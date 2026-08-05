Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchi
Manchester Siti Chelsi futbolchisi Pedru Netuni jamoani tark etishi kutilayotgan vinger o'rniga asosiy nomzod sifatida ko'rmoqda. Braziliyalik hujumchi Savino yetarlicha o'yin amaliyotiga ega bo'lmagani sababli klubdan ketmoqchi va Tottenxemga o'tishga yaqin turibdi. Enzo Mareska avval Chelsi safida birga ishlagan Pedru Netuni qanot chizig'ini kuchaytirish uchun jamoaga olib kelishni istamoqda.
Yozgi transfer mavsumi yaqinlashgani sari Yevropaning grand klublari o'z tarkibini kuchaytirish bo'lib ish boshladi. talkSPORT nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Angliya amaldagi chempioni Manchester Siti jamoani tark etishi kutilayotgan vinger o'rniga nomzod topdi. Mansitiylar Chelsi futbolchisi Pedru Netuni o'z safiga qo'shib olishni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, braziliyalik hujumchi Savino Manchester Siti safida yetarlicha o'yin amaliyotiga ega bo'lmagani sababli klubni tark etishni istamoqda. Etihad Stadium'dagi qiyin mavsumdan so'ng futbolchi Tottenxhemga o'tishga yaqin turibdi. Tottenxhem so'nggi 12 oy davomida Savinoni kuzatib kelayotgan edi va uni ustuvor transfer sifatida ko'rmoqda.
Enzo Mareska va Pedru Netuning ehtimoliy uchrashuviSavino ketgan taqdirda, Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Mareska qanot chizig'ini kuchaytirish uchun Pedru Netuni jamoaga olib kelishni istamoqda. Mutaxassis ilgari Chelsi safida portugaliyalik vinger bilan birga ishlagan tajribaga ega. Bu omil transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshiradi.
Pedru Netu 2024-yilda Vulverhempton'dan Chelsi'ga kelib qo'shilganidan buyon barqaror o'yin ko'rsatib kelmoqda. U London klubi safida 54 ta liga o'yinini asosiy tarkibda boshlab, 9 ta gol va jami 21 ta samarali harakatni amalga oshirdi. Shunga qaramay, uning Stamford Bridge'dagi kelajagi so'roq ostida qolmoqda.
Chelsi safidagi o'zgarishlar va raqobatStamford Bridge klubida bosh murabbiy Ksabi Alonso kelishi bilan tarkibda o'zgarishlar yuzaga keldi. Chelsi'ning Yevropa kuboklaridan chetda qolgani va tarkibni kuchaytirish uchun amalga oshirilgan yirik transferlar, jumladan 117 million funt sterling evaziga olib kelingan Morgan Rojersning kelishi Pedru Netuning imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin.
Shu bois, 26 yoshli futbolchi doimiy o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun boshqa jamoaga o'tish haqida o'ylamoqda. Biroq Manchester Siti bu kurashda yagona da'vogar emas.
Liverpul ham o'z yulduzi Muhammad Salah mavsum oxirida Anxildni tark etishini e'lon qilganidan so'ng, o'ng qanot hujumchisi qidirmoqda. Mersisaydliklar Pedru Netuni misrlik hujumchiga munosib o'rinbosar sifatida ko'rib chiqmoqda va vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda.
…