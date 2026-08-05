Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdi
Barselona rahbariyati Atletiko Madrid hujumchisi Xulian Alvares transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirish uchun kutilmagan qadam tashladi. Sport nashri xabar qilishicha, kataloniyaliklar sport direktori Deku poytaxtga maxfiy safar uyushtirib, argentinalik futbolchining vakili Fernando Idalgo bilan uchrashuv oʻtkazdi. Ushbu harakat transfer bozridagi sovuqchilikni bartaraf etish va kelishuv imkoniyatlarini saqlab qolishga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub sport direktori va Joau Amaral futbolchining agenti bilan Madridda yashirin sharoitda muzokara olib bordi. Ushbu sammit Blaugrana transfer boʻlimi uchun yozgi mavsumdagi asosiy ustuvor vazifa ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Garchi muzokaralar murakkab bosqichga kirgan boʻlsa-da, Spotify Camp Nou rahbariyati taslim boʻlish niyatida emas va vaziyat oʻzgarganda tezkor harakat qilish uchun doimiy aloqada boʻlish muhimligiga tushunib yetgan.
Madridliklarning keskin pozitsiyasiBiroq Barselona qatʼiyatiga qaramay, poytaxt klubining munosabati oʻta murosasizligicha qolmoqda. Atletiko Madrid oʻzining yetakchi futbolchilaridan birini qoʻyib yuborishni hozircha rejalashtirmayapti. Klub prezidenti Migel Anxel Xil Marin bu vaziyatga shaxsiy yondashib, ichki raqobatdosh jamoalar — Barselona yoki Real Madrid safiga oʻtishiga yoʻl qoʻymasligini va bu klub nufuzini himoya qilishini qatʼiy bildirgan.
Ikki klub oʻrtasidagi institutsional munosabatlar vaziyatni yanada chigallashtirmoqda. Oʻtmishdagi kelishmovchiliklar sababli bunday yirik miqyosdagi muzokaralar toʻsiqlarga uchramoqda. Rojiblancos rahbariyati raqiblar ularning obroʻsiga putur yetkazishga urinayotganiga amin, bu esa klublararo bevosita aloqalarning uzilishiga olib keldi. Oqibatda jarayon boshi berk koʻchaga kirib, Barselona vositachilar va futbolchining lageri orqali ish tutishga majbur boʻlmoqda.
…