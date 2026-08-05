MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdi

·1·Texno
MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdi

Taniqli texnologiya brendlaridan biri MSI oʻzining 40 yillik yubileyini nishonlash doirasida maxsus yubiley mahsulotlarini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya tomonidan taqdim etilgan Draco Epic deb nomlangan yangi mahsulotlar turkumi oʻziningiga xos vizual bezagi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi seriya nomidan koʻrinib turibdiki, asosiy eʼtibor ajdarho mavzusiga qaratilgan. Ushbu ramziy obraz qurilmalarning sovutish radiatorlari, kompyuter korpuslari va boshqa elementlarida aks ettirilgan boʻlib, mahsulotlarga oʻziga xos koʻrinish bagʻishlaydi.

Yubiley turkumidagi qurilmalar qator

Maxsus linteka doirasida kompyuter olamidagi eng muhim va talabgir qismlar yangicha dizaynda chiqarildi. Xususan, foydalanuvchilar quyidagi qurilmalarni oʻz ichiga olgan toʻplamga ega boʻlishlari mumkin:

  • Videokartalar
  • Tizim platalari
  • Suyuqlik sovutish tizimlari
  • Quvvat bloklari
  • Quloqchinlar
  • Kompyuter korpuslari
Taqdim etilgan mahsulotlar orasida eng koʻzga koʻringanlaridan biri bu GeForce RTX 5080 16G Suprim Draco Epic Edition videokartasidir. Ushbu model oddiy RTX 5080 Suprim bazasida yaratilgan boʻlib, asosan dizayn jihatidan oʻzgarishlarga uchragan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi videokartaning sovutish tizimi qobigʻida uncha katta boʻlmagan oʻzgarishlar qilingan boʻlsa, uning orqa paneli butunlay qayta ishlab chiqilgan. Bu esa qurilmaning yubiley turkumiga mos kelishini taʼminlaydi.

Umuman olganda, MSI tomonidan qoʻllanilgan yondashuv klassik xarakterga ega. Mutlaqo yangi yoki noyob texnologik qurilmalar taqdim etilmagan boʻlsa-da, mavjud seriyali modellarning tashqi koʻrinishi yubiley sharafiga sezilarli darajada boyitilgan.

Hozircha kompaniya ushbu cheklangan turkumdagi qurilmalarning narxlari haqida hech qanday maʼlumot eʼlon qilgani yoʻq. Shuningdek, barcha yangi mahsulotlar faqat cheklangan miqdorda savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan.

MSIDraco EpicVideokartaRTX 5080Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiSpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiBugun, 02:25AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiAnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiBugun, 02:22Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiBugun, 01:56SpaceX daromadi ikki barobar oshdiSpaceX daromadi ikki barobar oshdiBugun, 01:51Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi