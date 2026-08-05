Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchi

·25·Texno
Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchi
Qisqacha

Lucid Motors moliyaviy barqarorlikni tiklash uchun 1,4 milliard dollarlik naqd pul xarajatlarini qisqartirish rejasini e'lon qildi. Reja kapital xarajatlarini 500 million dollarga, omborxona zaxiralari orqali 600 milliondan 800 million dollargacha va operatsion xarajatlarni 200 million dollarga kamaytirishni nazarda tutadi. Ikkinchi chorakda kompaniya 405 million dollar tushum olgan, biroq sof zarari 1,26 milliard dollarni tashkil etgan.

Elektr avtomobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasi moliyaviy barqarorlikni tiklash va ortiqcha xarajatlarni qisqartirishga qaratilgan keng koʻlamli operatsion qayta ishga tushirish rejasini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi bosh direktori Silvio Napoli boshchiligidagi bu oʻzgarishlar kompaniyani chuqur inqirozdan olib chiqib, 2027-yilgacha yetarli moliyaviy zaxirani taʼminlashi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning ikkinchi chorak moliyaviy hisobotiga asosan, umumiy tejamkorlik rejasining asosiy qismi 1,4 milliard dollarlik naqd pul xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun kapital xarajatlarini 500 million dollarga qisqartirish, omborxona zaxiralari orqali 600 milliondan 800 million dollargacha mablagʻ tejash hamda operatsion xarajatlarni 200 million dollarga kamaytirish rejalashtirilgan.

Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va keskin qisqartirishlar

Bosh direktor Silvio Napoli investorlar bilan boʻlgan ilk choraklik uchrashuvida kompaniya faoliyatidagi jiddiy kamchiliklarni ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Lucid bozorda yetakchi innovatsiyalarni taqdim etganiga qaramay, uzoq yillar davomida izchil harakat qila olmagan, oʻz vaʼdalarini bajarmagan va mahsulotlarni tayyor boʻlmasdan turib bozorga chiqargan.

Ushbu muammolarni hal etish maqsadida Napoli darhol amaliy qadamlarga qoʻl urdi. Kompaniyada yangi moliyaviy, texnologik, mijozlar bilan ishlash, raqamli texnologiyalar va transformatsiya boʻyicha yuqori malakali rahbarlar ishga olindi. Shuningdek, bosh direktorga bevosita boʻysunuvchilar soni ikki baravarga qisqartirildi va iyun oyida xodimlar soni 18 foizga (taxminan 1,500 kishi) qisqartirildi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajakdagi ustuvor yoʻnalishlar

Qatʼiy tejamkorlik choralariga qaramay, Lucid kompaniyasining oxirgi moliyaviy natijalari katta yoʻqotishlarni koʻrsatmoqda. Ikkinchi chorakda tushum 405 million dollarni tashkil etgan boʻlsa-da, sof zarar 1,26 milliard dollarga yetdi. Shunga qaramay, davr yakunida kompaniyaning umumiy likvidlik mablagʻlari 3 milliard dollarni tashkil etgani maʼlum qilindi.

Moliyaviy inqirozni yengib oʻtish va kelgusida foyda keltirish uchun kompaniya bir nechta muhim strategik ustuvor vazifalarni belgilab oldi:

  • Oʻrta oʻlchamli yangi elektr avtomobilni bozorga chiqarish
  • Saudiya Arabistonidagi AMP-2 zavodini toʻliq ishga tushirish
  • Uber va Nuro bilan hamkorlikdagi robotaksi dasturini rivojlantirish
  • Operatsion xarajatlarni qatʼiy nazorat qilish
Rahbariyat fikricha, ushbu chora-tadbirlar va "mustaqil gʻalaba qozonish" deb ataluvchi ustuvor yoʻnalishlar Lucid kompaniyasining kelajakdagi muvaffaqiyati va bozordagi oʻrnini mustahkamlash uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Lucid MotorsElektr avtomobilBiznesTexnologiyaAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiSpaceX oʻzining ilk moliyaviy yigʻilishida yirik rejalarni eʼlon qildiBugun, 03:57Tretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiTretyakov galereyasida mobilografiya va klassik landshaft ko‘rgazmasi ochiladiBugun, 03:26MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiSpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiBugun, 02:25AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiAnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiBugun, 02:22Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi