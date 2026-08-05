MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdi
Taniqli texnologiya brendlaridan biri MSI oʻzining 40 yillik yubileyini nishonlash doirasida maxsus yubiley mahsulotlarini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya tomonidan taqdim etilgan Draco Epic deb nomlangan yangi mahsulotlar turkumi oʻziningiga xos vizual bezagi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi seriya nomidan koʻrinib turibdiki, asosiy eʼtibor ajdarho mavzusiga qaratilgan. Ushbu ramziy obraz qurilmalarning sovutish radiatorlari, kompyuter korpuslari va boshqa elementlarida aks ettirilgan boʻlib, mahsulotlarga oʻziga xos koʻrinish bagʻishlaydi.
Yubiley turkumidagi qurilmalar qatorMaxsus linteka doirasida kompyuter olamidagi eng muhim va talabgir qismlar yangicha dizaynda chiqarildi. Xususan, foydalanuvchilar quyidagi qurilmalarni oʻz ichiga olgan toʻplamga ega boʻlishlari mumkin:
- Videokartalar
- Tizim platalari
- Suyuqlik sovutish tizimlari
- Quvvat bloklari
- Quloqchinlar
- Kompyuter korpuslari
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi videokartaning sovutish tizimi qobigʻida uncha katta boʻlmagan oʻzgarishlar qilingan boʻlsa, uning orqa paneli butunlay qayta ishlab chiqilgan. Bu esa qurilmaning yubiley turkumiga mos kelishini taʼminlaydi.
Umuman olganda, MSI tomonidan qoʻllanilgan yondashuv klassik xarakterga ega. Mutlaqo yangi yoki noyob texnologik qurilmalar taqdim etilmagan boʻlsa-da, mavjud seriyali modellarning tashqi koʻrinishi yubiley sharafiga sezilarli darajada boyitilgan.
Hozircha kompaniya ushbu cheklangan turkumdagi qurilmalarning narxlari haqida hech qanday maʼlumot eʼlon qilgani yoʻq. Shuningdek, barcha yangi mahsulotlar faqat cheklangan miqdorda savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan.
…