Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqda

·1·Sport
Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqda

Angliyaning Liverpul klubi oʻzining hujum chizigʻini tubdan yangilash maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. RMC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar Pari Sen-Jermen jamoasi iqtidorli vingeri Ibrohim Mbayeni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy urinishlar olib bormoqda. Senegal terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi Liverpul loyihasini ustuvor deb bilib, mazkur transferga oʻzining ijobiy javobini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Liverpul rahbariyati nafaqat Mbaye, balki uning jamoadoshi Bredli Barkola transferi yuzasidan ham muzokaralar olib bormoqda. Pari Sen-Jermen safida oʻtgan mavsumda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol muallifi boʻlganiga qaramay, Ibrohim oʻyin amaliyotidan toʻliq qoniqish hosil qilmagan. Aynan shu omil va Fransiyadagi cheklangan imkoniyatlar futbolchining jamoani tark etish qaroriga kelishiga sabab boʻlgan.

Transfer raqobati va moliyaviy shartlar

Parij klubi oʻzining istiqbolli futbolchisini qoʻyib yuborish uchun 50 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Bu narx futbolchining soʻnggi Jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyinlari, jumladan Fransiyaga qarshi kechgan va 3:1 hisobida yakunlangan uchrashuvdagi goli bilan izohlanadi. Pari Sen-Jermen rahbariyati agar munosib taklif tushsa, futbolchi bilan xayrlashishga tayyorligini bildirgan.

Biroq Liverpul bu iqtidorli futbolchi uchun kurashda yagona daʼvogar emas. Angliyaning boshqa grandlari — Tottenxem va Manchester Siti klublari ham Mbayening harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi ham futbolchi borasida dastlabki soʻrovlar yuborgan edi.

Muzokaralardagi yangi burilishlar

Ibrohim Mbayening transfer jarayonida uning yangi agenti Jorj Mendeş va uning Gestifute agentligi muhim rol oʻynamoqda. Maʼlum boʻlishicha, futbolchi faoliyatini Bundesligada davom ettirishga bir qadam qolgan, hatto RB Leyptsig bilan kelishuv deyarli yakunlangan edi. Biroq Usmon Diomandening Pari Sen-Jermenga oʻtishi bilan bogʻliq boshqa bir transferning barbod boʻlishi oqibatida bu kelishuv ham amalga oshmay qolgan.

Hozirda Liverpul toʻgʻridan-toʻgʻri agentlik bilan aloqaga chiqib, muzokaralarda ustunlikka erishmoqda. Bosh murabbiy yangi mavsum oldidan qanot chiziqlarini kuchaytirish shartligini bir necha bor taʼkidlagan edi. Mutaxassis matbuot anjumanlarida jamoaga ayniqsa vinger pozitsiyasi uchun yangi oʻyinchilar suvsiz suvdek kerakligini ochiq aytgan edi.

Agar Pari Sen-Jermen Mbayeni koʻrsatilgan 50 million yevro atrofidagi summaga sotsa, bu klub uchun Gonsalu Ramushning Milan jamoasiga oʻtishidan keyingi navbatdagi moliyaviy muvaffaqiyat boʻladi. Liverpul esa bu transferlar orqali oʻzining hujum salohiyatini yanada oshirishni maqsad qilgan.

LiverpulPari Sen JermenIbrohim MbayeTransferAngliya Premyer ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiChelsi klubining yangi intizomiy siyosati muxlislarda eʼtiroz uygʻotdiBugun, 02:39Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiBugun, 01:58Manchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiManchester Siti Pedru Netuni transfer qilmoqchiBugun, 01:53Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda