Liverpul Pari Sen-Jermen vingeri Ibrohim Mbaye transferiga yaqinlashmoqda
Angliyaning Liverpul klubi oʻzining hujum chizigʻini tubdan yangilash maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. RMC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mersisaydliklar Pari Sen-Jermen jamoasi iqtidorli vingeri Ibrohim Mbayeni oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy urinishlar olib bormoqda. Senegal terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi Liverpul loyihasini ustuvor deb bilib, mazkur transferga oʻzining ijobiy javobini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Liverpul rahbariyati nafaqat Mbaye, balki uning jamoadoshi Bredli Barkola transferi yuzasidan ham muzokaralar olib bormoqda. Pari Sen-Jermen safida oʻtgan mavsumda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol muallifi boʻlganiga qaramay, Ibrohim oʻyin amaliyotidan toʻliq qoniqish hosil qilmagan. Aynan shu omil va Fransiyadagi cheklangan imkoniyatlar futbolchining jamoani tark etish qaroriga kelishiga sabab boʻlgan.
Transfer raqobati va moliyaviy shartlarParij klubi oʻzining istiqbolli futbolchisini qoʻyib yuborish uchun 50 million yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Bu narx futbolchining soʻnggi Jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyinlari, jumladan Fransiyaga qarshi kechgan va 3:1 hisobida yakunlangan uchrashuvdagi goli bilan izohlanadi. Pari Sen-Jermen rahbariyati agar munosib taklif tushsa, futbolchi bilan xayrlashishga tayyorligini bildirgan.
Biroq Liverpul bu iqtidorli futbolchi uchun kurashda yagona daʼvogar emas. Angliyaning boshqa grandlari — Tottenxem va Manchester Siti klublari ham Mbayening harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shuningdek, Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi ham futbolchi borasida dastlabki soʻrovlar yuborgan edi.
Muzokaralardagi yangi burilishlarIbrohim Mbayening transfer jarayonida uning yangi agenti Jorj Mendeş va uning Gestifute agentligi muhim rol oʻynamoqda. Maʼlum boʻlishicha, futbolchi faoliyatini Bundesligada davom ettirishga bir qadam qolgan, hatto RB Leyptsig bilan kelishuv deyarli yakunlangan edi. Biroq Usmon Diomandening Pari Sen-Jermenga oʻtishi bilan bogʻliq boshqa bir transferning barbod boʻlishi oqibatida bu kelishuv ham amalga oshmay qolgan.
Hozirda Liverpul toʻgʻridan-toʻgʻri agentlik bilan aloqaga chiqib, muzokaralarda ustunlikka erishmoqda. Bosh murabbiy yangi mavsum oldidan qanot chiziqlarini kuchaytirish shartligini bir necha bor taʼkidlagan edi. Mutaxassis matbuot anjumanlarida jamoaga ayniqsa vinger pozitsiyasi uchun yangi oʻyinchilar suvsiz suvdek kerakligini ochiq aytgan edi.
Agar Pari Sen-Jermen Mbayeni koʻrsatilgan 50 million yevro atrofidagi summaga sotsa, bu klub uchun Gonsalu Ramushning Milan jamoasiga oʻtishidan keyingi navbatdagi moliyaviy muvaffaqiyat boʻladi. Liverpul esa bu transferlar orqali oʻzining hujum salohiyatini yanada oshirishni maqsad qilgan.
…