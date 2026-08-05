Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandi

·33·Texno
Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandi
Qisqacha

Telegram kiberjinoyatchilar uyushtirgan hujum sababli App Store'dan vaqtincha olib tashlandi va taqiqlangan kontent o'chirilgach, qayta tiklandi. Pavel Durovning aytishicha, hujumchilar ommaviy kanallar va guruhlardagi eski yozuvlarni tahrirlab, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan taqiqlangan materiallarni qo'shgan. Jinoyatchilar kanal egalari pul bermasa, ularni bloklatish yoki butun ilovani do'kondan o'chirtirish bilan tahdid qilgan.

Mashhur Telegram messenjeri vaqtincha App Store doʻkonidan oʻchirib qoʻshildi va bu holat butun dunyo boʻylab millionlab foydalanuvchilar hamda ekspertlar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur hodisa ortidan ilova asoschisi Pavel Durov izoh berib, voqea tizimli xatolik emas, balki kiberjinatchilarning maxsus uyushtirilgan hujumi ekanini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, hujumchilar ommaviy kanallar va guruhlar egalarini shantaj qilish uchun murakkab sxemadan foydalanishgan. Ular yangi post eʼlon qilish oʻrniga eski yozuvlarni tahrirlab, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan taqiqlangan kontentni sezdirmasdan qoʻshib qoʻyishgan. Post avvalroq eʼlon qilingani sababli aksariyat ishtirokchilar uni payqamagan va shikoyat qilish tizimi ham oʻz vaqtida ishlamagan.

Shantajchilar qanday usuldan foydalandi?

Pavel Durovning taʼkidlashicha, bunday harakatlarni «oʻchirish shantajchilari» uyushtirib kelmoqda. Jinatchilar yirik jamoat kanallari egalaridan pul talab qilib, taqiqlangan materiallarni joylashtirishi hamda soʻngra Apple kompaniyasiga shikoyat qilish bilan tahdid qilgan. Agar egalari talabni bajarishdan bosh tortsa, ular kanalni blokirovka qilish yoki butun ilovani doʻkondan vaqtincha oʻchirtirishga erishishga harakat qilgan.

Xavfsizlik xizmati qoidabuzarlikni aniqlagach, Telegram jamoasi darhol taqiqlangan kontentni oʻchirib tashladi va qoidabuzar foydalanuvchi akkauntini blokladi. Shundan soʻng Apple messenjetni qayta tiklab,uni yana ilovalar doʻkoniga qaytardi.

Apple yondashuvidagi tanqidiy holatlar

Telegram rahbariyati noqonuniy kontentga qarshi kurashish uchun ham avtomatik, ham qoʻlda boshqariladigan moderatsiya vositalaridan keng foydalanishini taʼkidladi. Aynan shu qatʼiy himoya mexanizmlari tufayli yovuz niyatli shaxslar himoyani chetlab oʻtish uchun borgan sari murakkab yoʻllarni izlashga majbur boʻlmoqda.

Shu bilan birga, Pavel Durov Apple kompaniyasining harakatlarini qattiq tanqid qildi. Uning fikricha, texnologiya giganti dastlab ilovani doʻkondan oʻchirib, keyingina dasturchilar bilan bogʻlangani xavfli amaliyotdir. Bunday yondashuv foydalanuvchi kontentiga ega boʻlgan boshqa yirik platformalar uchun ham xavf tugʻdirishi mumkin.

Oʻz navbatida, Apple kompaniyasi ham vaziyatga izoh berib, doʻkon qoidalarini buzuvchi materiallar aniqlangani sababli Telegram vaqtincha olib tashlanganini tasdiqladi. Taqiqlangan kontent yoʻq qilinib, qoidabuzar bloklangach, dastur bir necha soat ichida katalikka qaytarildi.

TelegramApp StorePavel DurovAppleKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiSpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldiBugun, 02:25AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiAnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiBugun, 02:22SpaceX daromadi ikki barobar oshdiSpaceX daromadi ikki barobar oshdiBugun, 01:51Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi