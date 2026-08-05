Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdi

·19·Sport
Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdi
Qisqacha

Chelsi klubining yangi qo'llanmasida ruxsatsiz chipta o'tkazish va jinsiy zo'ravonlik qilmishlari uchun bir xil jazo — Stamford Bridj stadioniga kirishni 12 oyga taqiqlash hamda mavsumiy abonementni darhol musodara qilish belgilangan. Mazkur tenglashtirish muxlislar va futbol jamoatchiligida qoidabuzarliklarga nisbatan jazo mutanosibligi yuzasidan e'tiroz va hayrat uyg'otdi.

Angliyaning Chelsi klubi muxlislar oʻrtasida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlgan yangi intizomiy sanksiyalar siyosatini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, klubning rasmiy qoʻllanmasida ruxsatsiz chipta oʻtkazish va jinsiy zoʻravonlik qilmishlari bir xil darajadagi jazo bilan jazolanishi belgilab qoʻyilgan boʻlib, bu futbol jamoatchiligida katta eʼtiroz va hayrat uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rasmiy veb-saytida eʼlon qilingan hujjatga koʻra, mazkur qoidabuzarliklarning ikkalasi uchun ham bir xil sanksiya — Stamford Bridj stadioniga kirishni 12 oyga taqiqlash hamda mavsumiy abonementni darhol musodara qilish choralari qoʻllaniladi. Mazkur qaror turli huquqbuzarliklarga nisbatan mutanosiblik masalasini kun tartibiga olib chiqdi va sodiq fan-klub vakillari oʻrtasida haqli savollarni tugʻdirdi.

Intizomiy chora-tadbirlar va mutanosiblik masalasi

Chelsi rahbariyati har bir holat alohida, individual tartibda koʻrib chiqilishini va belgilangan meʼyordan qattiqroq yoki yengilroq jazo tayinlanishi mumkinligini taʼkidlaydi. Klub bayonotida shunday deyiladi: «Ushbu sanksiyalar va taqiqlash tizimi klub xulq-atvor hamda chipta bilan bogʻliq qoidabuzarliklarga qanday yondashishini koʻrsatishga qaratilgan qoʻllanma hisoblanadi».

Mazkur qadam Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalari ikkilamchi chipta bozoriga qarshi kurashni keskinlashtirayotgan bir paytda amalga oshirildi. Koʻplab ishqibozlar qimmatbaho chiptalarni bir martalik tashrif buyuruvchi xorijlik sayyohlar uchun ustuvor koʻrayotgan klub siyosatidan noroziligini bildirib kelmoqda. Chiptalarni mustaqil ravishda boshqa shaxsga oʻtkazish esa koʻpincha sodiq muxlislar uchun qiyinchilik tugʻdirmoqda.

Boshqa huquqbuzarliklar uchun jazo turlari

Qoʻllanmada chipta masalalaridan tashqari, yanada jiddiy jinoyat va xavfli xatti-harakatlar uchun qattiqroq jazo choralari ham belgilab berilgan. Xususan, klub xodimlariga nisbatan jismoniy tajovuz qilish hamda yirik miqyosdagi chipta firibgarligi shaxslarning klub tomonidan muddatsizga taqiqlanishiga sabab boʻladigan asosiy qoidabuzarliklardir.

Shuningdek, oʻyin vaqtida taqiqlangan buyumlarni olib yurgan yoki stadionga kirish taqiqini buzgan shaxslarga nisbatan uch yillik diskvalifikatsiya qoʻllanilishi koʻrsatib oʻtilgan. Futbol olamida bu kabi qatʼiy qoidalar klublarning xavfsizlikni taʼminlash va tartibni saqlash borasidagi urinishlarini koʻrsatsa-da, ayrim bandlarning oʻta qatʼiyligi muhokamalar markazida qolmoqda.

ChelsiAngliya Premer-ligasiFutbol yangiliklariStamford BridjChipta siyosati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiBugun, 01:58Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiManchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiBugun, 01:53Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda