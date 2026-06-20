Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Angliyaning Lids Yunayted klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Jamoa eʼtiborini Germaniya terma jamoasining sobiq aʼzosi, tajribali yarim himoyachi Julian Brandtga qaratgan. Borussiya Dortmund bilan shartnomasi yakuniga yetgan futbolchi hozirda erkin agent maqomida boʻlib, bu transfer Lids uchun moliyaviy jihatdan juda manfaatli boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, 30 yoshli Brandt Borussiya Dortmund safida yetti mavsum davomida barqaror oʻyin namoyish etib keldi. U 2019-yilda Bayer Leverkuzen klubidan 25 million yevro evaziga sotib olingan edi. Endilikda u faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirish imkoniyatiga ega. Lids Yunayted oʻtgan mavsumdagi omadsiz ishtirokidan soʻng, tarkibni tajribali ijrochilar bilan toʻldirishni maqsad qilgan.
Katta tajriba va universallikJulian Brandt Yevropa futbolida katta obroʻga ega futbolchi hisoblanadi. U Germaniya Bundesligasida 380 dan ortiq uchrashuvda maydonga tushgan va Chempionlar ligasida 80 dan ortiq oʻyinda ishtirok etgan. Uning Dortmund safidagi statistikasi ham tahsinga loyiq: 307 ta oʻyinda 57 ta gol va 70 ta golli uzatma muallifiga aylangan. Bunday koʻrsatkichlar Lidsning hujumkor salohiyatini oshirishda muhim omil boʻlishi shubhasiz.
Futbolchining asosiy ustunliklaridan biri uning universalligidir. Brandt nafaqat hujumkor yarim himoyachi, balki markaziy hududda yoki qanotlarda ham birdek samarali harakat qila oladi. Bu xususiyat murabbiylar shtabiga taktik sxemalarni oʻzgartirishda keng imkoniyatlar yaratadi. Lids rahbariyati aynan mana shu jihatlari uchun nemis futbolchisini asosiy nishon sifatida belgilagan.
Raqobat va boshqa nomzodlarBiroq, Julian Brandt uchun kurashda Lids Yunayted yolgʻiz emas. Xabarlarga koʻra, futbolchiga Chempionlar ligasida ishtirok etuvchi kamida bitta klub qiziqish bildirmoqda. Erkin agent maqomi uning transfer bozoridagi jozibadorligini yanada oshirmoqda, chunki klublar transfer summasini toʻlamasdan, faqatgina maosh borasida kelishib olishlari kifoya.
Lids Yunayted faqatgina Brandt bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub skautlari Shimoliy Irlandiya terma jamoasi aʼzosi Shea Charles kabi yosh iqtidorlarni ham kuzatib bormoqda. Yangi mavsum oldidan jamoa tarkibni ham tajribali, ham istiqbolli futbolchilar bilan muvozanatlashtirishni koʻzlamoqda. Brandtning kelishi esa klubning ambitsiyalari yuqori ekanligidan dalolat beradi.
…