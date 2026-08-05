Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchi

·27·Sport
Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchi
Qisqacha

Manchester Siti Chelsi futbolchisi Pedru Netuni jamoani tark etishi kutilayotgan vinger o'rniga asosiy nomzod sifatida ko'rmoqda. Braziliyalik hujumchi Savino yetarlicha o'yin amaliyotiga ega bo'lmagani sababli klubdan ketmoqchi va Tottenxemga o'tishga yaqin turibdi. Enzo Mareska avval Chelsi safida birga ishlagan Pedru Netuni qanot chizig'ini kuchaytirish uchun jamoaga olib kelishni istamoqda.

Yozgi transfer mavsumi yaqinlashgani sari Yevropaning grand klublari o'z tarkibini kuchaytirish bo'lib ish boshladi. talkSPORT nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Angliya amaldagi chempioni Manchester Siti jamoani tark etishi kutilayotgan vinger o'rniga nomzod topdi. Mansitiylar Chelsi futbolchisi Pedru Netuni o'z safiga qo'shib olishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, braziliyalik hujumchi Savino Manchester Siti safida yetarlicha o'yin amaliyotiga ega bo'lmagani sababli klubni tark etishni istamoqda. Etihad Stadium'dagi qiyin mavsumdan so'ng futbolchi Tottenxhemga o'tishga yaqin turibdi. Tottenxhem so'nggi 12 oy davomida Savinoni kuzatib kelayotgan edi va uni ustuvor transfer sifatida ko'rmoqda.

Enzo Mareska va Pedru Netuning ehtimoliy uchrashuvi

Savino ketgan taqdirda, Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Mareska qanot chizig'ini kuchaytirish uchun Pedru Netuni jamoaga olib kelishni istamoqda. Mutaxassis ilgari Chelsi safida portugaliyalik vinger bilan birga ishlagan tajribaga ega. Bu omil transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshiradi.

Pedru Netu 2024-yilda Vulverhempton'dan Chelsi'ga kelib qo'shilganidan buyon barqaror o'yin ko'rsatib kelmoqda. U London klubi safida 54 ta liga o'yinini asosiy tarkibda boshlab, 9 ta gol va jami 21 ta samarali harakatni amalga oshirdi. Shunga qaramay, uning Stamford Bridge'dagi kelajagi so'roq ostida qolmoqda.

Chelsi safidagi o'zgarishlar va raqobat

Stamford Bridge klubida bosh murabbiy Ksabi Alonso kelishi bilan tarkibda o'zgarishlar yuzaga keldi. Chelsi'ning Yevropa kuboklaridan chetda qolgani va tarkibni kuchaytirish uchun amalga oshirilgan yirik transferlar, jumladan 117 million funt sterling evaziga olib kelingan Morgan Rojersning kelishi Pedru Netuning imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin.

Shu bois, 26 yoshli futbolchi doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun boshqa jamoaga o'tish haqida o'ylamoqda. Biroq Manchester Siti bu kurashda yagona da'vogar emas.

Liverpul ham o'z yulduzi Muhammad Salah mavsum oxirida Anxildni tark etishini e'lon qilganidan so'ng, o'ng qanot hujumchisi qidirmoqda. Mersisaydliklar Pedru Netuni misrlik hujumchiga munosib o'rinbosar sifatida ko'rib chiqmoqda va vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.

Manchester SitiPedru NetuSavinoChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaLiverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqdaBugun, 02:59Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiChelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiBugun, 02:39Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiBugun, 01:58Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda