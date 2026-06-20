Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·0·Sport
Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

Angliyaning Lids Yunayted klubi yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini sezilarli darajada kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Jamoa eʼtiborini Germaniya terma jamoasining sobiq aʼzosi, tajribali yarim himoyachi Julian Brandtga qaratgan. Borussiya Dortmund bilan shartnomasi yakuniga yetgan futbolchi hozirda erkin agent maqomida boʻlib, bu transfer Lids uchun moliyaviy jihatdan juda manfaatli boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, 30 yoshli Brandt Borussiya Dortmund safida yetti mavsum davomida barqaror oʻyin namoyish etib keldi. U 2019-yilda Bayer Leverkuzen klubidan 25 million yevro evaziga sotib olingan edi. Endilikda u faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirish imkoniyatiga ega. Lids Yunayted oʻtgan mavsumdagi omadsiz ishtirokidan soʻng, tarkibni tajribali ijrochilar bilan toʻldirishni maqsad qilgan.

Katta tajriba va universallik

Julian Brandt Yevropa futbolida katta obroʻga ega futbolchi hisoblanadi. U Germaniya Bundesligasida 380 dan ortiq uchrashuvda maydonga tushgan va Chempionlar ligasida 80 dan ortiq oʻyinda ishtirok etgan. Uning Dortmund safidagi statistikasi ham tahsinga loyiq: 307 ta oʻyinda 57 ta gol va 70 ta golli uzatma muallifiga aylangan. Bunday koʻrsatkichlar Lidsning hujumkor salohiyatini oshirishda muhim omil boʻlishi shubhasiz.

Futbolchining asosiy ustunliklaridan biri uning universalligidir. Brandt nafaqat hujumkor yarim himoyachi, balki markaziy hududda yoki qanotlarda ham birdek samarali harakat qila oladi. Bu xususiyat murabbiylar shtabiga taktik sxemalarni oʻzgartirishda keng imkoniyatlar yaratadi. Lids rahbariyati aynan mana shu jihatlari uchun nemis futbolchisini asosiy nishon sifatida belgilagan.

Raqobat va boshqa nomzodlar

Biroq, Julian Brandt uchun kurashda Lids Yunayted yolgʻiz emas. Xabarlarga koʻra, futbolchiga Chempionlar ligasida ishtirok etuvchi kamida bitta klub qiziqish bildirmoqda. Erkin agent maqomi uning transfer bozoridagi jozibadorligini yanada oshirmoqda, chunki klublar transfer summasini toʻlamasdan, faqatgina maosh borasida kelishib olishlari kifoya.

Lids Yunayted faqatgina Brandt bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub skautlari Shimoliy Irlandiya terma jamoasi aʼzosi Shea Charles kabi yosh iqtidorlarni ham kuzatib bormoqda. Yangi mavsum oldidan jamoa tarkibni ham tajribali, ham istiqbolli futbolchilar bilan muvozanatlashtirishni koʻzlamoqda. Brandtning kelishi esa klubning ambitsiyalari yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Lids YunaytedBorussiya DortmundJulian BrandtTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Bugun, 18:01Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi