tilab qolamiz!
…