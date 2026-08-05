SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldi

·23·Texno
SpaceX Tesla kompaniyasidan yuz millionlab dollarli akkumulyatorlar sotib oldi
Qisqacha

SpaceX joriy yil boshidan buyon Tesla ishlab chiqargan Tesla Megapack quvvat saqlash qurilmalariga 329 million dollar sarfladi, shundan 295 million dollari ikkinchi chorakka to'g'ri keladi. Mutaxassislar bu batareyalar asosan xAI kompaniyasining ma'lumotlar markazlarida foydalanish uchun o'rnatilayotganini aytmoqda.

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi joriy yilning oʻzida Tesla tomonidan ishlab chiqarilgan Tesla Megapack sanoat miqyosidagi quvvat saqlash qurilmalarini xarid qilish hajmini sezilarli darajada oshirdi. Seshanba kuni eʼlon qilingan moliyaviy hisobot maʼlumotlariga koʻra, mazkur batareyalar uchun faqat ikkinchi chorakning oʻzida 295 million dollar sarflangan boʻlib, yil boshidan buyon umumiy xaridlar miqdori 329 million dollarga yetgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yirik bitimlar Ilon Maskga tegishli boʻlgan kompaniyalar oʻzaro qanchalik chambarchas bogʻlanganini yaqqol koʻrsatib beradi. Maʼlumki, Mask bir vaqtning oʻzida ham SpaceX, ham Tesla kompaniyalariga rahbarlik qiladi va ularning asosiy aksiyadorlaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, uning sunʼiy intellekt sohasi bilan shugʻullanuvchi xAI startapi ilgariroq uning ijtimoiy tarmoq platformasi boʻlgan X ni qoʻshib olgan edi, joriy yil boshida esa SpaceX xAI kompaniyasini oʻz tarkibiga qabul qilgani maʼlum boʻldi.

Sunʼiy intellekt markazlari va akkumulyatorlarning oʻrni

Mutaxassislarning fikricha, sanoat miqyosidagi bu batareyalar asosan xAI kompaniyasining maʼlumotlar markazlarida foydalanish uchun oʻrnatilmoqda. XAI kompaniyasi SpaceX bilan birlashishidan oldin ham oʻz server markazlari uchun 430 million dollarlik Tesla Megapack qurilmalarini xarid qilgan edi. Taqqoslash uchun, joriy yilning birinchi choragida xAI faqatgina 34 million dollrlik shunday uskunalarni sotib olgandi.

Shuningdek, regulyativ hujjatlarga tayanib xabar qilinishicha, SpaceX 2025-yil dekabr holatiga koʻra ishlab chiqaruvchining tavsiya etilgan chakana narxi boʻyicha jami 131 million dollarlik Tesla Cybertruck elektromobillarini ham xarid qilgan. Bu kabi yirik xaridlar korporatsiyalararo hamkorlik qanchalik keng koʻlamda olib borilayotganini koʻrsatadi.

Energiya taʼminotidagi muhim vazifalar

Garchi xAI oʻz maʼlumotlar markazlarini quvvatlantirish uchun asosan tabiiy gazdan, jumladan Kolossus loyihasi yaqinidagi hududda joylashgan oʻnlab turbinalardan foydalanayotgan boʻlsa-da, Tesla Megapack kabi yirik batareyalar infratuzilmaning muhim qismi boʻlib qolmoqda. Ular bir soniya ichida ishga tushuvchi zaxira quvvatini taʼminlabgina qolmay, grafik protsessorlar eng yuqori quvvat talab qilgan paytda qoʻshimcha energiya yetkazib beradi.

Sunʼiy intellekt markazlarining elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyoji modelni oʻqitish va soʻrovlarni qayta ishlash jarayonlariga qarab doimiy oʻzgarib turadi. Bunday keskin sakrashlar mahalliy kommunal xizmatlar tomonidan qoʻshimcha xarajatlarga olib kelishi yoki joylardagi generatorlarni ortiqcha yuklashi mumkin. Batareyalar esa bu kabi tebranishlarni tekislab, xarajatlarni kamaytirishga va maʼlumotlar markazining uzluksiz ishlashini taʼminlashga yordam beradi.

SpaceXTeslaIlon MaskMegapackTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiMSI oʻzining 40 yilligiga bagʻishlangan Draco Epic maxsus turkumini taqdim etdiBugun, 02:54AnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiAnTuTu iyul oyi uchun eng yaxshi Android-smartfonlarni eʼlon qildiBugun, 02:22Telegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiTelegram nima sababdan App Storeʼdan vaqtincha olib tashlandiBugun, 01:56SpaceX daromadi ikki barobar oshdiSpaceX daromadi ikki barobar oshdiBugun, 01:51Android ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaAndroid ilovalari foydalanuvchilar geolokatsiyasini sizdirmoqdaBugun, 01:29AQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinAQSh Xitoydan keladigan optik transiverlarni taqiqlashi mumkinBugun, 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi