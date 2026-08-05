Lucid Motors moliyaviy inqirozdan chiqish uchun 1,4 milliard dollar tejamoqchi
Lucid Motors moliyaviy barqarorlikni tiklash uchun 1,4 milliard dollarlik naqd pul xarajatlarini qisqartirish rejasini e'lon qildi. Reja kapital xarajatlarini 500 million dollarga, omborxona zaxiralari orqali 600 milliondan 800 million dollargacha va operatsion xarajatlarni 200 million dollarga kamaytirishni nazarda tutadi. Ikkinchi chorakda kompaniya 405 million dollar tushum olgan, biroq sof zarari 1,26 milliard dollarni tashkil etgan.
Elektr avtomobillar ishlab chiqaruvchi Lucid Motors kompaniyasi moliyaviy barqarorlikni tiklash va ortiqcha xarajatlarni qisqartirishga qaratilgan keng koʻlamli operatsion qayta ishga tushirish rejasini eʼlon qildi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi bosh direktori Silvio Napoli boshchiligidagi bu oʻzgarishlar kompaniyani chuqur inqirozdan olib chiqib, 2027-yilgacha yetarli moliyaviy zaxirani taʼminlashi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning ikkinchi chorak moliyaviy hisobotiga asosan, umumiy tejamkorlik rejasining asosiy qismi 1,4 milliard dollarlik naqd pul xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun kapital xarajatlarini 500 million dollarga qisqartirish, omborxona zaxiralari orqali 600 milliondan 800 million dollargacha mablagʻ tejash hamda operatsion xarajatlarni 200 million dollarga kamaytirish rejalashtirilgan.
Rahbariyatdagi oʻzgarishlar va keskin qisqartirishlarBosh direktor Silvio Napoli investorlar bilan boʻlgan ilk choraklik uchrashuvida kompaniya faoliyatidagi jiddiy kamchiliklarni ochiq tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Lucid bozorda yetakchi innovatsiyalarni taqdim etganiga qaramay, uzoq yillar davomida izchil harakat qila olmagan, oʻz vaʼdalarini bajarmagan va mahsulotlarni tayyor boʻlmasdan turib bozorga chiqargan.
Ushbu muammolarni hal etish maqsadida Napoli darhol amaliy qadamlarga qoʻl urdi. Kompaniyada yangi moliyaviy, texnologik, mijozlar bilan ishlash, raqamli texnologiyalar va transformatsiya boʻyicha yuqori malakali rahbarlar ishga olindi. Shuningdek, bosh direktorga bevosita boʻysunuvchilar soni ikki baravarga qisqartirildi va iyun oyida xodimlar soni 18 foizga (taxminan 1,500 kishi) qisqartirildi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajakdagi ustuvor yoʻnalishlarQatʼiy tejamkorlik choralariga qaramay, Lucid kompaniyasining oxirgi moliyaviy natijalari katta yoʻqotishlarni koʻrsatmoqda. Ikkinchi chorakda tushum 405 million dollarni tashkil etgan boʻlsa-da, sof zarar 1,26 milliard dollarga yetdi. Shunga qaramay, davr yakunida kompaniyaning umumiy likvidlik mablagʻlari 3 milliard dollarni tashkil etgani maʼlum qilindi.
Moliyaviy inqirozni yengib oʻtish va kelgusida foyda keltirish uchun kompaniya bir nechta muhim strategik ustuvor vazifalarni belgilab oldi:
- Oʻrta oʻlchamli yangi elektr avtomobilni bozorga chiqarish
- Saudiya Arabistonidagi AMP-2 zavodini toʻliq ishga tushirish
- Uber va Nuro bilan hamkorlikdagi robotaksi dasturini rivojlantirish
- Operatsion xarajatlarni qatʼiy nazorat qilish
…