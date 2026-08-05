Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdi
Chelsi klubining yangi qo'llanmasida ruxsatsiz chipta o'tkazish va jinsiy zo'ravonlik qilmishlari uchun bir xil jazo — Stamford Bridj stadioniga kirishni 12 oyga taqiqlash hamda mavsumiy abonementni darhol musodara qilish belgilangan. Mazkur tenglashtirish muxlislar va futbol jamoatchiligida qoidabuzarliklarga nisbatan jazo mutanosibligi yuzasidan e'tiroz va hayrat uyg'otdi.
Angliyaning Chelsi klubi muxlislar oʻrtasida jiddiy muhokamalarga sabab boʻlgan yangi intizomiy sanksiyalar siyosatini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, klubning rasmiy qoʻllanmasida ruxsatsiz chipta oʻtkazish va jinsiy zoʻravonlik qilmishlari bir xil darajadagi jazo bilan jazolanishi belgilab qoʻyilgan boʻlib, bu futbol jamoatchiligida katta eʼtiroz va hayrat uygʻotdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rasmiy veb-saytida eʼlon qilingan hujjatga koʻra, mazkur qoidabuzarliklarning ikkalasi uchun ham bir xil sanksiya — Stamford Bridj stadioniga kirishni 12 oyga taqiqlash hamda mavsumiy abonementni darhol musodara qilish choralari qoʻllaniladi. Mazkur qaror turli huquqbuzarliklarga nisbatan mutanosiblik masalasini kun tartibiga olib chiqdi va sodiq fan-klub vakillari oʻrtasida haqli savollarni tugʻdirdi.
Intizomiy chora-tadbirlar va mutanosiblik masalasiChelsi rahbariyati har bir holat alohida, individual tartibda koʻrib chiqilishini va belgilangan meʼyordan qattiqroq yoki yengilroq jazo tayinlanishi mumkinligini taʼkidlaydi. Klub bayonotida shunday deyiladi: «Ushbu sanksiyalar va taqiqlash tizimi klub xulq-atvor hamda chipta bilan bogʻliq qoidabuzarliklarga qanday yondashishini koʻrsatishga qaratilgan qoʻllanma hisoblanadi».
Mazkur qadam Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalari ikkilamchi chipta bozoriga qarshi kurashni keskinlashtirayotgan bir paytda amalga oshirildi. Koʻplab ishqibozlar qimmatbaho chiptalarni bir martalik tashrif buyuruvchi xorijlik sayyohlar uchun ustuvor koʻrayotgan klub siyosatidan noroziligini bildirib kelmoqda. Chiptalarni mustaqil ravishda boshqa shaxsga oʻtkazish esa koʻpincha sodiq muxlislar uchun qiyinchilik tugʻdirmoqda.
Boshqa huquqbuzarliklar uchun jazo turlariQoʻllanmada chipta masalalaridan tashqari, yanada jiddiy jinoyat va xavfli xatti-harakatlar uchun qattiqroq jazo choralari ham belgilab berilgan. Xususan, klub xodimlariga nisbatan jismoniy tajovuz qilish hamda yirik miqyosdagi chipta firibgarligi shaxslarning klub tomonidan muddatsizga taqiqlanishiga sabab boʻladigan asosiy qoidabuzarliklardir.
Shuningdek, oʻyin vaqtida taqiqlangan buyumlarni olib yurgan yoki stadionga kirish taqiqini buzgan shaxslarga nisbatan uch yillik diskvalifikatsiya qoʻllanilishi koʻrsatib oʻtilgan. Futbol olamida bu kabi qatʼiy qoidalar klublarning xavfsizlikni taʼminlash va tartibni saqlash borasidagi urinishlarini koʻrsatsa-da, ayrim bandlarning oʻta qatʼiyligi muhokamalar markazida qolmoqda.
…