AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildi
AnTuTu foydalanuvchilarning real fikr-mulohazalari asosida Xitoy bozoridagi Android-smartfonlarning iyul oyidagi qoniqish reytingini e'lon qildi. Redmi K90 Ultra 97,54 foiz ijobiy baho bilan birinchi o'rinni egalladi, undan keyingi pog'onalardan 97,5 foiz natija bilan Xiaomi 17 Max va 97,07 foiz bilan Huawei Mate 70 Pro Premium Edition joy oldi.
Mashhur AnTuTu platformasi foydalanuvchilarning qoniqish darajasi boʻyicha eng yaxshi deb topilgan Android-smartfonlarning iyul oyi reytingini taqdim etdi. Anʼanaviy unumdorlik bençmarklaridan farqli oʻlaroq, ushbu roʻyxat sintetik testlarga emas, balki qurilma egalarining ilova orqali qoldirgan real fikr-mulohazalariga asoslangan boʻlib, u Xitoy bozori va mahalliy foydalanuvchilarning afzalliklarini aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyul oyi yakunlariga koʻra eng yuqori natijani 97,54 foiz ijobiy baholar bilan Redmi K90 Ultra qoʻlga kiritdi. Iyun oyi oxiridagina bozorga chiqqaniga qaramay, mazkur gadjet tezda yetakchiga aylanishga ulgurdi. Foydalanuvchilar qurilmaning narxi va imkoniyatlari uygʻunligini yuqori baholagan.
Yetakchilar va ularning imkoniyatlariSmartfon Snapdragon 8 Elite protsessori, faol sovutish tizimi, quvvati 8550 mA·ch boʻlgan akkumulyator va 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilma 165 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,83 dyuymli displeyni olgan. Kamchiliklar sirasida esa baʼzilar ventilyator shovqini va ogʻir vaznni qayd etgan.
Reytingda ikkinchi oʻrinni 97,5 foiz ijobiy sharhlar toʻplagan Xiaomi 17 Max egalladi. Ushbu rusum 6,9 dyuymli 1,5K ekran, 8000 mA·ch batareya, 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash hamda Leica optikasiga ega uch karrali kamera moduli (200 MP asosiy, 50 MP periskop va 50 MP oʻta keng burchakli linzalar) bilan taʼminlangan.
Kuchli uchlikka Huawei Mate 70 Pro Premium Edition yakun yasadi. U 97,07 foiz natija qayd etdi. Kirin 9020 protsessorining soddalashtirilgan versiyasiga qaramay, foydalanuvchilar HarmonyOS tizimining barqarorligi, interfeys ravonligi va suratga olish sifatini yuqori baholashdi.
Bozor tendensiyalari
- Reyting toʻliq foydalanuvchilar fikriga asoslangan va sintetik testlar bilan bogʻliq emas.
- Oʻnlikdagi barcha modellar Xitoy bozoridagi maʼlumotlar asosida shakllantirilgan.
- Eng qizigʻi shundaki, top-10 talikka kirgan qurilmalarning naq yarmini Oppo brendi modellari tashkil etdi.
…