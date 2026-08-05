Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdi

·0·Sport
Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdi

Barselona rahbariyati Atletiko Madrid hujumchisi Xulian Alvares transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirish uchun kutilmagan qadam tashladi. Sport nashri xabar qilishicha, kataloniyaliklar sport direktori Deku poytaxtga maxfiy safar uyushtirib, argentinalik futbolchining vakili Fernando Idalgo bilan uchrashuv oʻtkazdi. Ushbu harakat transfer bozridagi sovuqchilikni bartaraf etish va kelishuv imkoniyatlarini saqlab qolishga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub sport direktori va Joau Amaral futbolchining agenti bilan Madridda yashirin sharoitda muzokara olib bordi. Ushbu sammit Blaugrana transfer boʻlimi uchun yozgi mavsumdagi asosiy ustuvor vazifa ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Garchi muzokaralar murakkab bosqichga kirgan boʻlsa-da, Spotify Camp Nou rahbariyati taslim boʻlish niyatida emas va vaziyat oʻzgarganda tezkor harakat qilish uchun doimiy aloqada boʻlish muhimligiga tushunib yetgan.

Madridliklarning keskin pozitsiyasi

Biroq Barselona qatʼiyatiga qaramay, poytaxt klubining munosabati oʻta murosasizligicha qolmoqda. Atletiko Madrid oʻzining yetakchi futbolchilaridan birini qoʻyib yuborishni hozircha rejalashtirmayapti. Klub prezidenti Migel Anxel Xil Marin bu vaziyatga shaxsiy yondashib, ichki raqobatdosh jamoalar — Barselona yoki Real Madrid safiga oʻtishiga yoʻl qoʻymasligini va bu klub nufuzini himoya qilishini qatʼiy bildirgan.

Ikki klub oʻrtasidagi institutsional munosabatlar vaziyatni yanada chigallashtirmoqda. Oʻtmishdagi kelishmovchiliklar sababli bunday yirik miqyosdagi muzokaralar toʻsiqlarga uchramoqda. Rojiblancos rahbariyati raqiblar ularning obroʻsiga putur yetkazishga urinayotganiga amin, bu esa klublararo bevosita aloqalarning uzilishiga olib keldi. Oqibatda jarayon boshi berk koʻchaga kirib, Barselona vositachilar va futbolchining lageri orqali ish tutishga majbur boʻlmoqda.

Futbolchining xohishi va kelajakdagi qadamlar

Kataloniya klubining asosiy umidi futbolchining oʻzi bu transferni xohlayotganiga tayanadi. Camp Nou mulozimlari jahon chempionining Blaugrana libosini kiyishga tayyorligini bildirishini transfer yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholamoqda. Garchi Atletico rahbariyati bilan kelishuvga erishish oson kechmasa-da, Deku va uning jamoasi vaziyatni oʻzgartirish uchun har qanday imkoniyatni sinab koʻrishga tayyor.

BarselonaAtletico MadridXulian AlvaresDekuTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55Rio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqdaRio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqdaBugun, 00:13Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiKecha, 23:35Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiDominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiKecha, 23:18Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiTrent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda