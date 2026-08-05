AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildi

·18·Texno
AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildi
Qisqacha

AnTuTu foydalanuvchilarning real fikr-mulohazalari asosida Xitoy bozoridagi Android-smartfonlarning iyul oyidagi qoniqish reytingini e'lon qildi. Redmi K90 Ultra 97,54 foiz ijobiy baho bilan birinchi o'rinni egalladi, undan keyingi pog'onalardan 97,5 foiz natija bilan Xiaomi 17 Max va 97,07 foiz bilan Huawei Mate 70 Pro Premium Edition joy oldi.

Mashhur AnTuTu platformasi foydalanuvchilarning qoniqish darajasi boʻyicha eng yaxshi deb topilgan Android-smartfonlarning iyul oyi reytingini taqdim etdi. Anʼanaviy unumdorlik bençmarklaridan farqli oʻlaroq, ushbu roʻyxat sintetik testlarga emas, balki qurilma egalarining ilova orqali qoldirgan real fikr-mulohazalariga asoslangan boʻlib, u Xitoy bozori va mahalliy foydalanuvchilarning afzalliklarini aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyi yakunlariga koʻra eng yuqori natijani 97,54 foiz ijobiy baholar bilan Redmi K90 Ultra qoʻlga kiritdi. Iyun oyi oxiridagina bozorga chiqqaniga qaramay, mazkur gadjet tezda yetakchiga aylanishga ulgurdi. Foydalanuvchilar qurilmaning narxi va imkoniyatlari uygʻunligini yuqori baholagan.

Yetakchilar va ularning imkoniyatlari

Smartfon Snapdragon 8 Elite protsessori, faol sovutish tizimi, quvvati 8550 mA·ch boʻlgan akkumulyator va 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilma 165 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,83 dyuymli displeyni olgan. Kamchiliklar sirasida esa baʼzilar ventilyator shovqini va ogʻir vaznni qayd etgan.

Reytingda ikkinchi oʻrinni 97,5 foiz ijobiy sharhlar toʻplagan Xiaomi 17 Max egalladi. Ushbu rusum 6,9 dyuymli 1,5K ekran, 8000 mA·ch batareya, 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash hamda Leica optikasiga ega uch karrali kamera moduli (200 MP asosiy, 50 MP periskop va 50 MP oʻta keng burchakli linzalar) bilan taʼminlangan.

Kuchli uchlikka Huawei Mate 70 Pro Premium Edition yakun yasadi. U 97,07 foiz natija qayd etdi. Kirin 9020 protsessorining soddalashtirilgan versiyasiga qaramay, foydalanuvchilar HarmonyOS tizimining barqarorligi, interfeys ravonligi va suratga olish sifatini yuqori baholashdi.

Bozor tendensiyalari

  • Reyting toʻliq foydalanuvchilar fikriga asoslangan va sintetik testlar bilan bogʻliq emas.
  • Oʻnlikdagi barcha modellar Xitoy bozoridagi maʼlumotlar asosida shakllantirilgan.
  • Eng qizigʻi shundaki, top-10 talikka kirgan qurilmalarning naq yarmini Oppo brendi modellari tashkil etdi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur statistika 2026-yilning 31-iyuliga qadar yigʻilgan sharhlar asosida tuzilgan boʻlib, xaridorlar narx va sifat mutanosibligiga koʻproq eʼtibor qaratayotganini koʻrsatadi.

AnTuTuRedmi K90 UltraXiaomi 17 MaxAndroidSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiSpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiBugun, 02:25Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiBugun, 01:56SpaceX daromadi ikki barobar oshdiSpaceX daromadi ikki barobar oshdiBugun, 01:51Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi